Britský ministr zdravotnictví měl v pandemii jiné starosti: ne nakažené covidem, ale milenku

25. 6. 2021

The Sun zjistil, že Johnsonův ministr zdravotnictví Matt Hancock, který nese v důsledku své nekompetentnosti a svého lhaní odpovědnost za desítky tisíc mrtvých v pečovatelských domovech (na jaře 2020 převedli osoby nakažené covidem z nemocnic do pečovatelských domovů bez testů, čímž tam rozšířili nákazu a zabili spoustu lidí) - měl během pandemie důležitější věci na práci: milenecký poměr se svou poradkyní. Byla to jeho kamarádka z univerzitních studií, jmenoval ji do funkce vládní poradkyně "po neuvěřitelně rigorózním jmenovacím procesu".







Hancock také pokrytecky požadoval vyšetření skutečnosti, že uprostřed lockdownu statistik profesor Neil Ferguson, který předpověděl loni na jaře desetitisíce mrtvých, a proto byl nakonec přece jen realizován v Británii lockdown, porušil ustanovení lockdownu a navštívil během něho svou milenku. Neil Ferguson musel proto rezignovat z vládní funkce.















K tomu píše rozhlasový komentátor James O'Brien:







Někteři lidé zastávají názor, že nevěra politika vyvolává širší otázky ohledně jeho důvěryhodnosti a integrity. Někteří si to nemyslí. Před Borisem Johnsonem tvrdila většina toryů, že jim záleží na "rodině" a dokonce i na "křesťanských" hodnotách. Zjevně jim na nich nezáleželo nikdy. To je to, jaký má význam tzv. "virtue signalling", dávání pokrytecky najevo, že zastávám určité hodnoty.











James O'Brien: Další "technologické lekce". (Boris Johnson byl nevěrný manželce, když mu dávala "technologické lekce" jeho milenka Jennifer Arcuri.)



















Novinářka Pipa Crerar: Soukromý život Matta Hancocka je jeho soukromá věc. Jestliže ale vydává peníze daňových poplatníků na to, aby zaměstnal svou dlouholetou kamarádku, s níž pak má milostný poměr, namísto toho, aby řešil pandemii, stává se to naší věcí.