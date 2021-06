Nejtrapnější ministr na světě? Deník Sun zveřejnil celé video

26. 6. 2021

Britský bulvární deníkzveřejnil celé video, na němž britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, v době pandemie, poté, co nakázal veřejnosti, že lidé musejí dodržovat rozestupy a nemají se objímat, objímá svou "poradkyni" poté, co se přesvědčil, že vzduch je čistý. Jak poznamenávají lidé na Twitteru, ten člověk je sexuálně "tak neatraktivní, že se mi chce zemřít".Deníkve velmi solidním shrnutí celého případu poznamenává, že jak Hancock, tak jeho "poradkyně" jsou v manželském svazku. Poukazuje ale na to, že problémem není nevěra, nýbrž korupce.Profesor John Curtice ze Strathclyde University, nejznámější britský odborník na volební podporu politických stran a na průzkumy veřejného mínění, konstatoval v britském rozhlase, že nálada britské veřejnosti se změnila a už neplatí to, co platívalo v devadesátých letech, kdy museli kvůli sexuálním skandálům politikové odstoupit (tehdy vadilo to, že konzervativní politikové moralizovali na veřejnosti o nutnosti dodržovat "rodinné hodnoty" a soukromě pěstovali nevěru). Upozornil však, že podobně jako v případě vyhozeného vrcholného poradce Borise Johnsona Dominica Cummingse, veřejnost se bude dívat velmi nepříznivě na to, že Hancock kázal veřejnosti vodu a pil víno - toto pokrytectví potenciálně ohrožuje volební podporu Johnsonových extremistických toryů i v Anglii.Problémem také není jen Hancockovo líbání a objímání "poradkyně", ale i skutečnost, že ji zaměstnal na ministerstvu zdravotnictví za 15 000 liber ročně (37 500 Kč měsíčně), z peněz daňových poplatníků, za práci asi tří dnů ročně, a nikomu o tom neřekl. Poskytl také státní kontrakty na boj proti pandemii příslušníkům její rodiny.Jak píše Femi na Twitteru, jestliže premiér jmenuje ministra zdravotnictví, kterého označuje za beznadějného, je svědkem toho, že ministr dal kontrakty firmám spojeným se svou rodinou a s milenkou, zabije 130 000 lidí, vydá 156 milionů liber za nepoužitelné protiepidemické ochranné prostředky a šoustá s milenkou během lockdownu, a přesto má premiér v ministra dále "plnou důvěru" - možná není tím hlavním problémem ten ministr zdravotnictví...



https://twitter.com/Femi_Sorry/status/1408462920573464584?s=20

Zajímavou otázkou také je, kdo zveřejnil to video z té kamery v Hancockově pracovně, stejně jako skutečnost, že Hancock opravdu musí být naprostý idiot, že se mucká s milenkou před objektivem průmyslové kamery. To ho nenapadlo ji zakrýt? Kdosi spekuloval, že povolení k zveřejnění záznamu z bezpečnostních kamer na britském ministerstvu mohl dát jen někdo opravdu ve vysoké funkci - že by to bylo spiknutí s cílem Hancocka konečně zlikvidovat? Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že nebude vyšetřovat, kdo video zveřejnil, protože by takovou osobu nešlo potrestat - hájila by se, že měla jako whistleblower podle zákona o prozrazování nepřístojností plné právo to video zveřejnit, píše Guardian.

Celkově zní lidový hlas na Twitteru, že Johnson a jeho kumpáni neuvěřitelně pošpinili Británii...



Supertrapné video Hancockova muckání s milenkou viz níže: