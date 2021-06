Statisíce neočkovaných Čechů nad šedesát let jsou ohroženy smrtí

29. 6. 2021 / Jan Čulík









"Myslím si, že se to dříve nebo později musí rozjet. Otázka je, jak moc a s jakými následky. Jakmile to vletí mezi ty stovky tisíc neočkovaných ve věku 60+, bude to asi znamenat mnoho mrtvých a mnoho těžce nemocných. Stačí dva tisíce lidí na JIP a nemocnice se hroutí," varuje oprávněně na Facebooku Boris Cvek.





Velmi vážné je, že se v ČR rozjíždí znovu exponenciální šíření nákazy. Matematika je blbec: exponenciální šíření vede ve velmi krátké době k astronomickým číslům.



Varovná je situace v Británii, kam hlupák Boris Johnson nechal zavléci indickou variantu už před řadou týdnů a od té doby se nezvladatelně v zemi šíří. Jenže Británie je daleko proočkovanější než ČR, první vakcínou je tam proočkováno 66,6 procent Britů, a tedy 84,4 procent veškerých dospělých, druhou vakcínou je tam proočkováno 48,8 procent Britů, a tedy 61,9 procent veškerých britských dospělých. V podstatě jsou oběma vakcínami proočkováni už skoro všichni Britové nad 50 let. Přesto se nákaza variantou delta obrovsky šíří především mezi mladými lidmi, ti také nejčastěji nyní končí v nemocnicích. Je to nebezpečný vývoj, který můžeme očekávat ve střední Evropě tak do dvou měsíců, zintenzivnění očkování je životně důležitá věc.







Potíž je, že indická varianta delta je daleko nakažlivější než varianty předchozí a také vražednější. Na životě ohrožuje starší lidi a skutečnost, že v ČR zůstávají statisíce lidí starších šedesáti let neočkováni, je absolutní katastrofa.







První vakcína chrání před variantou delta jen asi z 30 procent, druhá vakcína asi z 95 procent. To znamená, že jsou stále vážně ohroženy statisíce lidí.







Jediným řešením je proočkovat rychle celé obyvatelstvo, a to včetně mladých lidí a teenagerů, aby se nákaza nemohla společností šířit.





Zároveň je nutno omezit cestování do zahraničí, jinak Češi přitáhnou do Česka nové smrtící varianty koronaviru z neproočkovaných zemí.