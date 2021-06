Úmrtí na koronavirus mají šokující, přímou vazbu na chudobu ve společnosti

30. 6. 2021





Není asi divu, že v ČR na koronavirus zemřelo více než 30 000 lidí, což je na počet obyvatel jeden z nejhorších důsledků pandemie na světě. Není také divu, že tuto skutečnost mainstreamová média v ČR pomíjejí a odsunují z ohniska zájmu společnosti. Je ohromující, do jak obrovské míry se česká společnost nechá manipulovat médii. Všechna mainstreamová česká média nadšeně a bulvárně informovala do nejmenších podrobností o poškozených a zničených budovách tornádem na jižní Moravě, a vyvolala tak - docela mechanicky - obrovskou vlnu finanční podpory a solidarity od občanské společenosti. Lidi prostě dělají, co jim média nařídí.



Tornádo však usmrtilo jen 5 osob. Během pandemie v ČR zemřelo 30 303 lidí, ovšem česká média umírání vytlačují z ohniska své pozornosti. Neuvěřitelně, tomuto problému se média nevěnují a celá řada pošuků v médiích koronavirovou pandemii dokonce bagatelizuje. Když pandemii ignorují média, totéž otrocky dělá i česká společnost. (JČ)

Analýza Sira Michaela Marmota, čelného britského odborníka na veřejné zdraví, odhalila šokující údaje o dopadu koronavirové pandemie na oblast Manchesteru, která je sociálně deprivovaná. (Podobné výsledky přicházejí i ze Spojených států, kde největší počet mrtvých na covid je mezi černochy a hispánci.) Marmot zjistil, že úmrtnost na koronavirus v oblasti Manchesteru a okolí byla za poslední rok do března 2021 o 25 procent vyšší, než je anglický průměr. Vedlo to k "ohromujícímu" poklesu průměrné délky života a k prohloubení sociální a zdravotní nerovnosti v tomto regionu. Analýza Sira Michaela Marmota, čelného britského odborníka na veřejné zdraví, odhalila šokující údaje o dopadu koronavirové pandemie na oblast Manchesteru, která je sociálně deprivovaná. (Podobné výsledky přicházejí i ze Spojených států, kde největší počet mrtvých na covid je mezi černochy a hispánci.) Marmot zjistil, že úmrtnost na koronavirus v oblasti Manchesteru a okolí byla za poslední rok do března 2021 o 25 procent vyšší, než je anglický průměr. Vedlo to k "ohromujícímu" poklesu průměrné délky života a k prohloubení sociální a zdravotní nerovnosti v tomto regionu.

čas čtení 3 minuty





Zhoršující se zdravotnická nerovnost v manchesterském regionu a v dalších deprivovaných oblastech Anglie je podle Marmota důsledkem dlouhodobé, odstranitelné socioekonomické nerovnosti, kterou vážně zhoršilo desetiletí finančních škrtů a prohloubil ji covid a dopad dlouhodobých lockdownů.



Marmot navrhuje "morální a praktický" plán vládních investic do pracovních příležitostí, do bytového fondu, místních služeb a školství k řešení dlouhodobé zdravotní a sociální nerovnosti v postižených oblastech.



Už před začátkem pandemie publikoval Marmot studii, která dokázala, že vládní finanční škrty vedly k prvním poklesům průměrné délky života v Británii za posledních sto let.



Marmotova nejnovější zpráva dokazuje, že průměrná délka života v severozápadní Anglii poklesla v roce 2020 pro muže o 1,6 roku a pro ženy o 1,2 roky, ve srovnání s 1,3 roky pro muže a 0,9 roku pro ženy v Anglii jako v celku. V manchesterském regionu průměrná délka života poklesla nejvíce v sociálně deprivovaných oblastech



Úmrtnost na covid byla v chudších čtvrtích v Manchesteru asi 400 mužů na 100 000 obyvatel a méně než 250 mužů na 100 000 obvyatel v bohatších čtvrtích. Téměř všechny místní úřady kolem Manchesteru měly větší úmrtnost než je průměr v Anglii a ve Walesu.



Kde jsou podobné studie pro Českou republiku?



Podorbnosti v angličtině ZDE

0