Koronavirus. Vědci jsou Johnsonovým rozhodnutím všechno rozvolnit naprosto zděšeni

6. 7. 2021

Tohle je zajímavé tvrzení - názor, že bychom měli všechno rozvolnit teď a neodkládat to, protože později by nová vlna nákazy vznikla v zimě a byla by větší.



Toto tvrzení neobstojí ani před základním zkoumáním. Z těchto důvodů:



Pozor na vnitřní nedůslednost: Jestliže vláda tvrdí, že můžeme rozvolnit všechno teď, kdy je plně očkováno 50 procent našeho obyvatelstva, tak přece očkování dalších lidí během léta (premiér řekl, že všichni dospělí budou proočkování do září) by bylo obrovským způsobem nápomocné a mělo by opačný dopad.



Jestliže vláda tvrdí nyní, že vakcíny jsou dost dobré na to, aby nás ochránily nyní, proč by nebyly dost dobré pro zabránění hospitalizacím a úmrtím v zimě, kdy už bude proočkováno "daleko více" osob - a sníží to šíření nákazy a oslabí to vazbu mezi nákazami a úmrtími ještě více?



Takže přece ta vlna na podzim by byla daleko menší, navzdory tomu, že lidé budou více v místnostech?



Anebo se děje něco jiného?



Pokud vidím, toto tvrzení je založeno na výroku z modelování Imperial College z 9. června. Z toho zdá se vyplývá, že problémem zřejmě může být slábnoucí imunita obyvatelstva a neproočkované děti během zimy. Takže velká vlna nákaz během zimy (zhoršená neproočkováním dětí a otevřenými školami) postihne i ty, kdo byli plně očkováni.



Avšak argumentuje se, že by se to dalo vyřešit třetí vakcínou a očkováním dětí, což součástí toho modelu vůbec nebylo a není to součástí uvažování vlády. Proč ne?



Takže nám vláda vlastně poskytuje falešnou volbu mezi dvěma špatnými alternativami:



Máme tolerovat masové množství nákaz nyní, v době, kdy je plně proočkováno jen padesát procent obyvatelstva. Anebo máme tolerovat masové množství nákaz v zimě, kdy to může být horší v důsledku oslabené imunity a neproočkovaných dětí. Nemusíme ale přeci přijmout ani jednu z těchto dvou alternativ, pokud bude vláda efektivně jednat.



Uvědomme si, že jsme v situaci, kdy je imunita daleko krátkodobější už nyní u starých lidí. Je to proto, že jsme do země dovezli variantu, která se dokáže do určité míry vyhnout vakcínám - a to oslabuje trvání ochranné imunity u starších lidí.



Argumentovat, že masové množství nákaz nyní je lepší než očkování, když během nadcházejících týdnů bude proočkováno mnoho dalších lidí, to nedává smysl. Pokud jsme znepokojeni slábnoucí imunitou u už očkovaných lidí, musíme to vyřešit proočkováním všech dětí a jasným plánem pro třetí očkování.



Hromadná nákaza s cílem zvýšit imunitu získanou infekcemi, aby to lépe vypadalo v zimě, to by opravdu neměla být vládní strategie. Také, očkování adolescentů by silně omezilo šíření nákazy - a to by důležitým způsobem ovlivnilo velikost vlny, včetně té vlny na podzim a v zimě.



Také by to znamenalo, že ochráníme mladé lidi a adolescenty a nebudeme je vystavovat vážnému riziku dlouhého covidu - jímž trpí 7-8 procent nakažených dětí po dobu 12 týdnů i déle. Pro mnoho z nich bude dlouhý covid trvat déle než rok a bude ochromující.



Proč přijímá vláda strategii ochrany zranitelných občanů očkováním plus masové infekce a státní imunity u dětí - když máme možnost v nadcházejících měsících mnoho těchto skupin proočkovat!



Představte si, že děti se nakazí a vznikne u nich dlouhý covid, i když budou vědět, že mohly být očkovány. Ale my namísto toho plánujeme vystavit miliony dětí v nadcházejících měsících infekci - a neplánuje se jejich očkování.



Profesorka Christina Pagel:





THREAD on vaccination, population immunity & children.



TLDR: Current gov policy seems to be getting to population immunity by vaxxing adults and infecting kids.



Are we really saying better to infect millions of kids than to a) prevent them getting it and b) vax them? 1/8 — Prof. Christina Pagel (@chrischirp) June 29, 2021

Současná vládní politika je získat imunitu obyvatelstva očkováním dospělých a nakažením dětí. Opravdu argumentujeme, že je lepší nakazit miliony dětí než a) zabránit, aby se nakazily a b) očkovat je?Nakonec potřebujeme zvládnout covid tím, že vysoké procento obyvatelstva bude imunní. U varianty delta potřebujeme asi 85 procent čí více obyvatelstva immuního (delta má zřejmě číslo R 7). Děti tvoří 21 procent anglické populace.Nemůžeme se dostat na 85 procent bez vysoké míry imunity u dětí.V současnosti má 15-20 procent dospělých imunitu vůči covidu z prodělání nákazy. Předpokládejme, že podobné je to u lidí mladších 18 let. Otázkou pak je: jak se dostanete z 20 procent imunních teenagerů na 90 procent imunních teenagerů a na více než 50 procent imunních dětí pod dvanáct let? Nakazíme je covidem, nebo je budeme očkovat?Očkujeme školní děti každoročně proti chřipce a covid je smrtnější než chřipka i pro malé děti.Mezitím, 10-15 procent dětí ve věku 2-16 let má příznaky po dobu delší než 5 týdnů.Svět očkuje desítky milionů mladých dospělých vakcínou Pfizer. Tisíce teenagerů. Účinnost proti covidu je velmi vysoká a vedlejší účinky jsou minimální.Snaha vytvořit u teenagerů imunitu nejen u dosavadních 20 procent teenagerů, ale u 90 procent teenagerů a u 20-60 procent dětí mladších 12 let bez očkování znamená dalších 6 milionů lidí mladších 18 let nakažených covidem. Každý takový nakažený potenciálně nakazí někoho jiného. Každý dává možnost covidu dál mutovat.Absolutně nechápu, proč je to v pořádku vytvořit imunitu v lidech mladších 18 let nakažením milionů dětí, zatímco pro lidi nad 18 to děláme bezpečnou a efektivní vakcínou.PS. Je možné, že imunity celého obyvatelstva není prakticky možné dosáhnout s nynějšími vakcínami a s nynějšími nakažlivými variantami. Ale i v tom případě, čím více lidí bude mít imunitu, tím lehčí bude "žít s covidem", takže argumenty zmíněné výše platí.