Donald Trump: "Hitler udělal spoustu dobrého!"

V roce 2018, během své cesty do Evropy k stému výročí ukončení první světové války, tvrdil Donald Trump svému tehdejšímu šéfu štábu Johnu Kellymu: "No, Hitler udělal spoustu dobrých věcí!"



Tento výrok Kellyho, bývalého amerického armádního generála, "ohromil", píše podle deníku Wall Street Journal nová kniha Michaela Bendera s názvem Frankly, We Did Win This Election "Upřímně řečeno, my jsme tyhle volby opravdu vyhráli.



Bender informuje, že Trump učinil tento výrok během neformální lekce z historie, v níž Kelly připomněl Trumpovi, které země byly během první světové války na které straně konfliktu a vysvětlil souvislosti mezi první a druhou světovou válkou a všemi Hitlerovými zločiny.

Kelly na to reagoval, že se Trump mýlí, avšak Trump se svého pozitivního názoru na Hitlera nechtěl vzdát. Poukazoval na hospodářské oživení Německa za Hitlera v třicátých letech.



"Kelly to znovu odmítl," píše Bender, "a argumentoval, že by pro Němce bývalo bylo lepší, kdyby byli chudí, než aby byli obětí nacistické genocidy. Kelly dodal, že i kdyby Trumpovo tvrzení po oživení německé ekonomiky Hitlerem po roce 1933 bylo pravda, 'prostě nikdy nemůžete říkat nic pozitivního o Adolfu Hitlerovi. Prostě nemůžete.'"



Trump se během této své cesty do Evropy k výročí ukončení první světové války dostal do značných potíží, bylo to horší než jeho obvyklé konflikty se světovými politiky.



Rozhodnutí zrušit cestu na americký hřbitov, "protože prší", se ukázalo kontroverzním. Posléze byly zveřejněny informace, že Trump označil americké vojáky, kteří zemřeli ve válce za "chudáky" a "idioty".



Kelly, jehož syn byl zabit v Afghánistánu r. 2010, odešel z Bílého domu začátkem roku 2019. Od té doby hovoří o Trupovi kriticky a údajně říká přátelům, že je Trump "nejhroznější osobou, s jakou jsem se kdy v životě setkal".



Bender píše, že se Kelly snažil, jak nejlépe dovedl, překonat Trumpovu ohromující ignoraci historie. "Vysocí vládní činitelé charakterizovali Trumpovo porozumění otroctví, Jima Crowa či černošské životní zkušenosti po americké občanské válce jako neexistující. Avšak Trumpův nezájem o černošskou historii byl podobný jako jeho nezájem o historii jakékoliv rasy, náboženství či přesvědčení."



Během Trumpova prezidentského úřadu vzrostly obavy z nárůstu vlivu ultrapravicce v USA. Trump nadále ovládá Republikánskou stranu, která blokuje vyšetřování vražedného útoku násilníků proti americkému Kongresu dne 6. ledna letošního roku, kteří se snažili zvrátit volební vítězství Joea Bidena. Trump chváli ultrapravici a bělošské supremacistické organizace.



Podrobnosti v angličtině ZDE

