Příběh č.7

V útulku pro bezdomovce se nepije

9. 7. 2021 / Vojtěch Landa

čas čtení 2 minuty

- Další zkušenost Vojtěcha Landy s bezdomovci. Tentokrát o tom, že z útulku nemilosrdně vyhazují opilé osoby. Potíž je, že bezdomovci pijí, protože jsou bezdomovci...

Beru jako velké ironie osudu hned 2 věci ve svém životě. Že jsem celou střední školu neustále vyrušoval a dělal učitelům z výuky peklo, aby se mi to vzápětí, když jsem nastoupil jako učitel angličtiny, hned vrátilo. A teď, když po těch letech bohatýrského popíjení, kdy jsme rušili noční klid všem slušným občanům, musím být ten, kdo u vchodu přísně hlídá všechny naše klienty. Mé srdce knížete Pijana trpí a nejraději bych přivřel oči a dělal, že nevidím a neslyším. Skoro se mi zdá, jako by mi ti opilci dokázali vidět až do mozku, nalezli tam nějakou klasickou vzpomínku z vejšky, kde ležím někde na festivalu opitý v bahně a vykřiknou: Ha, zrovna ty mi máš co kázat!



Navíc ne každý má zlou opičku, někteří spokojeně sednou ke stolu a spí na klasického supermana či hodináře (Slovy klasika, přátelé, abychom si stanovili úroveň, na které se budeme pohybovat, doufám, že tuhle základní terminologii nemusím dále vysvětlovat?). Ale šéfová směny je přísná a nehodlá sem žádného opilce pustit, takže musím pěkně všechny zkontrolovat. Argumentuju tím, že u starších lidí opravdu nejde poznat, jestli se vlečou kvůli zranění, anebo lehce popili.

„Co to blázníš, Vojto! Vždyť i přes tu roušku to z něj táhne jak z lihovaru!“ (nebo jak z plachetnice na vinětách, dovolte jeden intošskej džouk, mrk, mrk).

„Myslíš?" snažím se nebohého staříka marně hájit.

„Třeba je jen unavenej.“

„Jen mu dej pěkně dýchnout.“

Stařík fouká a fouká. Je to akce tak na 10 minut, protože to trvá než se mu podaří fouknout tak, aby to přístroj zaregistroval. A pak se rozsvítí krásné 3,2 promile. Šéfová směny se na mě vyčítavě podívá.

„Tak unavenej, jo? Pane, musíte okamžitě ven!“

„Přijďte, až vystřízlivíte!“ říkám mu na uchlácholení.

„A kdy teda můžu přijít? V 6?

„Jo, leda tak zítra v 6,“ pronese šéfová a má pravdu.

„Hlavně, že feťáky tu necháte!“ vzteká se pán na cestě ven.

No jo, život není fér, pane, pomyslím si. Trh si ještě nevyžádal pervitin tester do ruky. Až bude, rádi ho použijeme.







