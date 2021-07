Průběžné zpravodajství:

Během prvního roku pandemie zemřelo na covid v Anglii 25 mladých lidí

9. 7. 2021

čas čtení 4 minuty

Kolik je v ČR případů dlouhého covidu? Na stránkách MZČR to nenajdete. ZDE se spekuluje, že dlouhým covidem může být v ČR postižena až třetina nakažených, to by bylo kolem půl milionu lidí.



Nejpostiženějšími oblastmi nákazou jsou Praha (31,98 nákaz na 100 000 obyvatel), Praha-západ (30,86) a další oblasti kolem Prahy, Plzeň (24,79). V Praze nákaza roste, v Plzni klesá. Ve čtvrtek 8.7. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 254 denních nákaz. V ČR do 8.7. zemřelo 30 331 lidí, nárůst v záznamech od včerejška o 20 mrtvých.. V nemocnicích je 34 osob, denní nárůst o jednoho člověka. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 668 891 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Očkováno první dávkou bylo v ČR 5 087 382 osob, druhou dávkou 3 612 362 osob, před nebezpečnou indickou variantou je tedy v ČR dosud chráněno jen cca 36 procent obyvatelstva.





- Skotská premiérka Nicola Sturgeonová varovala před "používáním mladých lidí jako pokusná zvířata" tím, že je nechává anglická vláda po zrušení všech karanténních opatření nakazit covidem. Vládnou obavy, že děti a mladí lidé jsou vážně ohroženi dlouhým covidem.



- Zrušení veškerých karanténních opatření v Anglii "zahltí testovací kapacitu". Bude-li mít Anglie 100 000 nových denních nákaz každý den, bude zapotřebí denně 660 000 testů PCR. To anglické zdravotnictví nemůže zvládnout, varuje Jon Deeks, profesor biostatistiky na univerzitě v Birminghamu. - Analýza, dokazující, že z 5830 dětí hospitalizovaných na covid během prvního roku pandemie, skončily 4 procenta (251 osob) na JIPkách, povede zřejmě k formulaci očkovací strategie pro děti. Během prvního roku pandemie zemřelo na covid-19 v Anglii 25 dětí a teenagerů a asi 6000 jich bylo hospitalizováno. Nejohroženější jsou děti z etnických menšin a děti s komorbiditami či s vážnou invaliditou. ZDE - Skotská premiérka Nicola Sturgeonová varovala před "používáním mladých lidí jako pokusná zvířata" tím, že je nechává anglická vláda po zrušení všech karanténních opatření nakazit covidem. Vládnou obavy, že děti a mladí lidé jsou vážně ohroženi dlouhým covidem. ZDE - Zrušení veškerých karanténních opatření v Anglii "zahltí testovací kapacitu". Bude-li mít Anglie 100 000 nových denních nákaz každý den, bude zapotřebí denně 660 000 testů PCR. To anglické zdravotnictví nemůže zvládnout, varuje Jon Deeks, profesor biostatistiky na univerzitě v Birminghamu. ZDE





- Firma Pfizer požádala americké úřady o schválení třetí vakcíny proti covidu pro posílení imunity. Ukazuje se, že šest měsíců po očkování imunita klesá, zjistila izraelská studie. Vakcína Pfizer, jíž byli Izraelci očkováni v lednu a v únoru 2021, měla v červnu 2021 efektivitu jen 64 procent. Albert Bourla, ředitel firmy Pfizer, uvedl, že lidé pravděpodobně budou potřebovat další očkování proti covidu každý rok, podobně jako se očkuje proti chřipce. ZDE



- V důsledku pandemie sílí v USA požadavek, aby tamější zaměstnanci dostávali nemocenskou. Američané pracují v průměru o 4 až 8 hodin týdně více než průměrný zaměstnanec v Evropě. Špatně placení zaměstnanci často nedostávají žádnou nemocenskou a nemají ani zdravotní pojištění. Více než 32 milionů zaměstnanců v USA nebylo před pandemii nikdy oficiálně nemocných. Mnozí špatně placení zaměstnanci v USA nedostali vůbec žádné finanční odškodnění, když skončili po nákaze covidem v nemocnici nebo když se museli izolovat. USA jsou jedinou významnou zemí na světě, která nemá federální nemocenskou.



- Rusko oficiálně registrovalo 25 776 denních nákaz a 726 denních mrtvých.



- V Británii stoupl počet osob nakažených variantou delta o 54 268 lidí za poslední týden na celkový počet 216 249. Je to nárůst o 32 procent.



- Varianta delta nyní ve Francii tvoří téměř 50 procent nových infekcí.





- Vietnam plánuje proočkovat do konce letošního roku 50 procent obyvatel nad 18 klet a 70 procent do března 2022. Vietnam zpřísňuje karanténní opatření. Poté, co velmi úspěšně zvládl první vlnu pandemie, vznikají ve Vietnamu nyní ohniska nákazy.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

2