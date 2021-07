Myslím, že je dobře, že Anglie ten fotbal prohrála

12. 7. 2021 / Jan Čulík

Foto: Vydání skotského deníku The National: Zachraň nás, Roberto, jsi naše poslední naděje. (Nepřežijeme dalších 55 let, kdy by oni o tom pořád blábolili.)



Aktualizace: Bukayo Saka, Jadon Sancho a Marcus Rashford jsou nyní terčem neuvěřitelných rasistických útoků na sociálních sítích ("Negři prohráli." "Obnovte otroctví, ty negři nepracujou dost tvrdě!" "Zasranej negře!" "Ty zasranej blbej negře. Moje stará teta by uměla ten gól dát!") )

Bukayo Saka, Jadon Sancho and Marcus Rashford taking awful abuse on social media



-One of the reasons they take the knee



-And why Boris Johnson and Priti Patel should understand #EnglandvsItaly — Paul Johnson (@paul__johnson) July 11, 2021





Nepřeju to tomu anglickému fotbalovému týmu, to jsou neobyčejně schopní hráči a hlavně slušní lidé, stejně jako jejich manažer. Po porážce od Itálie byli naprosto zdrceni.

Jenže porážka Anglie je pro Angličany z politického a sociálního hlediska velmi zdravá. Vítězství anglického týmu po pětapadesáti letech v semifinále vedlo v posledních několika dnech v Anglii k neuvěřitelně šovinistickým excesům ve sdělovacích prostředcích. Je přehnané, že politické zpravodajství v rozhlase a v televizi bylo více než z poloviny v posledních dnech věnováno v první řadě tomuto fotbalovému zápasu.



V neděli v poledne byl v britském rozhlase interviewován známý americký výzkumník Frank Luntz, který prováděl průzkum veřejného mínění prostřednictvím tzv. focus groups pro Centre of Policy Studies ohledně nálad v dnešní Británii. Zjistil, a to je velmi varovné, že většina Britů je v současnosti neuvěřitelně frustrována. 61 procent Britů vzkazuje všem politikům, ať jdou všichni do háje. 50 procent Britů má tentýž postoj vůči podnikatelům. Lidé mají pocit, že jsou zapomenuti a zrazeni. Vědí, že jejich děti se budou mít hůře, než jak se měli oni. Není to tak zlé jako v USA, konstatoval Frank Luntz, ale je to přesto i v Británii hodně špatné. Takže lidé v Británii neměli nic jiného než ten fotbal a upínali se k možnému fotbalovému vítězství v neděli večer. To fotbalové utkání Anglie-Itálie získalo tak ve všeobecně destabilizované situaci obrovský politický význam. A ten, kdo je si sám sebou nejistý, daleko více arogantně křičí. Myslím, že právě ta nejistota vedla k přehnaně zdůrazňovanému významu něčeho, co byl proboha jen pouhý fotbalový zápas.



Tohoto fotbalového zápasu se pokusili zneužít Johnsonovi vládnoucí ultrapravičáci, kteří nejprve odmítali pokleknutí těchto slušných, kosmopolitních, mezinárodních fotbalových hráčů, jejich gesto proti rasismu, ale když to vypadalo, že anglický tým v Euro 2020 zvítězí, Boris Johnson nechal vyzdobit celou Downing Street anglickými vlajkami a začal se objevovat na veřejnosti ve fotbalovém tričku, stejně jako další jeho populističtí politici.









Johnson chtěl jejich případné fotbalové vítězství ukrást jako "dividendu brexitu", jako "potenciál Anglie, osvobozený únikem z okovů Evropy". Avšak složení anglického fotbalového týmu ukazuje, že je to nesmysl. Anglický tým není projevem triumfu anglické výlučnosti, je projevem prospěchu plynoucího ze spojení domácích anglických kvalit a tradic s talentem a poučením odjinud. Tento fotbalový tým se naučil to, co umí, hraním v Evropě anebo v anglických klubech pod vedením elitních zahraničních manažerů. Tým pochází z různých míst. Kapitán Harry Kane má irského otce. Raheem Sterling se narodil na Jamajce. Rodiče Bukayoa Saky, hvězdy šampionátu, pocházejí z Nigérie,. A 13 z těchto 26 fotbalistů si mohlo zvolit hraní v jiném národním týmu. To, co tato skupina fotbalistů vypovídá o současné Anglii, neodpovídá pojetí Anglie, jaké ovládlo velkou část mysli Konzervativní strany.







