Koronavirus: Holandsko zaznamenalo 500 procentní nárůst nákaz

Průběžné zpravodajství:

14. 7. 2021

čas čtení 2 minuty

Kolik je v ČR případů dlouhého covidu? Na stránkách MZČR to nenajdete. ZDE se spekuluje, že dlouhým covidem může být v ČR postižena až třetina nakažených, to by bylo kolem půl milionu lidí.



Nejpostiženějšími oblastmi nákazou je Plzeň (58,26 nákaz na 100 000 obyvatel) a okolí Plzně, a další oblasti kolem Plzně, Rokycany (52,54), Praha (40,82) a okolí. V úterý 13.7. zaznamenalo ministerstvo zdravotnictví ČR 317 denních nákaz, je to denní nárůst o 32 procent. V ČR do 13.7. zemřelo 30 335 lidí, dva další za posledních 24 hodin. V nemocnicích je 30 osob, denní nárůst o jednoho člověka. Počet registrovaných nakažených v ČR dosáhl počtu 1 670 073 osob. MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE . Očkováno první dávkou bylo v ČR 5 187 955 osob, druhou dávkou 3 868 252 osob, před nebezpečnou indickou variantou je tedy v ČR dosud chráněno jen cca 39 procent obyvatelstva.





- Holandsko tento týden zaznamenalo 500 procentní nárůst nákaz poté, co se rozhodlo plně otevřít ekonomiku včetně nočních klubů. Je to varováním, co se zřejmě stane v Anglii, až tam budou příští týden rozvolněna karanténní opatření.- Ohniskem nákaz se ve Spojených státech staly státy na americkém Jihu a na americkém Středozápadě. Varianta delta se šíří intenzivně v nedostatečně očkovaných amerických státech. Republikáni očkování odmítají. ZDE - Myanmar se stal bojištěm o kyslík poté, co vojenská junta způsobila kolaps nemocnic a chaos při očkování. ZDE