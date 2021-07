Jak Guardian opět střelil kozla

16. 7. 2021 / Karel Dolejší

Materiál Guardianu , který údajně dokazuje úsilí Kremlu pomoci ve volbách Trumpovi, má přinejmenším tři zásadní slabiny, které jej mimořádně znevěrohodňují.

S největší pravděpodobností se redakce nechala zmást ruskou účelovou dezinformací, se kterou Kreml ještě později bude pracovat - a obrátí ji mj. právě proti britskému listu a jeho reputaci.

List Guardian přinesl včera "senzační" materiál, který měl podle redakce pocházet přímo z Kremlu.

Potíž je ovšem v tom, že se s největší pravděpodobností jedná o účelovou ruskou dezinformaci - na což ukazují přinejmenším tři věci.

Jednak je tu otázka původu takového materiálu. Západní zpravodajské služby získávají informace z Ruska velice obtížně, od několika málo vysoce postavených osob - a vedle toho již jen ze signálního zpravodajství. Materiál toho typu, jakým se nyní ohání Guardian, by ale musela vynést právě osoba z nejužšího Putinova okruhu. Zveřejněním materiálu by pak západní zpravodajské služby de facto vynesly nad svým mimořádně cenným ruským agentem (kdyby takového měly...) rozsudek smrti.

Za druhé, je nevěrohodné, že by materiál věnovaný manipulaci amerických voleb byl projednáván se všemi lidmi, které Guardian vyjmenovává. Například předsedkyně Rady federace Matvijenková se sice náramně dobře hodí k zastrašování vyplašených Čechů během státních návštěv, jenomže na interní kremelský mítink věnovaný ovlivňování amerických voleb by zrovna ji nikdo nezval. Nemohla by se totiž na tomto ovlivňování sama nijak podílet. A tak dle čekistické mentality Vovy Putina nebyl nejmenší důvod informovat ji o věcech, o nichž by z hlediska své práce nemusela vůbec nic vědět.

Za třetí, pokud by podobný materiál skutečně existoval a byl autentický, jistě by se nenacházel jen v mírném režimu utajení ("tajné"), jak uvádí Guardian. Byl by přinejmenším přísně tajný ("совершенно секретно"), ale spíše by šlo z hlediska ruského systému utajení o materiál "zvláštní závažnosti" ("особой важности"), tj. nacházející se v třetím, nejpřísnějším režimu utajení.

Je velice politováníhodné, že relativně bohaté médium jako Guardian nemá v redakci dodnes specialistu na bezpečnostní problematiku, třebaže se právě jí velice často a možno říci s oblibou ve svých textech věnuje. Dokonce i mírně poučený laik však musí vidět, že to co tentokrát redakce vypustila ven je s největší pravděpodobností účelová ruská dezinformace.

Až přijde vhodný čas, Moskva snadno vyvrátí výše zmíněné slabiny - a bude se tvářit, že s nimi současně vyvrátila i to, co je skutečně pravda. Tedy že Donald Trump je její člověk, že se mu v obou posledních prezidentských volbách snažila pomáhat, a že to dělala proto, aby Spojeným státům administrativa neschopného prezidenta co nejvíce uškodila - politickou polarizací doma a zničením mezinárodní reputace ve světě.

