Britská analýza požaduje zdanění cukru a soli v potravinách v hodnotě 3 miliard liber

15. 7. 2021

čas čtení 2 minuty





- Analýza upozorňuje, že je nutno zrychlit přijímání změn v tom, co lidé jedí, aby se ulehčilo zdravotnictví a klimatu



- Je nutno omezit předčasné umírání desetitisíců lidí na konzumaci nezdravých potravin



- Doporučuje se silné zdanění cukru a soli v hotových jídlech prodávaných v restauracích a v supermarketech



- Během příštích 10 let bude nutno o 30 procent omezit konzumaci masa a o 30 procent zvýšit konzumaci ovoce a zeleniny











Právě zveřejněná britská Národní potravinářská strategie upozorňuje, že "nefunkční" volba toho, co Britové jedí, a špatná strava - spoléhání na nákup hotových jídel v supermarketech - tvoří nezvládnutelné problémy pro britské zdravotnictví a přispívají k předčasnému umírání 64 000 Britů ročně.



Dokument doporučuje, aby byla zavedena daň tří liber (cca 100 Kč) na každý kilogram cukru a daň šesti liber (200 Kč) na každý kilogram soli použitých v hotových jídlech, v restauracích a v jídelnách. Tak by se nově na daních vybralo 3,4 miliardy liber, jíž by se měly financovat školní obědy zadarmo pro dalších 1,1 milion britských dětí a změnu britské kultury stravování a vaření.



Nová strategie také poukazuje na to, jakou škodu působí potravinářský a zemědělský sektor přírodě a klimatu. "Naše zvyky ohledně toho, co jíme, ničí životní prostředí, a to pak ohrožuje bezpečnost dodávek potravin. Největší šok výrobě potravin zcela zjevně bude způsoben klimatickou katastrofou, výroba potravin bude postižena extremním počasím a katastrofickým selháváním úrody."



Konzumace masa a extremně zpracovaných hotových potravin musí do roku 2032 poklesnout o třetinu a konzumace ovoce a zeleniny stoupnout o 30 procent.



Snížení současné míry konzumace masa by vedlo ke snížení emisí skleníkových plynů a k omezení dalších ekologických škod od dobytka. Uvolnilo by to zemědělskou půdu pro vznik lesů a rašelinišť, které absorbují CO2.



Školy by měly začít vyučovat jak správně jíst a vařit.



Podrobnosti v angličtině ZDE





0