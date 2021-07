Karikatura veřejného ochránce práv v jeho nejsilnější disciplíně

: "V jednotlivých a naléhavých případech by mohla být tato kauze nahrazena smluvně zajištěným příslibem instituce – státu, obce, charitativní organizace -, že převezmou případné závazky nájemce, které by v budoucnu plynuly z dohody o jistotě. Jinak řečeno, např. obec by se zaručila za svého občana, aby mu pomohla získat bydlení. Bylo by to možná lepší a efektivnější, než poskytovat zájemcům o bydlení peníze ze sociálních dávek na to, aby je složili na účet pronajímatele jako kauci."