Rozvolnění karanténních opatření v Británii je hrozbou světu, varuje 1200 vědců

16. 7. 2021

čas čtení 2 minuty





Plán Borise Johnsona zrušit skoro všechna karanténní opatření v pondělí 19. července v Anglii je hrozbou světu. Vytváří to úrodnou půdu pro vznik variant koronaviru, schopných vyhnout se vakcínám, konstatují mezinárodní experti.



Během krizového jednání vládních poradců z Nového Zélandu, Izraele a Itálie bylo vysloveno vážné varování před strategií Borise Johnsona a více než 1200 vědců podpořilo dopis vědeckému časopisu Lancet, varující, že Johnsonova strategie může vést k vzniku mutací koronaviru, na které vakcíny nebudou fungovat.



V dopise se praví: "Jsme přesvědčeni, že britská vláda zahajuje nebezpečný a neetický experiment a apelujeme na ni, aby pozastavila plány na rozvolnění dne 19. července 2021."



"Svět sleduje, jak v Británii vzniká nynější nikoliv nevyhnutelná krize," konstatovala klinická epidemioložka Deepti Gurdasani, která se účastní pátečního summitu.



Napsala na Twitteru: "Nemějme iluze, žijeme v zemi, kde naše vláda podníká kroky, aby maximálně vystavila naše mladé lidi viru, který u mnoha z nich vyvolá chronické onemocnění. Naše vláda ruší veškerou ochranu pro naše děti vbčetně izolace kontaktů ve školách v navzájem izolovaných skupinách."



Let's be under no illusions- we are in a country where our government is taking steps to maximally expose our young to a virus that causes chronic illness in many. Our govt is ending all protections for our children including isolation of contacts of cases in schools & bubbles.🧵 pic.twitter.com/w2GRXDWo04