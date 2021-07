Střípky z covidů 1

19. 7. 2021 / Petr Haraším

Mutace delta znovu prověřuje celý svět. Z toho, jak se šíří další vlna Covidu, lze usoudit, jak se které země připravily na další vlnu pandemie. Jestli se vůbec připravily. Jestli se vůbec měly šanci nějak připravit, nebo jen útrpně čekat, co a jak se stane. Jestli neusnuly na covidových vavřínech odvlněných prvních vln a myslely si (velmi naivně), že to bude stačit na všechna další vlnění. Nestačilo, nestačí a vypadá to, že stačit nebude. Mutaci zvanou delta sice svět zvládne. Mutace lambda a epsilon zřejmě nebudou tak nějak moc závažné. Ale následky neproočkovaného světa na sebe nenechají dlouho čekat. Objeví se další mutace, které slovy klasiků: „se nezakecají?!“. Uvědomují si ruští a čínští výrobci, že řízeným zatajováním údajů o svých vakcínách, které vakcínovou diplomacií cpou horem dolem do téměř celého světa, škodí nejen sobě?







Uganda – existuje nějaká cesta?

Opakují se situace známé z mnoha jiných zemí světa. Stav je kritický. Dochází kyslík, nejsou vakcíny, není místo v nemocnicích. Pacienti umírají doma. Svět jim dokázal zatím poskytnout na 44 milionů lidí necelý milion vakcín, dvoudávkových. Další dodávky smějí očekávat až v srpnu. Očkovací centra zavírají brány. Školy nikoho neškolí. Omezené jsou i církevní obřady většího rozsahu a problematické je i samotné vnitrozemské cestování. A naděje? Naděje došla. Bohatý svět si stále nehodlá uvědomit, že právě v těchto zemích příroda a virus chystají další nepěkná mutační představení a překvapení.







iMaďarsko isoudruh Orbán

Oproti nešťastné Ugandě takové Maďarsko si užívá výdobytků západně východnější vakcinační velmoci. Neohrožený isoudruh Orbán nelenil a uspořádal v domovině část Eura 2021. Autokraté si velmi rádi na účet vlastních obyvatel plní své tajné sny. Hlavně když to nemusí platit. Ze svého. Sezval na stadion kolem 60 tisíc fanoušků. Jak zvykem u autoritářů, roušky a respirátory dostaly červenou a musely ven z města. Stačil negativní test. Diktátor do lidu nacpal za neutuchajícího potlesku flasteneckých řad rusko-čínský vakcinační výkvět, aby mohl argumentovat tím, že je Maďarsko covidu prosté a plně připravené na plné stadiony. Kdo měl certifikát nebo test, jedno zda pravý či falešný, mohl ráčit vstoupit do jámy Orbánové a kochat se uměním míčovým. Pochopitelně za nevlastenecké šíření koronaviru budou moci mladí, co nedodržují opatření a shlukují se po skupinkách. Hordy mnohdy zfanatizovaných fanoušků nezlobí a covid nešíří. Nejezdí, necestují. Dodržují totiž příkladně veškerá nařízení. To je o nich veřejně známo. Přírůstky covidové v době eurové byly cca kolem 200 nakažených denně. Navíc stále není známo, jak ne moc fungují proti mutaci delta vakcíny kdysi a dnes opět již spřátelených totalitních nemocných mocností. Pokud tedy nebereme v potaz kremelský kvák o tom, že jejich Sputnik V je proti deltě nejlepší a nejúčinnější, ale data a důkazy nedodají. Stačí věřit. Věřit totalitám je jednoduché a nebezpečné.

Budeme tady tedy věřit, že zápasy v Maďarsku-Rusku nebudou zápasy Zero pro mutaci deltu. Už vůbec nebudeme nic říkat o tom, že na přeplněný stadion v Maďarsku dorazili v počtu nemírném i fanoušci z nyní již opět covidového Česka a Nizozemí. Že by do země tulipánů a tulipaní zavlekli deltu fanoušci a nikoli mladí a neklidní?

Maďarský isoudruh prezident úspěšně v přímém přenosu propagoval čínský Sinopharm a ústně vehementně vychvaloval ruský datově stále utajovaný Sputnik V. Jistě si mnozí ještě pamatují na Orbánovy tabulky, které povinně vinně dokazovaly, že Sputnik V a Sinopharm ve všem do kapsy strčí veškeré vakcíny západní. Padni komu padni. Mnozí obyvatelé Maďarska pro jistotu a raději tabulkám nevěří a cestují do Rumunska. Ne že by isoudruhu Orbánovi a jeho přeplaceným čínským dodavatelům nevěřili. Ale nevěří. Nezapomněli na minulost. Pojistit si své zdraví kvalitou ze Západu nikdy přeci neuškodilo. Testy na protilátky po očkovaní Sinopharmem a tou další vakcínou od S nějak nedobře ukazují. Proto na parkovištích v Rumunsku bez registrace rychle doplňují protilátky proti deltě. A isoudruh Orbán ať si dál plamenně žvaní, lže a krade z EU dotace. Když ho nedokáže zastavit EU, tak kdo může?

Aby se Maďarsko patřičně vytáhlo a prezentovalo svou národoveckou idemokracii, tak vyhlásilo očkovací akci v pohraničí. Láká na očkování občany sousedních zemí. V této očkovací loterii pro pohraniční si pochopitelně zájemce nebude moci volit druh vakcíny.

V očkování první dávkou jsme na tom podobně jako Maďarsko. V druhé dávce trochu kulháme, ale doženem je. V Maďarsku shodili roušky, ponechali je jen v nemocnicích a sociálních službách.

Poslední zprávy z Maďarska hovoří o tom, že občanům, kteří mají již 4 měsíce po kompletní vakcinaci, může být podána další podpůrná dávka. Tím isoudruh Orbán přiznává, že úspěchy vakcín tradičních východních přátel budou zřejmě ne tak dobré, spíš jen dostatečné. U zájemců na dávku nezáleží na věku, postižení a stranické knížce. Zdravotníci rovněž mohou žádat o třetí dávku a zároveň mají očkování již povinné. V Maďarsku, kupodivu, ještě neprobíhá očkování dětí. Nějak nám tam zaspali.







Indie, Indie posvátná

V Indii nastala situace, kdy ohromné počty zemřelých na covid ukládají na břeh Gangy nebo přímo do božských vod božího veletoku. Co k tomu říká tamní příslušné Božstvo? Se neví... Vědomě tak znečišťují zdroje pitné vody. Tlející nebožtíci hostí bakterie a plísně, které se těší na další zájemce. Lepší způsob bude popelová masová mohyla. Smíchali popel pozůstatkový s pískem křemičitým, půdou zemní, pilinami dřevními a nezbytným posvátným kravským trusem. To vše pak rozptýlili v parku na místě covidových obětí.

Indie má problému dost a dost. Katastrofická vlna covidu. Černá houba, vnitřní krvácení po prodělaném covidu. Navíc tamní zločinci a lidské hyeny očkovali zoufalé zájemce slanou vodou místo patřičných vakcín. Mamon je krutý pán a nutí dělat lidi hrozné věci. V podvodech byli zapojení lékaři, nemocnice. Dodávali lahvičky, jehly, potvrzovali očkování certifikátem.

Na druhé straně Indie příkladně zrychluje vakcinaci. Trhli očkovací rekord v počtu 8 milionů dávek denně. Kompletně naočkováno je 5 %, tedy 63 milionů lidí a celkem je podáno na 350 milionů dávek.







Indonésie, Izrael, Anglie a další

Od počátku června (v Anglii od počátku dubna!) ve všech výše uvedených zemích se zdárně šířila mutace delta. Šířila se v neproočkované Indonésii, stejně tak se ovšem šířila stejná mutace v navýsost proočkovaném Izraeli. O průniku mutace delta do Británie, o tom, jak Británie vítala pilné svědomité indické vlastence, pochopitelně hlavně ty, kteří mají vliv a peníze plus mutaci delta, bylo známo již od minimálně konce dubna. V Izraeli zaútočila delta skrze školy a školáky. Už si mysleli, že na ně delta nemůže, a tak tam nadšení procentem naočkovaných téměř na týden zrušili povinnost nosit roušky. A nevyplatilo se. Ke školákům v Izraeli se delta dostala importem ze zahraničí. To jen k tomu, že v téže době u nás vládní odborníci plně rozvolňovali na plný covidový plyn.

V Izraeli se rozhodli k možnosti poskytnout třetí dávku Pfizeru osobám se sníženou imunitou. U transplantovaných pacientů se třetí dávka Pfizeru již začala aplikovat. Ostatní zájemci ještě musí počkat na výsledky zkoumání hladin protilátek u plně očkovaných po půl roce a na odborné závěry. Pak se politici rozhodnou.

Indonésie aktuálně řeší čínskou kvalitu vakcín Sinovac. Plně naočkovaní Indonésané a zvláště pak lékaři a zdravotníci nedbají na marxistické a maoistické poučky a na čínskou kvalitu. Nejen znovu onemocní dovidem, ale i umírají. Rovněž na dovid. Všelijak pročínsky naladěná WHO ovšem čínskou vakcínu nouzově uschopnila. Sice o fous, ale potřebných 50 % Číňané dosáhli. O sedm desetin, ale mají to. Doufejme, že EMA bude přísnější. V akci Segredo v brazilském Serranu experimentálně dokázali zázraky i s touto čínskou nespolehlivou a méně účinnou vakcínou. Pro jistotu to v Indonésii nechají nakopnout kvalitou ze Západu. Budou přeočkovávat vakcínou od Moderny, tedy Spikevaxem.

Čínskou kvalitu v Indonésii vnutí dětem od 12 let. Co jiného jim ovšem zbývá? Mají zatím naočkováno 5 % obyvatel z 270 milionů. V Indonésii dochází kyslík v nemocnicích. Nastala situace, kdy si jej občané shánějí sami a ceny rostou. Scházejí ventilátory. Hledají se dobrovolníci a vláda varuje před covidovou katastrofou nezměrných rozměrů. Bohužel si nová covidová vlna vybrala za oběť i děti. Děti nikdo nechránil, ani roušky nenosily. Do boje proti koronaviru nasadili nově i telemedicínu. Dle dat se nakazilo cca 2.5 milionů Indonésanů, ovšem je potřeba dodat, že testování je slabé, až ještě menší.

Další země, kde se „daří“ Sinovacu, jsou Mongolsko a Seychelya Chile. Ono když zmiňuji Mongolsko… Mongolsko bylo velmi dlouho bráno za příklad země, kde se koronavirus vůbec neobjevil. Aktuálně přibývá 100 případů na 100 tisíc i v dalších zemích Asie. Světové covidové statistiky ukazují na země jako Kazachstán, Kyrgyzstán, Irák, Írán, Bahrajn, Maledivy a turisty oblíbené a zelené Thajsko. Kolabují nemocnice, dochází síly a kyslík. Vakcinace je velmi pomalá. Pomalá a mnohdy čínsko-problematická.







Palestina, země v nesnázích a odmítnuté vakcíny

Palestinci odmítli izraelské vakcíny. Podle palestinských úřadů šlo o dávky, které měly expiraci už v červnu a nikoli v červenci a srpnu, jak hlásili Izraelci. Šlo o tytéž Pfizery, které tak statečně pro národ český sháněl pan premiér Babiš? To jako chtěl náš Motýle vyfouknout vakcíny utlačovaným a v chudobě a nouzi žijícím a živořícím Palestincům? Snad ne, to by jistě neudělal. Anebo udělal? Vyhrát na podzim musí a vyfouknutím očkovacích dávek Pfizeru Palestině by jedním rázem získal mnoho přízně od již notně nahnědlých voličů jeho soukromého hnutí. Navíc by zas ukázal, že ON jediný ty vakcíny umí sehnat. Když už je nedokázal objednat.







