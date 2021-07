Britský ultrapravičák shledán vinným, že pomluvil muslimského teenagera

22. 7. 2021

Britský islamofobní ultrapravičák čelí obrovským soudním výdajům poté, co šířil lži o syrském školákovi, kvůli nimž se syrský teenager stal terčem výhrůžek smrtí





Britský islamofob Tommy Robinson byl u soudu shledán vinným, že svými lžemi vyvolal výhrůžky smrtí proti školáku Džamalu Hidžazi, poté, co se Hidžazi stal terčem útoku, k němuž došlo na školním hřišti v Hijaziho škole v říjnu 2018 v severoanglickém městě Huddersfield. Hidžazi za lži šířené na internetu Robinsona žaloval.



Poté, co se video útoku na školním hřišti virálně rozšířilo, Robinson lživě tvrdil ve svých videích, šířených na Facebooku, které vidělo přes milion lidí, že "Hijazi není nevinný a že ve své škole násilně útočí na malé anglické dívky". Robinson také tvrdil, že Hijazi, jemuž je nyní osmnáct let, "zbil jednu dívku do modra a do černa", a vyhrožoval jinému teenagerovi ve škole, že ho pobodá. Tato obvinění Džamal Hidžazi popírá.



Ve čtvrtečním verdiktu anglického vysokého soudu konstatoval soudce Matthew Nicklin, že důsledky Robinsonova lhaní byly pro Hidžaziho "mimořádné vážně", a udělil mu odškodné ve výši 100 000 liber (3 miliony Kč). Soudce konstatoval, že Robinson se snažil vytvořit dojem, že Hidžazi byl při incidentu na hřišti "násilným agresorem", zatímco on byl naopak obětí.



Robinson použil jazyka "záměrně vybraného tak, aby situaci zhoršil." Donutil tak Hidžaziho opustit školu a celá jeho rodina musela uprchnout ze svého domu.



Teenager Hidžazi se pak stal terčem výhrůžek smrtí od ultrapravice. Soudce Nicklin konstatoval, že trauma z tohoto incidentu u něho bude "trvat mnoho let, ne-li celý život".



Robinson se u soudu hájil sám a tvrdil, že jeho výroky jsou "v podstatě pravdivé". Soudce ale rozhodl, že žádná svá tvrzení Robinson nedokázal.



V důsledku tohoto verdiktu čelí Robinson, jehož finančně podporují americké ultrapravicové kruhy, obrovským výdajům. Robinson uvedl, že byl "ohromen" výdaji, které požadují Hidžaziho právníci, včetně částky 70 000 liber za zaznamenávání svědeckých výpovědí. Dodal: "Já žádné peníze nemám. Jsem v bankrotu."



Soudce přiznal, že jestli je Robinson v bankrotu, odškodné se z něho nevydobude, ale rozhodl, že Robinson musí zaplatit Hidžaziho právní výdaje, které nebyly u soudu uvedeny.



Robinson je jedním z nejznámějších britských ultrapravicových aktivistů, navzdory tomu, že má zakázán přístup na mainstreamové sociální sítě a čelí právním problémům. V minulosti dostal statisíce liber finanční podpory od bohatých zahraničních stoupenců i od obyčejných lidí.



Podrobnosti v angličtině ZDE

