Až česká auta vyjedou z Blaníku a udusí exhalacemi tu hnusnou evropskou hydru...

"Vlastník “českých” aut, společnost Volkswagen,

nedávno zveřejnil rozhodnutí

vedení společnosti ukončit výrobu a prodej aut se spalovacími motory ke stejnému roku, k němuž se vztahuje rozhodnutí EU. S ohledem na rozhodnutí EU, které stanovuje moratorium na výrobu (ne používání) spalovacích motorů, jde ze strany Volkswagenu o rozhodnutí velmi progresivní. Pro jednoho z největších výrobců aut na světě je to pochopitelně obrovský problém a podobně jako mnozí další zavedení výrobci nemůže úplně tušit, jak tato historicky epochální změna technologie pohonu promění trh, protože se tímto otevírají dveře pro mnoho nových možných konkurentů, od Tesly po Google. Nicméně vedení německé společnosti usoudilo, dle mého správně, že místo planého lkaní bude mnohem efektivnější vzít potřebu snižování přímých emisí z automobilové dopravy vážně, vzít to jako fakt, jako jednu z technologických změn první poloviny 21. století, a dát zřetelně najevo, že je na tuto změnu připravena. Ze strany pana Skopečka, populistického politika, a pana Kaisera, jeho symbiotického mediálního čističe, jde v podstatě o velmi tradiční, folklórní projev provinční malosti, takový typický populistický scapegoating, který se v ničem zásadním neliší od toho, co

produkuje mluvčí pana prezidenta Zemana

nebo čím se vyznačuje velká část dezinformační scény. Příčiny, proč se podobní aktéři veřejného dění v ČR uchylují k takové intelektuální láci, jsou v zásadě tyto: Jde o útoky, které se vzhledem ke své provinčnosti a bezvýznamnosti odehrávají hluboko pod detekčním prahem obranného systému EU (netvrdím, že je to dobře), tím pádem zůstávají bez reakce, neboť lidé s opačným názorem nemají potřebu lézt s těmito protagonisty do jejich manipulativního bláta a tam se s nimi potýkat. Tento fakt, dělá z EU ideálního obětního beránka a zároveň pomyslnou “zrůdu”, vůči které je možné se bez obav srdnatě vymezovat a pouštět se v úvahách na téma “my a oni” daleko za hranice snesitelné etiky i estetiky. Tento narativ perfektně napomáhá ventilovat frustraci vyplývající ze syndromu oběti, který je stále zakořeněn v současné české memetice a který lze prožívat i zneužívat (upřímně nevím, co u pánů Skopečka a Kaisera převažuje, zda provinční malost, nebo oportunismus)."