Stojí Etiopie na pokraji puče?

23. 7. 2021

Neúspěchy etiopského premiéra ve státě Tigray a v ekonomické oblasti mohou vést k jeho svržení.

Američané by měli připravit evakuaci svých občanů pro případ, že k tomu dojde.

Etiopský premiér Abij Ahmed byl kdysi oblíbencem mezinárodního společenství. Byl mladý, hovořil jazykem demokracie a byl ochoten změnit dlouhodobou politiku a ukončit pohraniční konflikt s Eritreou. V roce 2019 si za své úsilí odvezl domů Nobelovu cenu míru, napsal Michael Rubin.

Dnes dělá Nobelově ceně ostudu.

18. července vydala jeho kancelář prohlášení obsahující takový typ etnického rozeštvávání, před nímž by se pachatelé rwandské genocidy Hutuú začervenali: Označil Tigrayany za "rakovinu Etiopie" a vyzval všechny Etiopany, aby "odstranili invazivní plevel". Lidskoprávní organizace a novináři tvrdí, že systematicky usiluje o vyhladovění tigrayské provincie a začal uzavírat a zabavovat firmy vlastněné Tigrayany. V důsledku tak opakuje, co kdysi ugandský diktátor Idi Amin prováděl etnicky indické populaci své země. Válka i vnitřní ekonomické problémy podkopaly již tak oslabenou etiopskou ekonomiku.

Jeden z nejobeznámenějších a nejvnímavějších východoafrických analytiků Rašíd Abdí nyní na Twitteru hlásí: "Velvyslanectví v Addis Abebě připravují nouzové plány přesunu do Nairobi pro případ, že se situace v následujících týdnech zhorší. Obávají se ekonomického a finančního kolapsu." Odvolává se na jednoho analytika, který naznačuje, že pravděpodobnost převratu je velmi vysoká.

Takový scénář není přemrštěný. V červnových volbách Abijova strana údajně získala 410 z 436 -parlamentních křesel. Americké ministerstvo zahraničí však volby označilo za "vadné" a mezinárodní pozorovatelé otevřeně odmítli označit hlasování za svobodné a férové. Většina opozice zůstává za mřížemi. To ze se tigrayské jednotky znova zmocnily provinčního hlavního města Mekelle poté, co Abij vyhlásil vítězství, představuje ponížení, které premiér nedokáže zakrýt. Stejně tak, ani s režimní kontrolou nad médii, nedokáže zakrýt snímky tisíců etiopských vojáků pochodujících tigrayským hlavním městem v roli zajatců.

Vláda si přeje najít obětního beránka za své selhání a vysoce postavení generálové se mohou zaměřit na premiéra, i kdyby se jen snažili předejít jeho vlastnímu útoku na sebe. A Tigray nepředstavuje jediné povstání, kterému Etiopie čelí. Současně s tím zhroucení ekonomiky znamená, že premiér přichází o podporu obyčejných Etiopanů v hlavním městě i po celé zemi. I když oficiální kurz etiopského birru vůči americkému dolaru je 44:1, ve městě Wajaale na hranici se Somalilandem se dolar prodává za 61 birrů, což představuje pokles o 38 %.

Premiérova arogance vůči ostatním africkým lídrům a Africké unii znamená, že i když nikdo nestojí o precedent násilného svržení, stejně tak se nebude vměšovat, pokud se Abijovo vlastní okolí rozhodne odsunout premiéra stranou. Změna režimu v Etiopii by byla vnitřní záležitostí a mohla by nastat spíše v řádu týdnů než let. Doufejme, že Bílý dům a ministerstvo zahraničí nespí a Pentagon už uvažuje o tom, jak zajistit evakuaci desetitisíců neozbrojených amerických občanů, kteří Etiopii považují za svůj domov.

