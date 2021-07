Konec první feministické vlády na světě

26. 7. 2021 / Petr Chadraba

- Nová švédská migrační legislativa tvrdě zasahuje proti ženám

- Brání příchodu rodinných příslušníků



Od roku 2014 má Švédsko feministickou vládu, dokonce první svého druhu na světě. Činnost vlády tak musí směřovat k dosažení vytčených cílů v oblasti rovnoprávnosti. Mimo jiné tak rozhodování a řízení státu má vést k tomu, aby ženy a muži měli stejnou možnost ovlivnit formování společnosti a rozhodovat o svých životech. Od 20. července 2021 je podle mého názoru třeba mluvit o švédské vládě jako feministické už jen v minulém čase. Toho dne vstoupila v platnost nová migrační legislativa, která nejtvrději udeří právě proti ženám, mimo jiné kvůli omezeným možnostem pro imigraci rodinných příslušníků.



Švédsko má úspěšnou feministickou zahraniční politiku. Je známé jako aktivní podporovatel ženských účastnic v mírových procesech nebo zlepšení dostupnosti k sexuální výchově, preventivním prostředkům a bezpečným potratům pro ženy napříč kontinenty. Když se ale podíváme opačným směrem, tedy jak feministická politika selhává vnitropoliticky při zavádění omezení pro imigraci, těžko mluvit o úspěchu. Následky pro ženy, děti a rodiny budou katastrofální.



Podle vyjádření Martina Ärnlöva z Červeného kříže v novinách Aftonbladet je už dnes jasné, že dopady na ženy budou výrazně tvrdší než na muže. Jako příklad uvádí rozsudek, kdy ženě se šesti dětmi nebylo umožněno přicestovat do Švédska a připojit se k manželovi, jelikož soud neuznal mužovu bytovou situaci za vyhovující. Muž bydlí v bytě 2 plus kuchyně. Pro informaci - Švédský bytový trh je zcela odlišný od českého a k dispozici nejsou téměř žádné byty se smlouvou z tzv. první ruky, tedy s neomezeným užíváním. Na trhu převládá bydlení se smlouvu z tzv. druhé ruky, kde nemáte garanci delší než výpovědní lhůta uvedená ve smlouvě, zpravidla 1 - 3 měsíce. Zároveň můžete v bytě zůstat jen rok. Na vlastní bydlení přistěhovalec nebo migrant nedosáhne z důvodu přísných kritérií pro bankovní úvěry.



Nejedná se o ojedinělou scénu, nejčastěji jsou to ženy a děti, které zůstávají ve válečných zónách nebo uprchlických táborech zatímco muži se vydávají zajistit, co mohou, aby rodina mohla přicestovat později.



Ten z vás, kdo někdy zažil, co je láska a citové pouto k rodině asi tuší, že legislativa může zřídka stát v cestě silným citům. Co se tedy stane? Žena se s dětmi vydá na cestu dnem a nocí přes válečné zóny a hranice států, zaplatí posledními penězi za služby převodníků - a zbytek už znáte.



Martin Ärnlöv vyzdvihuje ještě jeden důležitý bod - podobné požadavky na bydlení a ekonomické zajištění zavedla švédská vláda také pro trvalý pobyt pro rodiny. Zde je další rána podpis ženám - tyto tvrdé požadavky by totiž těžko splnila i řada žen narozených ve Švédsku, kvůli nadále nerovnoprávné situaci s bydlením a platy. Představte si teď ženu, která sotva přišla do Švédska a čelí neúprosné diskriminaci na trhu práce a bydlení.



V aktualizaci z března 2021 píše švédská vláda, že snaha o rovnoprávnost je nyní důležitější než jindy, ”krátce řečeno jde o rovnoprávnost v průběhu celého života a v celé naší společnosti”. Ministryně pro rovnoprávnost Märta Stenevi ze Strany pro životní prostředí navíc dodává, že je ”pyšná na svoji práci ve feministické vládě, kde zodpovědnost za rovnoprávnost převzali všichni ministři”. Všichni kromě Ministerstva spravedlnosti, chtělo by se říct s ohledem na to, že právě tento úřad zodpovídá za migrační politiku země.



Švédská vláda, podle mého názoru už bez přízviska feministická, také tvrdí, že ”rovnoprávnost je částečnou odpovědí na zásadní otázky naší doby a jejich řešením.. Tím, že umožňujeme využít potenciál ženám i mužům se vytváří pracovní místa, ekonomický růst a rozvoj. Rovnoprávnost je tak samozřejmou součástí budování společnosti a švédského způsobu vládnutí”. To zní fantasticky. Jsem si ale jistý, že čtenář už chápe, že tahle rovnice funguje i obráceně. Tedy, že pokud uspokojivě nevyřešíme jednu z nejzásadnějších otázek naší doby, migraci, zůstane feministická vláda jen otázkou budoucnosti - nikoli dostupnou odpovědí.





Autor je člen představenstva sociálnědemokratického spolku Utopia, který se zabývá otázkami inkluze a integrace



