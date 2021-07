Americké ozbrojené síly mění celý dosavadní způsob boje

28. 7. 2021

Říjnová válečná hra ukázala, že by americké ozbrojené síly katastrofálně prohrály bitvu o Tchaj-wan.

Náprava vyžaduje změnu celého způsobu, jakým Američané po dekády vedli války.



Ve válečné hře týkající se bitvy o Tchaj-wan americké ozbrojené síly takřka okamžitě ztratily přístup k informační a komunikační síti, informuje Tara Coppová.



Brutální prohra ve válečné hře loni v říjnu přesvědčila zástupce předsedy sboru náčelníků štábů generála Johna Hytena, aby zavrhl koncepci vševojskového boje, kterou se americké vojenské operace po dekády řídily.

"Bez přehánění, uboze to selhalo. Agresivní rudý tým, který studoval Spojené státy posledních 20 let, prostě kroužil kolem nás. Věděli přesně, co uděláme, než jsme to udělali," řekl Hyten publiku při zahájení provozu Emerging Technologies Institute, který se má věnovat vojenské modernizaci.

Pentagon neposkytne název válečné hry, která je tajná, ale představitel Pentagonu prohlásil, že jeden ze scénářů se týkal bitvy o Tchaj-wan. Jedno z klíčových poučení zní: Shromáždit lodě, letadla a další síly, aby se koncentrovaly a vzájemně podpořily svou bojovou sílu, z nich také dělá snadné terče.

"Vždycky se k boji agregujeme a agregujeme se, abychom přežili. Ale v současném světě, s hypersonickými střelami, s významnou palbou na dálku přicházející ze všech domén, pokud jste agregováni a všichni vědí, kde jste, jste zranitelní," dodal Hyten.

Ještě důležitější je, že modrý tým takřka okamžitě ztratil přístup ke svým informačním a komunikačním sítím.

"V zásadě jsme se pokusili o strukturu informační nadvlády, kde informace pro naše síly byla všudypřítomná. Přesně jako za první války v Perském zálivu, přesně jako během posledních 20 let, přesně tak, jak nás to všichni na světě, včetně Číny a Ruska, viděli dělat posledních 30 let," řekl Hyten. "Co se ale stane, pokud hned od začátku tyto informace nejsou k dispozici? A to je ten velký problém, kterému čelíme."

V reakci na to americký generální štáb převádí ozbrojené síly na novou koncepci bojových operací, kterou označují jako "rozšířený manévr". Hyten chce, aby americké ozbrojené síly byly připraveny bojovat podle této koncepce k roku 2030, s využitím řady současných zbraní, letounů a lodí.

Počátkem července Hyten vydal čtyři direktivy, jimiž by se ozbrojené síly měly napříště řídit.

Za prvé jde o napadení logistiky. Na pořadu dne je vytvoření nových způsobů dopravy paliva a zásob na frontovou linii. Pracuje se na využití raket a vesmírné trajektorie k dopravení velkých nákladů na bojiště.

Za druhé, společná palba (joint fires). Soustředění palby nemusí vycházet z fyzické agregace prostředků. Může jít o virtuální agregaci v řadě domén. To dovoluje disagregaci za účelem přežití.

Za třetí, spolehlivá spojovací a komunikační síť chráněná před hackery. Cílem je plné připojení k bojovému cloudu, v němž jsou obsaženy veškeré informace a k němuž se můžete připojit kdykoliv a kdekoliv.

Za čtvrté, informační náskok. Tento prvek je součtem ostatních tří.

Nová operační koncepce se objevuje v okamžiku, kdy americké ozbrojené síly přehodnocují přítomnost na Blízkém a Středním východě, aby se lépe připravily na boj s Čínou. Začalo stahování z Afghánistánu. Do konce roku se stáhnou i z bojových misí v Iráku.

