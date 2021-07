Koronavirus: kterak cynická hamižnost západních zemí a farmaceutických gigantů připravila o život miliony lidí

29. 7. 2021 / Daniel Veselý

Ačkoli je pandemie pohromou přírodního rázu, a tudíž ji se zdravým rozumem nelze srovnávat s kriminálními invazemi či genocidami, vždy existují řešení, jak její katastrofální dopady zmírnit a jak předejít zbytečným ztrátám na životech. A pokud jsou tato opatření některými státy vědomě sabotována, ti, kdo nákaze podlehnou kvůli tomu, že nemohou být očkováni, jsou obětmi jejich ukrutné hamižnosti.

Je to zcela šokující, třebaže se nad tím nikdo moc nepozastavuje: bohaté země globálního Severu mají na rukou krev milionů lidí. Od října, kdy Indie a Jihoafrická republika apelovaly na dočasné zrušení patentů k vakcínám proti covidu, podlehly koronavirové infekci tři miliony lidí. Nicméně toto smutné číslo zdaleka není konečné, neboť další kolo jednání na půdě Světové obchodní organizace (WTO), jež by v ideálním případě vedlo k dočasnému zrušení monopolu farmaceutických gigantů na očkovací látky proti covidu, se uskuteční až v polovině října. Není proto pochyb, že tato kriminální prodleva povede k dalšímu zbytečnému masovému umírání.

Svět se v letech 2020/21 ocitl v naprosto unikátní situaci, v jaké se naposledy nacházel před více než sto lety. Existence duševního vlastnictví, jež nadnárodním korporacím poskytuje veškerá práva k vakcínám, jejichž vývoj byl v drtivé míře financován z veřejných zdrojů, je sama o sobě skandální. Leč žijeme v slzavém údolí, a nikoli ve světě Platónových idejí. Pokud se však objeví zákeřný virus, který loni doslova zastavil dění na celé planetě, způsobil ohromné ekonomické škody a jen v Indii si mohl vyžádat přes 4 miliony mrtvých, neexistuje racionální důvod pro udržování farmaceutických privilegií.

Nutno zdůraznit, že ve hře je pouze dočasné zrušení patentových práv k vakcínám proti covidu, neboť svět se už déle než rok nachází v mimořádné situaci. Nadto nikdo nepožaduje něco tak radikálního, jako vyvlastnění farmaceutických gigantů; jde pouze o to, aby byla co nejrychleji proočkována převážná část globální populace. Jedině tak bude pandemie ukončena a světové společenství se bude moci věnovat mnohem závažnějšímu problému: klimatické krizi.

Důvody jsou notoricky známé: vedle záchrany lidských životů je v sázce zabránění vzniku nových nebezpečných mutací, jež by z pandemie mohly učinit zacyklené inferno, a koneckonců i zabránění astronomickým ekonomickým ztrátám, a to zejména v bohatých zemích. Je to vpravdě iracionální postoj; kterak sebevražedně funguje globální kapitalismus ve své pozdní fázi. Obrovské zisky farmaceutického průmyslu jdou na úkor zdraví celé planety. Všichni jsme jeho rukojmími.

Jestliže Spojené státy od své sveřepé podpory patentových práv ustoupily už v květnu, Německo, Velká Británie, Kanada a další bohaté země i nadále tato absurdní privilegia chrání. Proti této cynické chamtivosti vystoupila už více než stovka států, avšak pravidla WTO vyžadují názorovou shodu členských států k tomu, aby patenty mohly být pozastaveny. Dosud tři miliony obětí koronavirové pandemie proto padají na jejich hlavu.

