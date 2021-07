Pro část občanů nehrají fakta žádnou roli

29. 7. 2021 / Jana Feiglová

čas čtení 8 minut

- Část českých občanů, kteří rezignovali na fakta, sebelepší kampaň nepřesvědčí. Od státu by jim neměly být poskytovány žádné finanční pobídky, aby očkování podstoupili



- Smysl má podle všeho rozšířit očkovací centra a lépe očkování zpřístupnit lidem, co zájem o vakcínu mají nebo se jí nebrání a z nějakého důvodu se k očkování zatím nedostali

- Měla by se vést otevřená debata o tom, že očkování bude muset být povinné

V zemi máme stále poměrně nízkou proočkovanost obyvatelstva. Pozorovatel musel určitě zachytit nářky některých opozičních politiků na téma nedostatečného vysvětlování výhod vakcinace ze strany vlády. Já tohle prohlášení naposledy četla u pirátské paní poslankyně Richterové (stát dělá chybu, když chce od září zpoplatnit testy, měl by víc vysvětlovat výhody vakcinace). Co chce proboha paní poslankyně Richterová (spolu s dalšími politiky) po tolika měsících mediální masáže na téma očkování ještě komu vysvětlovat?



Jeden aby se pomalu bál otevřít noviny, internet nebo zapnout televizi, aby na něj nevyskočily informace o vakcinaci. Rok a půl už se čtenářům a divákům nabízejí v první řadě zprávy o covid-19, jeho šíření, úmrtích, zdravotních problémech s tím spojených, ekonomických ztrátách státu a podnikatelstva, infekčnosti různých variant viru... A samozřejmě důsledně běží stejné ohlušující množství zpráv o vakcinaci proti covidu-19 u nás i ve světě. Včetně statistik, grafů, interaktivních map či podrobných přehledů. Francouzi, Italové, Maďaři, Řekové (a budou s nejvyšší pravděpodobností následovat další), kteří stejně jako Češi zažili ve svých zemích velkou koronavirovou tragédii, přijali mnohem razantnější strategii. Některé státy už schválily povinnou vakcinaci zdravotníků i pracovníků v sociálních službách a lze s vysokou mírou pravděpodobnosti očekávat, že s blížícím se podzimem budou postupně následovat další nezbytné kroky k zajištění proočkovanosti v zemích s racionální většinou politické garnitury. Proč se v Česku nenajde dost odvážných politiků, kteří by otevřeně prosazovali povinnou vakcinaci (aspoň v určitých profesních oborech), jako je tomu v jiných zemích Evropy? Jistě by jim to přineslo u významné části občanů politické body. Proč se nenajde politik, který by přestal na první místo stavět zcela perverzní pojetí svobody – tj. svobody roznášet neomezeně smrtící virus, generovat jeho mutace a způsobovat státu a spoluobčanům problémy všeho druhu?



Kdo je informačně gramotný, má dostatečné mentální kapacity a chtěl, tak už problém s covidem a výhody vakcinace proti němu dávno pochopil. Zprávám v seriózních médiích se dá jen sotva dlouhodobě unikat. Na samotě v lese bez televize, internetu a tisku žije v Česku minimum občanů. Kdo nemá rozumové kapacity na pochopení problému, řídí se tím, co říká kdejaký český Pepík na Facebooku, čte téměř výhradně dezinformační weby nebo problém zkrátka nechce pochopit, tomu už těžko pomůže nějaké další vysvětlování. Nebo si někdo vážně myslí, že se občané neočkují proto, že jim to stát špatně vysvětlil? Četla jsem na některých místech poznámky, že slovenská kampaň běží lépe, že mají lepší infografiky, že lépe komunikují a vysvětlují. S tím víceméně souhlasím. Jenže problém je, že mají současně podílově ještě méně naočkovaných než Česko a jsou v tomto směru na chvostu EU. Z toho vyplývá, že na kvalitě očkovací kampaně nejspíš celý úspěch nestojí. Problém je vysoká míra elementární nedůvěry v systém a iracionality v tom kterém národě.



Vrážet peníze daňových poplatníků do dalších očkovacích kampaní (nejedná se o malé částky) a ztrácet s nimi drahocenný čas je zbytečné. V zemi je nějaká čtvrtina totálně dezinformovaných občanů a občanů s deviantním chápáním svobody, kteří právě vždy dělají přesný opak toho, co po nich žádá vláda nebo stát. Nařízení bojkotují nebo obcházejí. Vládě a státu apriorně nevěří, takže vždy jednají cíleně antisystémově.



Pozitivní pobídky k očkování formou plošných plateb za ochotu se očkovat nejsou příliš dobrý nápad. Jednak není jasné, jestli by tento krok samotné rozhodnutí očkovat se u mnohých lidí neoddálil až na dobu, kdy za to dostanou zaplaceno (podobně dost možná fungují i státem dnes plně hrazené testy za zábavou). Řekněme si upřímně - kdyby v červenci nějaká firma vyhlásila, že od října bude ke každému výrobku přidávat kupujícímu finanční odměnu, kdo tam půjde nakupovat před říjnem...? Stát ale potřebuje dosáhnout maximální možné proočkovanosti co nejdříve. Zadruhé je to nevýchovné – odpovědní a informovaní občané nebudou mít finanční benefity, zatímco neodpovědní prudiči a dezinformátoři ano, a bude-li stát v budoucnu znovu od svých občanů něco smysluplného potřebovat, bude za to muset opět nejproblematičtějším občanům vysázet zlaťáky na dřevo. Nezodpovědná menšina tím vydírá zodpovědnou většinu (pokud po nás chcete solidaritu, která je pro vás ostatní zcela přirozená, tak vás to bude stát velké peníze.) A za poslední – žádné státní nabídky a pobídky se nedají šroubovat donekonečna. Při každém kroku důležitém pro veřejné blaho musí stát v jednu chvíli říct dost a začít jednat. Když kupříkladu vlastníš pozemky, kudy je nutné vést infrastrukturu, a odmítneš se státem kooperovat, stát ti je prostě v jednu chvíli vyvlastní. Zbytek společnosti nemůže neustále čekat, riskovat a tratit, než se menšina uvolí k solidaritě a lidskosti. Nemluvě o tom, že vakcíny vyjdou ze všech možných variant nejlevněji. Stát nemůže jít trvale sám proti sobě a zbytečně utrácet.



Smysl má podle všeho rozšířit očkovací centra a lépe očkování zpřístupnit lidem, co zájem o vakcínu mají nebo se jí nebrání a z nějakého důvodu se k očkování zatím nedostali. Má smysl standardně informovat, aby měli přehled lidé, kteří si chtějí ujasnit a doplnit některé dílčí informace o covidu-19 ze seriózních zdrojů. Je samozřejmě nutné vyvracet dezinformace standardním způsobem na standardních seriózních platformách. Rozhodně mají smysl i restrikce jako třeba ve Francii (zpoplatnění testů kvůli zábavě však není restrikce, ale rozumné hospodaření státu). A pak jsou pochopitelně nutné důsledné kontroly, že provozovatelé restaurací, sportovišť a tak podobně skutečně ověřují CovidPasy (kam patří i výsledky testů), což se v Česku skoro vůbec nerealizuje. Právě tam by bylo třeba nasměrovat naše peníze. Určitou část občanů už totiž nic než restrikce přesvědčit nemůže. Rozhodně ne drahé a zacyklené vysvětlování trivialit, které musel každý svéprávný obyvatel Česka dávno plně vstřebat.



Měla by se vést otevřená debata o tom, že očkování bude muset být povinné, protože další mrtvé, invalidní či dlouhodobě nemocné a ani další lockdowny zaviněné hloupostí a neuvěřitelnou iracionalitou části populace si český stát prostě nemůže morálně, ideově ani ekonomicky dovolit. Jiná očkování jsou také povinná a skoro nikdo se tomu nediví. Ta první dostáváme už v porodnici. Je také nutné vést debatu o dezinformátorech, kteří si z hlouposti Čechů udělali byznys. Vláda nejenže má právo v případě pandemie občany státu chránit; je to přímo její povinnost. Pokud tak nečiní, jedná neeticky. Neomezená, ničím neregulovaná tolerance musí vždy nutně vést k zániku tolerantní společnosti.

