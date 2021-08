Proč se nevyšetřuje "policejní" smrt Stanislava Tomáše v Teplicích?

Reforma policie by měla dle našeho návrhu zahrnovat mimo jiné zákaz zakleknutí krku při zákrocích, tak jak je to běžné i v jiných evropských zemích či USA, povinně vedenou statistiku zraněných či zemřelých při policejních zásazích nebo důkladné proškolení policistů neboť dle Nevyššího kontrolního úřadu 79% policistů nemá policejní vzdělání, to znamená, že nevystudovali policejní akademii.





Potřebu změnit pravidla spatřujeme také v monitorování policejních zákroků a jejich následné manipulace. V dnešní praxi totiž rozhoduje o nahrávání zákroku pouze zasahující policisté a následný záznam může být smazán bez jakékoliv evidence.





Dále bylo řečeno, že je naprosto nepřípustné, aby ještě před samotným interním prošetřením celého policejního zákroku ministr vnitra jakožto nadřízený policistů veřejně prohlašoval, že byl zákrok v pořádku a stejně tak v případě předčasného veřejného prohlášení premiéra Babiše, který je nadřízeným GIBS.





Takováto vyjádření mohou dle našeho a nejen našeho názoru ovlivnit policejní prošetření policejního zákroku a ovlivňovat veřejné mínění.





Samotné prošetření smrti Stanislava Tomáše nebylo dle našeho názoru důkladné a v případu existuje stále mnoho otazníků. Hlavním otazníkem zůstává, jakým způsobem bude zajištěno nezávislé a transparentní vyšetřování policejního zákroku.





Jsem hluboce přesvědčený, že to, jakým způsobem funguje naše policie se týká každého z nás a pokud policie v případě teplického zákroku fatálně pochybila, nelze to rozhodně přehlížet s tím, že zemřelým byl drogově závislý člověk ze sociálně vyloučené lokality.