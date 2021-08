Velká Británie: Bloggerovi Craigovi Murrayovi byl uložen trest osmi měsíců vězení za "skládačkovou identifikaci"

5. 8. 2021

čas čtení 3 minuty

- Blogger a bývalý velvyslanec Spojeného království v Uzbekistánu Craig Murray byl odsouzen k osmiměsíčnímu odnětí svobody za to, že částečně odhalil identitu svědků v procesu s bývalým skotským ministrem - Reportéři bez hranic považují tento trest za nepřiměřený

- Craig Murray na svém blogu detailně popsal průběh soudního řízení o vydání Juliana Assange do USA



Bývalý velvyslanec Spojeného království a blogger Craig Murray nastoupí v nejbližší době osmiměsíční trest odnětí svobody v souvislosti s blogováním o loňském procesu s bývalým prvním ministrem Skotska Alexem Salmondem. Organizace Reportéři bez hranic (RSF) považuje trest odnětí svobody za nepřiměřený a upozorňuje, že novináři sice musí dodržovat soudní příkazy týkající se ochrany svědků, ale uvěznění v souvislosti s jakoukoli novinářskou činností by mělo být vždy až krajním opatřením, pokud vůbec.

Obvinění se týká Murrayho reportáže o Salmondově soudním procesu v souvislosti s obviněním ze sexuálního napadení - z něhož byl Salmond zproštěn - u Nejvyššího soudu v Edinburghu v březnu 2020. Soudkyně Lady Dorrian shledala, že Murray porušil její přísný příkaz chránit totožnost svědků, a dospěla k závěru, že jeho příspěvky na blogu umožňují "skládačkovou identifikaci" - což je ve Spojeném království zřejmě bezprecedentní důvod k odnětí svobody.



Mnoho novinářských kodexů zakazuje zveřejňování informací, které by mohly identifikovat oběti sexuálního napadení.



"I když novináři musí dodržovat soudní příkazy s ohledem na ochranu svědků, je trest odnětí svobody pro Craiga Murraye nepřiměřený a velmi znepokojivý. RSF zdůrazňuje, že novinářská činnost by nikde neměla vést k trestu odnětí svobody; uvěznění v souvislosti s jakoukoli novinářskou činností by mělo být vždy jen krajním opatřením - pokud vůbec. Rozhodně bychom to neočekávali v zemi, která se zavázala chránit svobodu médií a bezpečnost novinářů. Murray by měl být propuštěn a místo trestu odnětí svobody by měla být zvážena alternativní opatření," uvedla ředitelka mezinárodních kampaní RSF a ředitelka britské kanceláře Rebecca Vincent.



RSF se připojuje k obavám skotského PEN, že toto rozhodnutí bude mít negativní dopad na zpravodajství a svobodu projevu, a dále upozorňuje, že Murray je "první osobou po více než 70 letech, která byla ve Skotsku uvězněna za pohrdání médii".



Organizace Justice Campaign varovala, že vznikne právní precedens, a zároveň uvedla, že Murray bude "první osobou, která bude uvězněna na základě obvinění ze „ skládačkové identifikace“ nejen ve Spojeném království, ale dokonce ve světě".



Bývalý velvyslanec Spojeného království v Uzbekistánu Murray je známý také díky svému důkladnému zpravodajství o soudním řízení s vydavatelem Wikileaks Julianem Assangem, který měl být vydán do USA.



Ve světovém indexu svobody tisku RSF pro rok 2021 se Spojené království umístilo na 33. místě ze 180 zemí.

Celý článek v angličtině ZDE

