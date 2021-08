Průběžné zpravodajství:

V Íránu umírá na covid jeden člověk každé dvě minuty

10. 8. 2021

čas čtení 2 minuty



- V Íránu umírá na covid jeden člověk každé dvě minuty. Írán je nejpostiženější zemí na Blízkém východě a zaznamenalo právě 588 denních úmrtí.



- Nejlepší taktikou boje proti variantě delta je očkovat třetí vakcínou Pfizer, není třeba vakcíny pozměňovat, aby byly účinné proti novým variantám. Účinnost vakcíny Pfizer/BioNTech klesá za půl roku z 96 procent na 84G procent a pak v průměru o 6 procent každý další měsíc.



- Londýnští demonstranti protestující proti vakcínám chtěli zaútočit na sídlo televize BBC, bohužel se však shromáždili u bývalé budovy Television Centre, kterou BBC opustila v roce 2013.

- V Itálii kolují falešné verze proticovidových pasů. Policie rozbila jednu síť prodávající falešné důkazy o očkování, uzdravení z covidu či testování.



- Saúdská Arábie zpracovává žádosti od plně očkovaných osob ze zahraničí, kteří chtějí navštívit Mekku.



- Kanada právě zrušila zákaz vstupu do země pro Američany, povoluje přístup plně očkovaným Američanům s negativním testem během tří dnů,



- Po čtvrtém víkendu protestů vešel ve Francii v platnost "zdravotní pas", umožňující návštěvy restaurací a kaváren, cestování meziměstskými vlaky a návštěvu nemocnic.



- V Británii je "znepokojující" počet těhotných matek v nemocnici s covidem.



- Ve Spojených státech roste počet nemocných dětí na covid.



- Nepál zahájil druhou vlno očkování pro téměř 1,4 miliony starších lidí, po mnoha měsících odkladů poté, co Indie přestala vyvážet vakcíny.



- Švýcarsko schválilo vakcínu Moderna pro mladé lidi ve věku od 12 do 17 let.



- Na americkém Jihu roste rychle počet hospitalizací, úřady naléhají na občany, aby se nechali očkovat. V pátek oznámilo ministerstvo zdravotnictví v Lousianě 6116 nových denních nákaz, 2421 osob je tam hospitalizováno a 277 lidí je na ventilátorech. Jen 37 procent občanů Louisiany je očkovámno a 90 procent hospitalizovaných osob nebylo očkováno. Minulý týden zemřelo v Louisianě na covid 181 osob.





- V Británii bylo v pondělí zaznamenáno dalších 25 161 nákaz a 37 dalších denních úmrtí. Podle Státního statistického úřadu je v Británii 155 000 mrtvých, kteří mají zmíněn covid na úmrtním listu.









Předchozí průběžné zpravodajství ZDE

