AD: Tornádo lámalo stožáry jako sirky – u Břeclavi

16. 8. 2021

čas čtení 15 minut

Chtěl bych Vás požádat o zveřejnění přiloženého trestního oznámení na neznámé pachatele, které jsem vypracoval na základě fotografií z místa pádu vedení zvn u Břeclavi při průchodu tornáda dne 24.7.2021. Reaguji tak na výzvu ČKAIT, aby se její členové aktivně zapojili do pomoci obyvatelům v postižené oblasti.



Úvodem bych Vám chtěl sdělit, že jsem absolventem VUT FE Brno, obor výroba, rozvod a užití elektrické energie. Jsem členem a Autorizovaným inženýrem ČKAIT pro specializaci IT00 – technologická zařízení staveb a TE03 – technika prostředí staveb – elektrotechnické zařízení. Dále jsem členem a Autorizovaným inženýrem Engineers Ireland (prostřednictím Dublin Accord autorizace v dalších 128 zemích), dále jsem členem Institution of Engineering and Technology (je uznáváno jako autorizace ve Velké Británii a v dalších stovkách zemí), dále jsem dosáhl před několika lety autorizace např. i v Ruské Federaci a ve všech s ní bilaterálně spojených státech, kterou však již neudržuji. Mám 40 let eletrotechnické praxe, z toho 26 let na vn, vvn a zvn.



Jsem přímým autorem nebo jsem spolupracoval na celkem asi 450 projektech nn, vn, vvn a zvn do napětí až 750 kV a výkonu až 6 000 MW. Pracoval jsem přímo pro cca 25 přenosových a distribučních společností v 15 státech. Pracoval jsem i na celé řadě dalších studií, nabídek, posouzení a zpráv pro mnoho dalších rozvodných společností ve státech prakticky všech kotinentů.

Absolvoval jsem před nedávnem v Čechách kurz soudního znalce. Složil jsem úspěšně i závěrečný test. Po seznámení se s rozsahem povinností soudního znalce během kurzu jsem si však nenechal vystavit oprávnění, protože by mě zavazovalo k činnostem v takovém rozsahu, že bych je zejména s ohledem na mé celkové časové vytížení a na můj převážný pobyt v zahraničí, nebyl schopen zvládat. Mohu tedy českou energetiku odborně posuzovat a srovnávat s mnoha zeměmi světa.



Dovolím si formulovat můj cíl. Vybral jsem si při své práci patnáct zemí, které by měly být české energetice v určitých oblastech vzorem. Jsou to Irsko, Velké Británie, Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko, Belgie, Holandsko, Švýcarsko, Dánsko, Švédsko, Norsko, Rakousko, USA a Španělský ostrůvek El Hierro. V každé z těchto zemí i na tom ostrůvku probíhá něco pozitivního v elektroenergetice a v přechodu k obnovitelným zdrojům. Budu se snažit pomoci naši energetiku orientovat směrem k využití všeho toho pozitivního, co jsem během své dlouhé praxe v těchto zemích a v jejích energetikách našel a poznal.

Z této pozice považuji za naproto nepřípustné, aby obyvatelé těžce postižených obcí jižní Moravy byli vystavování dalším nesmyslným bezpečnostním rizikům a ohrožení jejich životů. Myslím si, že byli postiženi již dostatečně a poviností nás všech je je chránit a aktivně jim pomáhat podle míry našich možností. Já jsem to pojal tak, že pomohu v oblasti, kterou dobře znám a ovládám. Požaduji, aby celá situace byla pokud možno co nejrychleji vyšetřena Policií ČR a aby byla přijata bez odkladu příslušná opatření odstraňujíci pokud možno okamžitě výše uvedená obecná ohrožení.



Požaduji dále, pokud tato moje zjištění budou Policií ČR shledána jako obecná ohrožení, tak aby neznámí pachatelé byli vypátráni a potrestán podle platných zákonů. Na uvedenou stuaci upozorňuji již deset let a tento případ považuji za vyvrcholení extrémního a dlohodobého pohrdání všemi platnými normami a zákony ČR.

Ponechám pane Čulíku na Vás, jakým způsobem zveřejníte jak samotné trestní oznámení, tak i všechny jeho přílohy. Je toho hodně a je to hodně technické.



Ing. Oldřich Maděra Irsko/ Británie/ Čechy





* * *







Kriminalistický ústav Policie ČR



poštovní schránka 62/KÚ



Strojnická 27



170 89 PRAHA 7







datovou schránkou rrpd7zw



M103 213 TRO01 V Brně dne 12. 8. 2021Podávám tímto trestní oznámení na neznámé pachatele, kteří podle mého názoru způsobili vícenásobné obecné ohrožení podle § 272 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, tím, že vydali lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví, a to škodlivými účinky elektřiny a ohrožením bezpečnosti silničního provozu na dálnici D2, popřípadě i na místních komunikacích. Jádrem tohoto oznámení jsou technické detaily dočasného náhradního elektrického vedení zvláště vysokého napětí 400 kV, které bylo vybudované nedaleko Břeclavi po tornádu dne 24. 6. 2021. Text oznámení je adresovaný především expertům v oboru elektrotechnika, kteří by na základě přiložených podkladů měli být rychle schopní pochopit závažnost situace. Vím, že v rámci Policie ČR se takoví experti nalézají především v Kriminalistickém ústavu. Rychlá reakce ze strany státních orgánů je přitom důležitá, protože toto obecné ohrožení nadále trvá.









Příloha č. 4 – Fotografie náhradní přenosové trasy 400 kV u vedení V497 pořízené dne 30. 7. 2021 a související mapové a jiné podklady





Obrázek 1 – Vzdálenost opravovaného vedení (vlevo) od NPT; absence zemnících lan

Obrázek 2 – Vzdálenost opravovaného vedení od NPT

Obrázek 3 – Přechod dálnice D2; absence zemnících lan; vpravo dole patka opravovaného vedení

Obrázek 4 – Přechod dálnice D2

Obrázek 5 – Jižní zakončení NPT; absence zemnících lan; pravděpodobný přechod silnice III/4245

Obrázek 6 – Doprava na silnici III/4245

Obrázek 7 – Uzemnění stožáru NPT 400 kV

Obrázek 8 – Hodnota maximálního jednofázového zkratového proudu v rozvodnách

Sokolnice (SOK4; 34,2 kA) a Stupava (STU4; 14,4 kA)





Zdroj: Roční příprava provozu 2021, ČEPS, a.s., příloha č. 12 (str. 138 / 143 PDF)

https://www.ceps.cz/cs/priprava-provozu

Obrázek 9 – Geologická mapa oblasti NPT, v modrých elipsách stožáry ČEPS

Celá oblast je z velké většiny na podloží návátý písek [ID: 15]

Zdroj: Geovědní mapy 1 : 50 000, Česká geologická služba

https://mapy.geology.cz/geocr50/



Obrázek 10 – Vzdálenost potrubí skleníků Jižní Morava, a.s., u severního konce NPT od trasy opravovaného vedení (229 m v nejbližším a 516 m v nejvzdálenějším bodě)

Zdroj: https://mapy.cz/zakladni?mereni vzdalenosti&x=16.9497303&y= 48.7741878&z=17&base=ophoto&box=1&rm=9nKgmxRZKmgbGfmde9DgqB

Obrázek 11 – Detail potrubí skleníků nedaleko severního konce NPT





Obrázek 12 – Rybník Kostická štěrkovna a přilehlá chatová oblast; vyasfaltované veřejné parkoviště u východního břehu se dvěma vozidly; vzdálenost rybníku od předpokládané pozice jižního konce NPT





(140 m v nejbližším a 140 + 182 = 322 m v nejvzdálenějším bodě)



























Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR,

Obrázek 14 – Maximální rychlost větru v oblasti pro dobu návratu 10 let (32 m/s, tj. 115,2 km/h)Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, http://vitr.ufa.cas.cz/extremni-vitr/





Obojí v softwaru ATP.





Zdroj: Maděra, s.r.o., 2021. Impedance vedení byla modelována s reaktancí

0

302

Obrázek 13 – Rekreační využití rybníku zachycené v červnu 2019 projíždějícím vozem spol. GoogleObrázek 15 – Výpočet jednofázového zkratového proudu v místě instalace NPT u Břeclavi ( 12,4 kA) a dále zpětná kontrola, zdali model dá stejné zkratové proudy, která byly zadány v obou rozvodnách.0,3 Ω/km v pozitivní a negativní sekvenci a 0,9 Ω/km v nulové sekvenci.