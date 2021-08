Země NATO se po "unilaterálním" Bidenově rozhodnutí dožadují reformy aliance

18. 8. 2021

čas čtení 3 minuty

Evropští lídři kritizují USA, zatímco stažení vojáků končí nejdelší misi aliance "debaklem".

Evropští spojenci doufali, že zvolení Joea Bidena zvýší význam NATO. Avšak zmatené stahování z Afghánistánu vyvolává přehodnocení tohoto názoru, napsali Helen Warrellová, Guy Chazan a Richard Milne.

Po pádu Kábulu byli obranní a bezpečnostní představitelé EU kritičtí k rozhodnutí USA poslat domů svých 2 500 vojáků a tvrdí, že to oslabilo NATO a vyvolalo pochybnosti ohledně závislosti evropské bezpečnosti na Washingtonu.

"Vypadá to, jako by NATO bylo zcela převáženo americkými jednostrannými rozhodnutími," prohlásil bývalý britský bezpečnostní poradce lord Peter Ricketts. "Operace v Afghánistánu vždycky počítala s ukončením, nikdy neměla trvat navždy, ale způsob, jakým to bylo uděláno, byl pro NATO ponižující a poškozující."

Intervence NATO v Afghánistánu vyvolaná útoky z 11. září 2001 vedenými al-Kájdou, byla prvním případem aktivace čl. 5 o kolektivní bezpečnosti, podle nějž útok na jednoho spojence je považován za útok na všechny.

Dvě dekády poté vznikly trhliny v jednotě ohledně otázky, jak ukončit "nejdelší americkou válku".

Podle bývalého generálního tajemníka NATO lorda George Robertsona nejednota "oslabuje NATO, protože princip `společně tam, společně ven` se zdá být opuštěn jak Donaldem Trumpem, tak Joem Bidenem".

Bidenova administrativa konzultuje se spojenci a snaží se napravit Trumpův jednostranný přístup. Ve věci Afghánistánu si někteří členové aliance stěžují, že je Washington postavil před hotovou věc.

Jakmile Biden rozhodl a rozhodnutí bylo formalizováno, Británie, Turecko a Itálie se snažily najít způsob, jak jednotky v Afghánsitánu ponechat a pomoci zemi stabilizovat. Avšak bez americké vojenské infrastruktury to bylo považováno za nemožné, zejména bez letecké podpory z americké základny Bagrám severně od Kábulu.

Kolaps afghánské vlády zpochybnil turecký plán zajistit mezinárodní letiště v Kábulu, prohlásil v úterý ministr zahraničí Mevlut Cavusoglu.

Jeden bývalý vojenský velitel se zkušeností z Afghánistánu prohlásil, že existují "velké implikace" ohledně vnímání odstrašující kapacity NATO.

"Je pěkné, když NATO hovoří o schopnosti odrazit Rusko, ale bez americké podpory nedokáže najít ani 3 000 - 5 000 vojáků, aby zajistilo, že Afghánistán bude dost stabilní, aby si na Talibánu vynutil remízu a nakonec zastavení palby," prohlásil.

Velkou otázkou zůstává také selhání aliančního výcvikového programu.

Lord Mark Sedwill, který působil jako velvyslanec NATO v Afghánistánu, navrhuje, aby se aliance soustředila na obnovení praktických schopností intervenovat, když je to nezbytné, a "vyhýbala se přetížení a netrpělivosti, které se v afghánském tažení ukázaly být fatální".

Afghánská katastrofa může NATO sloužit jako připomínka toho, že americké bezpečnostní záruky byly časově omezené, připomíná Robertson.

Podrobnosti v angličtině: ZDE

