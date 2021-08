Dvacáté první dožínky

19. 8. 2021 / David Marenčák

čas čtení 4 minuty

Privilegovaní žvanílci s nadbytkem volného času nejen ve virtuálním online světě hoří pro nepřetržitou štaci kulturních válek, zatímco jedna horká, okupační skončila, prostý člověk je oprávněně opruzen.

Pivo levnější nebude, chleba také ne. Naopak je úplně všechno dražší, od stavebního materiálu po bydlení, energie, potraviny, dojíždění do práce, co si jen vzpomenete. Inflace reálná i počítaná ukrajuje z již tak tragicky hubených mezd. Co je nám do nějakých cudzích kolaborantů, říkají. Takový je život, nedá se nic dělat, reprodukují čisté lži na toto téma, opakované v psychohygienicky sebezáchovných monolozích lidé za současného předstírání, že s někým komunikují.