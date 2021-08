Babiš směřuje opět k triumfu ve volbách do Sněmovny

23. 8. 2021 / Boris Cvek

Jsem rád, že se zase po prázdninové pauze rozjely Otázky V. Moravce. Výsledky nového průzkumu preferencí politických uskupení jsem ale nečekal. Prázdninová čísla totiž mohou být zavádějící. Ale vezměme je vážně. Hnutí Ano po odeznění epidemie míří opět ke 30% - dnes to je 27,5%. Měřeno ziskem obou opozičních koalic (obě 21%) je to jasné vítězství.

Superministr Havlíček v OVM vyjádřil názor, že Ano roste díky tomu, že došlo k rozvolnění opatření proti epidemii, což vyznělo v tom smyslu, že vláda udělá vše pro to, aby se návratu těchto opatření do voleb vyhnula. Hnutí Ano navíc může jásat nad návratem tématu migrace a nad špatnou pověstí, kterou si odnáší Západ v Afghánistánu. Cesta do Orbánova náručí je otevřena.





Můžeme být ovšem rádi, že na této půdě roste Ano a nikoli krajní pravice. SPD má 10%, Přísaha 6% a obě extrémně pravicové formace jsou každá na 2%. Pak už zbývá se jen zmínit o tzv. levici: KSČM 5% a ČSSD 3,5%. Obě tyto strany se pravděpodobně do Sněmovny nedostanou, a pokud to nakonec komunisté nějak zvládnou, budou naprosto marginální skupinou poslanců. U ČSSD budu napjatě sledovat, zda se zvládne dostat pod jedno procento a zda to případně pak po volbách označí za úspěch.







Můžeme říci, že za předpokladu, že volby dopadnou tak, jak nám v neděli ukázala Česká televize, prezident Zeman bude jmenovat novým premiérem Andreje Babiše (a zřejmě by se to stalo bez ohledu na to, jak volby dopadnou). Zeman by mohl v naprostém klidu tvrdit, že Ano porazilo obě koalice na hlavu, a proto má mít premiéra. Premiér Babiš pak bude muset hledat sněmovní většinu, což může nějaký ten půlrok trvat. A čas, zejména čas po volbách, je mocný čaroděj. Nechci stále dokola opakovat, že nejpřirozenější spojenec Babiše po volbách bude ODS, a ta blízkost je oboustranná.





V každém případě jakékoli sestavování vlády na základě zmíněných výsledků bude velmi obtížné. Případné odhodlání obou opozičních koalic složit vládu na půdorysu svých pěti formací bude blokováno prezidentem republiky, což by nemusel být problém, kdyby těch pět formací spojovala opravdová láska. Spojit piráty a ODS pokládám ovšem za nemožné, jak naznačuje už i Alexandr Vondra v čerstvém rozhovoru pro Seznam (pro Vondru ostatně Babišovo směřování k orbanismu může být mnohem lákavější než pirátská posedlost civilizovaným křídlem Unie).







Nejdůležitější ze všeho po volbách podle mne bude otázka, jak přistoupit k státnímu rozpočtu, tedy zda spustit hon na chudé, nebo zvyšovat daně bohatým. Vlastně první věc, která bude jasně dělit politickou scénu, je otázka návratu daní před zrušení superhrubé mzdy, což je 100 miliardová díra v rozpočtu ročně. A teď si neodpustím svou mantru: tato zrůdnost byla prosazena koalicí Ano-ODS-SPD.













