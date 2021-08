Apel na OSN: Proboha, pomozte!

26. 8. 2021

čas čtení 2 minuty

Nargis Nehan, bývalá minstryně afghánské vlády, v slzách zapřísahá OSN, aby zasáhla do konfliktu v její zemi.





“Under the name of Taliban, under the name of Jihad, and the name of Isis, different countries are waging proxy war.”



"Under the name of Taliban, under the name of Jihad, and the name of Isis, different countries are waging proxy war."

Speaking to @jonsnowC4, Nargis Nehan, a former minister with the Afghan government tearfully implores the UN to intervene in the ongoing conflict in her country.

Nargis Nehan: Afghánistán je země, která je obětí náhradních válek už několik desítek let. A vidíme, že pod jménem Talibán, pod jménem džihád, a pod jménem Isis vedou různé země náhradní války. A dnes jsem tak zdrcená, že jim chci říct veřejně, Styďte se, že kvůli své vlastní politické strategii nám opakovaně ničíte život. Zabíjíte naše lidi a bezostyšně vedete dál tuto náhradní válku. Musíte s tím přestat. Všichni vědí, co kdo páchá. Všichni vědí, že pod zástěrkou těchto násilníků a teroristů vedou tuto válku státy. A oni to prostě nechtějí zastavit. Je to pro ně hanba.Moderátor: Co může svět udělat? Co chcete, aby svět udělal?Nargis Nehan: Měly by do toho vstoupit Spojené národy a měly by uspořádat krizovou schůzi o Afghánistánu. Měly by jasně jmenovat ty země, které vedou v Afghánistánu náhradní válku. A měly by jim v tom buď zabránit, anebo je naprosto zablokovat a uvalit na ně finanční sankce. Aby zastavili tuto katastrofu, která se odehrává v Afghánistánu.Moderátor. Máte vůbec nějakou naději, že Spojené národy budou jednat? Zatím jsou děsivě zticha.Nargis Nehan: To je pro nás velkým zklamáním. Že přišli a mysleli: Co je demokracie? Co jsou všeobecná lidská práva? Co jsou práva žen? Ale pak co je rovnost a co je spravedlnost? Ale dnes, když jde o to, aby jednali, vidíme, že mlčí, jak říkáte, naprosto strašlivě mlčí. A historie si to bude pamatovat. Historie to nezapomene. V roce 2002, když přišli a intervenovali v Afghánistánu, naším dojem bylo, že všichni dospěli k závěru, že Afghánistán jako celý národ strašlivě trpěl a že si zaslouží už oddech. Ale teď, po dvaceti letech vidíme, že ne, že k tomu závěru nedospěli. Namísto toho oni chtějí, abychom pokračovali. Chtějí vraždit naše lidi. Chtějí čekat a dívat se a vidět, co se děje. Tohle je trapas pro 21. století. Pro celý svět. To, co se děje v Afghánistánu, a vy neděláte dost na to, abyste tomu zabránili.