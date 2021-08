Odpírači očkování chtějí raději na covid zemřít, než aby přiznali, že se mýlili

30. 8. 2021

čas čtení 4 minuty



Muž, který stál v čele protestů v Texasu proti nošení roušek a proti dalším preventivním opatřením proti nákaze koronavirem, zemřel na covid-19 měsíc poté, co ho hospitalizovali na jipce. Caleb Wallace zemřel v neděli, informovala jeho manželka. Bylo mu třicet let a byl to otec tří dětí. Manželka je těhotná s čtvrtým dítětem.



4. července 2020 pomáhal Caleb Wallace organizovat "demonstraci za svobodu" v městě San Angelo. Demonstranti nesli transparenty kritizující nošení roušek, uzavírání podníků, vědecké informace o pandemii a "levicová" média.



Letos v dubnu požadoval Caleb Wallace od školských úřadlů v městě San Angelo, aby zrušily veškerá protikoronavirová opatření ve školách.



Manželka Jessica Wallace sdělila tisku, že její manžel začal mít příznaky koronaviru 26. července, ale odmítl se nechat testovat nebo jít do nemocnice. Namísto toho si bral vysoké dávky vitamínu C, zinkový aspirin a invermektin, lék proti parazitům užívaným pro dobytek, o němž vědci zapřísahali občany, aby ho proti covidu-19 nebrali. 30. července 2021 byl odvezen na jipku. Od 8. srpna byl v bezvědomí a na ventilátoru. ZDE



Na Floridě zemřel na covid konzervativní pětašedesátiletý rozhlasový moderátor, který kritizoval očkování proti koronaviru a říkal si "Mr. Anti-Vax".



V prohlášení rozhlasové stanice se praví: "S velkým smutkem oznamujeme rozhlasová stanice WNDB a Southern Stone Communications, že Marc Bernier, který informoval a bavil posluhače na WNDB déle než třicet let, zemřel."



Jak se v USA šíří nakažlivá varianta delta, státy, kde vládnou republikáni, kteří odmítají zavedení státních opatření proti pandemii, Florida k nim patří, bojují s velkým množstvím hospitalizací a úmrtí.



Drtivá většina hospitalizací a úmrtí na covid-19 je v USA mezi neočkovanými jedinci,.



Podle John Hopkins University na covid v USA už zemřelo téměř 637 000 osob.



Úmrtí na covid konzervativních mediálních celebrit, které brojily proti očkování a preventivním opatřením proti nákaze dál vyvolávají pozornost amerických i globálních médií.



Přibližně před deseti dny zemřel na covid jednašedesátiletý Phil Valentine, rozhlasový moderátor z Tennessee, který parodoval očkování. Když onemocněl, začal doporučovat posluchačům, aby se nechali očkovat. ZDE



Hospitalizace plně očkovaných osob byla nulová (0.00%) v amerických státech Kalifornie, Delaware, D.C., Indiana, New Jersey, New Mexico, Vermont, a Virginia V Arkansasu byla 0.06%.



