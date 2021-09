Jak lze lehce vyvolávat falešný dojem z údajné neefektivnosti vakcín

1. 9. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 2 minuty

Napsala nám jedna - plně očkovaná - čtenářka:



Vážený pane Čulíku, ve včerejším článku na Lidovkách jsem pochytila tuto informaci. Je to pravda? To by byla šílená čísla, že 45% hospitalizovaných ve VB je naočkováno proti Covidu:



"Britská vládní zdravotní agentura Public Health England (PHE) zveřejnila data, podle kterých z pacientů s deltou hospitalizovaných od 19. července bylo 55,1 procenta neočkovaných."



Je to doslova učebnicový příklad, jak z neúplné informace a chybné interpretace lehce vznikne falešná poplašná zpráva.











Tu zprávu jsem našel v britském zdroji, na stránkách společnosti BBC, zde:







"New data from Public Health England shows 55% of those in hospital with Covid are unvaccinated."









JENŽE:

Zaprvé:



Z toho údaje (že 55 procent hospitalizovaných v Anglii je neočkovaných) nevyplývá, že 45 procent hospitalizovaných pacientů je plně očkovaných, ani jak dlouhá doba od jejich očkování uplynula. Takže to nevypovídá o účinnosti či selhávání vakcín. Je známo, že jen jedna dávka vakcíny nefunguje jako ochrana proti variantě delta, respektive funguje snad jen asi z 30 procent. Je nutno být očkován oběma dávkami a ochrana vakcínou začne být funkční až čtrnáct dní po druhé vakcíně. Právě čtu o případu šestnáctileté dívky, která skončila v nemocnici s nákazou covidem tři dny po prvním očkovování vakcínou Pfizer. Takže údaj Lidových novin a společnosti BBC je přesný v tom, že 55 procent hospitalizovaných Angličanů je neočkovaných, nevíme ale nic o stavu očkovaných hospitalizovaných, a ani nevíme, kolik z nich jich bylo očkováno plně a kolik z nich se nakazilo až čtrnáct dní po druhém očkování, kdy teprve vakcína začíná chránit.







Za druhé:





Kusá zpráva neobsahuje informaci, kolik hospitalizovaných lidí umírá ve srovnání s dobou, kdy nebyly vakcíny k dispozici. Pro srovnání: V týdnu končícím 13. srpna 2021 zemřelo v Británii na covid 652 osob, v týdnu končícím 22. ledna 2021, kdy nebyly k dispozici vakcíny, zemřelo v Británii 9056 osob. Je špatné, že lidé stále umírají, ale je to jen 7 procent z počtu, kolik jich umíralo, když nebyly k dispozici vakcíny.







Původní zpráva tedy neobsahuje informaci, že od vzniku vakcín je počet lidí postižených covidem daleko menší v důsledku relativně vysoké proočkovanosti obyvatelstva (63,8 procent Britů je plně očkováno) - v nemocnicích končí více mladých a neočkovaných lidí.







-1