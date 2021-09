70 procent občanů EU je plně očkováno

Průběžné zpravodajství:

1. 9. 2021

70 procent obyvatel Evropské unie je plně očkováno proti koronaviru



- 70 procent obyvatelstva EU je plně očkováno proti koronaviru. Byl tím splněn cíl, který si EU dala začátkem roku 2021. Avšak v některých zemích je proočkovanost vyšší než 70 procent a jiné jsou zoufale pozadu.





70% of adults in EU are fully vaccinated.



I want to thank the many people making this great achievement possible.



But we must go further!



We need more Europeans to vaccinate. And we need to help the rest of the world vaccinate, too.



We'll continue supporting our partners. pic.twitter.com/VxdvZlrwYv