Kyborgové ze Strašnic

6. 9. 2021 / Soňa Svobodová

Tuto nejmalebnější, zelení protkanou desátou pražskou čtvrť, jejíž historie sahá až do roku 1222, si pro sídlo svého studia MIMO Space, v němž společně se svým týmem tvoří fascinující kostýmy a rekvizity pro umělecké skupiny, filmy, televizi, reklamu, taneční, akrobatické a ohňové show, zvolila známá česká kostýmní výtvarnice a designérka, nesmírně pracovitá žena, jejíž jméno se stalo pojmem mezi všemi milovníky počítačových her a vědecko – fantastických filmů po celém světě, Monika Vaverová.





Paní Vaverová, byla to vaše láska k science – fiction a moderním technologím, co vás přimělo k založení vlastního studia a výrobě těchto oslňujících kostýmů?







Určitě. Fascinace science fiction a vůbec fantaskním světem mě provází celý život, je to oblast, kde je vizuálně možné úplně vše. Tento svět nemá hranic, ty můžeme posouvat stále jakýmkoliv směrem jen chceme a to je na tom kouzelné.









Z jakých materiálů je nejraději vyrábíte?





Nejčastěji sahám po pružných materiálech s různými povrchovými úpravami, nebojím se neoprenu a oblíbené koženky. Tyto kombinace materiálů jsou už takovým mým rukopisem :) Dovolují mi splnit často náročné požadavky našich zákazníků, kterými jsou často umělci či performeři.





Jste autorkou více než čtyř stovek kostýmů. Putoval některý z nich i do Austrálie?





Aktuální číslo už bude kolem 500 :) Věřím, že některý z kostýmů už Austrálii navštívil, ale s jistotou to nevím. Spoustu umělců se svou show cestují po celém světě a já se občas nestačím divit, odkud všude na mě vyskočí fotky. Velmi bych si ale přála kostýmovat třeba australskou skupinu tanečníků či performerů. Nebo vytvořit kostýmy či fashion kolekci s tradičními prvky dané lokality.







Mezi ty vaše nejznámější patří například model Eagle borg s prvky z 3D tiskárny, či kostým ženského kyborga vyrobený pro reklamní kampaň na rychlou síť operátora O2. Odkud čerpáte tu představivost a inspiraci k jejich tvorbě?







To je s každou zakázkou a projektem odlišné. Ze zkušenosti je pro mě nejdůležitější naše první konzultace s klientem o konceptu či jeho představách. Dobrým dialogem mám možnost se vcítit do potřeb a atmosféry dané zakázky. Jakmile ji nacítím, tak už to jde samo. Těžce se popisuje inspirační cesta, ale určitě je důležité vědět, co daným kostýmem chci cítit nebo vyjádřit.











V roce 2018 jste se v Kolíně nad Rýnem zúčastnila největšího světového veletrhu zaměřeného na videohry a počítačové hry Gamescon, pro který jste vytvořila několik desítek kostýmů, čímž jste si získala světovou prestiž. Co vše podle vás stojí za vaším úspěchem? Talent nebo více práce – dřina?





Vždy budu tvrdit že hlavně ta dřina. Pak potřebná disciplína a osobní oběti, ale bez pomoci druhých a mých krejčových, bych ateliér MIMO Space nedostala do takovéto podoby, jakou máme. Velmi si vážím šikovných lidí kolem mě. Ono mít jen talent, z mých zkušeností, nestačí.





Je mezi vašimi kostýmy nějaký, který byl pro vás jako pro autorku po stránce přípravy a následné výroby nejnáročnější a nejsložitější?





Vaše kostýmy jsou velmi specifické, takže asi i jejich výroba bude časově rozličná, že..?





Ano, velmi. Časové rozmezí výroby liší podle složitosti kostýmu, proto je nutné velmi pečlivě s klienty uzavřít finální návrhy, abych mohla rozpracovávat technické kresby a vymýšlet výrobní cesty. Jak sama říkám, ode mě neuslyšíte “to nejde”, vždy se snažím najít cestu, je to otázka přístupu a rozpočtu.





Tvoříte pro ženy i muže, ale když by některý z našich čtenářů zatoužil po skutečném kostýmu Spidermana nebo Batmana jako dárku k narozeninám pro svého potomka může se také na vás obrátit?







Jistě. Náš ateliér MIMO Space je primárně zakázková a prototypovací dílna. Mám individuální přístup ke každému zákazníkovi a nejdůležitější je onen první krok a tím je ozvat se mi. Následná komunikace sama ukáže, jak můžeme vyřešit zákazníkův dotaz.







Přesto, že ve svých výrobních smlouvách se zavazujete k dvouleté mlčenlivosti. Je nějaký zajímavý filmový kostým z poslední doby, o němž byste se mohla zmínit, aniž byste porušila svůj slib?







Máte pravdu, někdy si musím počkat opravdu dlouho, než mohu odkrýt naši práci. Nově můžete vidět TV seriál od NETFLIXU - Tribes of Europa (2021, Sci-fi, costume designed by Thomas Oláf), kde jsme měli na starosti výrobu sci-fi kostýmu pilota nebo již ikonicky známou postavu modré robotky z reklamy O2- Chytrá síť.





V každém kostýmu se snažím aplikovat něco nového, ale určitě se mi pár velmi technicky obtížných outfitů vybaví. Třeba speciální UV kostýmy pro skupinu Aliatrix, kde jsem se rozhodla spojit pružné UV materiály s 3D tiskem a zkonstruovat střih kostýmů organickým stylem, tedy tak, aby divák neviděl klasické švy oděvu, tam, kde běžně bývají :)Aktuálně jsme dokončili práce na jednom z nejnovějších a nejsložitějších kostýmů od nás “futuristického policisty”. Tento unikátní kousek slavnostně odhalím na blížící se výstavě v galerii Lucerna 17.9., kam Vás i čtenáře tímto zvu.Moc děkuji za Vaše otázky a doufám, že se všichni uvidíme třeba 17.9. v galerii Lucerna , kde bude nejen výstava kostýmů, ale i módní přehlídka mé nové pánskékolekce Be The Hero.