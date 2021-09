Největší blbost, jakou jsem v životě udělala, je, že jsem se nenechala očkovat proti covidu

8. 9. 2021

"Nechte se očkovat. Nenuťte svou rodinu, aby musela tohle zažít. Je to děsivé."



Žena, která se dostala do vážného ohrožení života v důsledku nákazy covidem-19, nyní konstatuje, že to, že se nenechala očkovat a nechala se proti očkování přesvědčit odpůrci vakcinace, byla největší pitomost jejího života.



Emily Burrowsová, 47, byla přijata s nebezpečně nízkou mírou kyslíku v krvi do nemocnice dne 27. července 2021, kdy také měla pozitivní test na koronavirus. Žena, která se dostala do vážného ohrožení života v důsledku nákazy covidem-19, nyní konstatuje, že to, že se nenechala očkovat a nechala se proti očkování přesvědčit odpůrci vakcinace, byla největší pitomost jejího života.Emily Burrowsová, 47, byla přijata s nebezpečně nízkou mírou kyslíku v krvi do nemocnice dne 27. července 2021, kdy také měla pozitivní test na koronavirus.





Prosila zdravotníky v nemocnici, aby jí očkovali, ale bylo už pozdě. Namísto toho byla umístěna na ventilátor. Tato matka šesti dětí z anglického města Forest of Dean strávila pak čtrnáct dní v uměle vyvolaném komatu. Ještě stále je v nemocnici, ačkoliv je už září.



Paní Burrowsová původně nic nenamítala proti očkování na covid. Její manžel a její nejstarší syn jsou plně očkováni. Nechala se však proti očkování přesvědčit čtením sociálních sítí.



"Oni se vám dostanou do hlavy a pohrávají si pak s vámi," svědčila. "Nevíte, co je to za lidi, ale protože je to na sociálních sítích tak strašně rozšířené, necháte se jimi stoprocentně ovlivňovat."



I když paní Burrowsová začala mít příznaky covidu, stále to ještě popírala. Byl to až její znepokojený syn, který nakonec zavolal sanitku. Toto rozhodnutí jí zachránilo život.



Zaměstnanci nemocnice v Gloucestershiru pro ní psali deník o jejícjh zdravotním stavu a ten dokazuje, že byla na hranici smrti. Na jednom místě se v deníku píše: "Přes noc vaše dýchání potřebovalo obrovské množství podpory, skoro víc, než co dokáží naše ventilátory poskytnout."



Paní Burrowsková nyní říká, že má pocit, že se zachovala "opravdu idiotsky" a její zážitky naprosto změnily její postoj.



"Už ty antivaxéry neposlouchám. Můžou si říkat, co chtějí, ale covid je reálný a to, co jsem zažila, bylo zatraceně reálné. Všechno, co mohu komukoliv z veřejnosti doporučit, nechte se očkovat. Nenuťte svou rodinu, aby musela tohle zažít. Je to děsivé."



V jednu chvíli byla tak slabá, že nemohla vůbec ani pozvednout ruce, ale nyní se pomalu uzdravuje a doufá, že se brzo vrátí domů. Mezitím na všechny své příbuzné a známé naléhá, aby se nechali očkovat.



