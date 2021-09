Brazilská rakouská císařovna a Bolsonaro, prezident z Instagramu

9. 9. 2021 / Fabiano Golgo

čas čtení 14 minut





Po třech letech jsem přiletěl do Brazílie. Odešel jsem v roce 2018, několik dní poté, co byl prezidentem zvolen Jair Bolsonaro. Cestou na letiště jsem se musel vypořádat s řidičem Uberu, který tehdy viděl Bolsonara jako Mesiáše, který zbaví Brazílii korupce, zločinnosti a nemravnosti. Teď hned po příletu jsem zavolal témuž řidiči, který mi dal své číslo na WhatsApp a požádal mě, abych mu příště zavolal přímo, aby mohl podvést Uber. Tentokrát byla moje cesta z letiště plná urážek namířených proti Bolsonarovi. Ze zachránce se stal pro taxíkáře genocidní vůdce, který popírá vážnost Covidu-19, je to „prezident z Instagramu“, jehož denní program je naplněn výhradně veřejnými akcemi a není naplněn absolutně žádnými „schůzkami pro dospělé“, jak to charakterizoval můj řidič, který jedním dechem přednesl i seznam cen základního zboží, počínaje benzínem, přes mléko, kávu, maso, cukr, mýdlo na praní, cena toho všeho vzrostla trojnásobně - a nevzrostla kvůli pandemii. Po třech letech jsem přiletěl do Brazílie. Odešel jsem v roce 2018, několik dní poté, co byl prezidentem zvolen Jair Bolsonaro. Cestou na letiště jsem se musel vypořádat s řidičem Uberu, který tehdy viděl Bolsonara jako Mesiáše, který zbaví Brazílii korupce, zločinnosti a nemravnosti. Teď hned po příletu jsem zavolal témuž řidiči, který mi dal své číslo na WhatsApp a požádal mě, abych mu příště zavolal přímo, aby mohl podvést Uber. Tentokrát byla moje cesta z letiště plná urážek namířených proti Bolsonarovi. Ze zachránce se stal pro taxíkáře genocidní vůdce, který popírá vážnost Covidu-19, je to „prezident z Instagramu“, jehož denní program je naplněn výhradně veřejnými akcemi a není naplněn absolutně žádnými „schůzkami pro dospělé“, jak to charakterizoval můj řidič, který jedním dechem přednesl i seznam cen základního zboží, počínaje benzínem, přes mléko, kávu, maso, cukr, mýdlo na praní, cena toho všeho vzrostla trojnásobně - a nevzrostla kvůli pandemii.



Když byla levicová prezidentka Dilma Rousseffová odstavena od moci pučem v Kongresu, litr benzínu stál 3 brazilské realy, nyní stojí 7. Bomba plynu na vaření (Brazílie nemá centrální plynárenský rozvod, takže veškeré vaření probíhá pomocí 13 litrových plynových bomb, dodávaných státními nebo soukromými kamiony) stála během Dilminy vlády 29 realů, nyní stojí 95. Minimální mzda, to je to, co téměř polovina obyvatelstva Brazílie vydělává měsíčně, se pohybuje kolem 1 tisíce realů.



Když jsem naposledy odjížděl, v roce 2018, sousedka mé matky, bohatá vdova, která zbožňovala Bolsonara stejně jako předtím, o mnoho desítek let dříve, zbožňovala Beatles, nechala natřít celý svůj dům zeleně a žlutě, což jsou barvy brazilské vlajky a je to také symbol populistické vlny která ovládla zemi. Nyní fasáda jejího domu také získala portrét prezidenta a transparent s nápisem „Ježíš nenávidí komunisty“. Přidala také železnou kopii sochy svobody vyrobené v lidské velikosti.



Tyto první minuty v Brazílii dobře ilustrovaly současnou situaci ohledně Bolsonarovy popularity. Vyšší střední třída, jíž růst cen nijak nevadí, Bolsonara i nadále urputně podporuje doslova s náboženským fanatismem. Zatímco nižší střední třída se obrátila proti němu poté, co ucítila ve svých prázdných kapsách důsledek jeho propagandy, jejímž cílem bylo zmobilizovat masy, jak to dělá veškerý populismus, který nyní přichází do módy po celém světě, ale který nepřináší žádná zlepšení v oblasti vládnutí či společnosti.



Tito noví ultrapravicoví političtí předáci předstírají, že stojí v čele hnutí konzervativců. Ve skutečnosti to jsou ale maskovaní anarchisté, protože všichni jednají tak, aby zničili důvěryhodnost institucí a respekt k férovosti, přičemž ignorují osvědčené civilizačně-evoluční výhody, které plynou ze systémové solidarity. Jsou to vandalové naší doby, barbarizují zavedené tradice a slibují obnovení mrtvých tradic.



Jak u mého řidiče Uberu, tak u většiny ostatních Brazilců z nižší střední třídy, se kterými jsem během následujících dnů komunikoval, nedošlo k změně jejich názoru na Bolsonara proto, že by jim šlo o ochranu Amazonie, ani proto, že by byli zděšeni očividnou genocidou původních obyvatel deštného pralesa, k níž dochází s vládní koordinací, ani proto, že by byli proti Bolsonarově diktátorské rétorice, ale jen proto, že ekonomika je v troskách a oni zjistili, že Bolsonaro jako prezident je zcela nekompetentní.



Brazílie je krutý národ. Skrývá to tím, že předstírá že je usměvavý a sexy. Je tomu tak už od té doby, kdo toto území v dubnu roku 1500 napadl mořeplavec Pedro Álvares Cabral. Už tehdy se totiž se začala budovat společnost pevně rozdělená na ekonomické kasty. Věří se, že spravedlnost a blahobyt jsou vyhrazeny jen pro lépe situované občany, zatímco s těmi nejnižšími na ekonomickém žebříčku se zachází bez empatie a jsou otevřeně šikanováni. Každý, kdo viděl v latinskoamerických telenovelách to, co vypadá jako přehnané a stereotypní scény špatného zacházení se služkami a lidmi z nižších vrstev, viděl ve skutečnosti přesný obraz reality. Bolsonarova nechuť pro menšiny, pro nejslabší lidi v sociální struktuře, je tedy snadno přijatelná, protože představuje názory průměrného občana střední třídy.



V Brazílii nevedou k úspěchu zásluhy, ale protekce. Díky tomu je pro kohokoliv z nižších vrstev přirozeně mnohem obtížnější dosáhnout úspěchu, zatímco všichni moji bratranci a spolužáci pracují pro svou rodinu nebo v zaměstnání, které získali na základě toho, ke které rodině patří.



Konflikt občanů ve společnosti, těch, kteří podporují Bolsonara, a těch, kteří jsou proti němu, má několik dalších prvků, ale jeho podstata je velmi jednoduchá a zřejmá. Bolsonara masivně podporují nižší příslušníci ozbrojených sil, příslušníci civilní a vojenské policie, bohatší evangelikálové, vyšší střední třída a ženy nad 70 let. To je způsobeno tím, že jsou pořád na sociálních sítích, které z nich činí snadnou kořist fake news a propagandy. Neustále jsem v šoku z míry naivity mých tet, bývalých učitelek, a dokonce i své nevlastní matky, která je právničkou v oblasti lidských práv. Tito všichni běžně šíří videa na WhatsAppu nebo Facebooku i odkazy na hrubé lži.



Na druhé straně politického spektra máme nižší střední třídu, chudší evangelikály, umělce, intelektuály, studenty středních škol (v Brazílii smějí jít k volbám už šestnáctiletí občané. Pro osoby starší osmnácti let je hlasování povinné), občany malých měst a vyšší třídu. Ty proto, že závisejí na zdravé ekonomice a dobrém mezinárodním image, na dvou věcech, které Bolsonaro zničil.



Z 213 milionů Brazilců zhruba polovina patří do nižší střední třídy. 36% je součástí vyšší střední třídy, zatímco téměř 20 milionů lidí je velmi bohatých.



Všechny průzkumy provedené za posledních několik měsíců ukazují, že Bolsonaro nikdy neměl větší volební podporu než 25%, zatímco více než 65% občanů prohlašuje, že by ho za žádných okolností nevolili. Prohrává v soutěži s kterýmkoli z dalších očekávaných pěti kandidátů. Aby byla jeho situace ještě komplikovanější, k odhalením, která byla zveřejněna v důsledku vyšetřování Kongresu, kdy vyšlo najevo, že se Bolsonarova vláda pokusila koupit vakcínu proti covidu za patnáctinásobek skutečné ceny - za to se Bolsonaro po skončení mandátu určitě dostane do vězení - se přidala ještě tsunami důkazů o korupci jeho rodiny během tří desetiletí jeho působení jako kongresmana.



Z tohoto důvodu Bolsonaro ukazuje svaly a spoléhá při tom na podporu velké části brazilské společnosti, která absolutně ignoruje jakékoliv argumenty proti tomuto svému oblíbenci. Bolsonaro se systematicky snaží vytvořit na Instagramu o sobě zfalšovaný a pozitivnější obraz reality. Tvrdí, že ve jménu lidu bojuje proti Nejvyššímu soudu, a snaží se veřejnost přesvědčovat, že jeho stoupenci představují většinu populace. Jejich údajným jménem, jménem domnělého "lidu", hrozí Bolsonaro likvidací Nejvyššího soudu.



Jeho zoufalstvím je, že Nejvyšší soud zrušil mnoho Bolsonarových pokusů schválit ničivé dekrety. Všechny byly zablokovány pro neústavnost. Nejvyšší soud mu musel zabránit i v tom, aby Bolsonaro nechal amazonské indiány umírat bez lékařské péče, zakázal Bolsonarův pokus legalizovat vývoz stromů z deštných pralesů, zrušil Bolsonarův pokus zakázat používání roušek i jeho pokus zakázat městům uzavřít během pandemie evangelikálské kostely, školy a obchody.



Bolsonaro také útočí na Nejvyšší soud za to, že mu nedovolil zrušit systém elektronického hlasování a vrátit zemi ke staré, manuální verzi, která byla pro méně gramotné složitá a byla náchylná k podvodům.



To, že mu Nejvyšší soud zabránil všechny tyto věci realizovat, je hlavním zdrojem Bolsonarovy nenávisti, která živí jeho kultovní následovníky.



Nedávno začal soudce Nejvyššího soudu Alexandre de Moraes posílat do vězení Bolsonarovy stoupence, kteří vyhrožovali soudcům Nejvyššího soudu smrtí na Twitteru nebo na YouTube. Mezi nimi byl i jeden bývalý senátor, jeden současný kongresman a některé celebrity na digitálních sítích. Moraes vyšetřuje i továrnu na fake news, kterou provozuje Bolsonarův prostřední syn a financuje ji ze státních prostředků. Moraes nařídil YouTube, aby zrušila platby určené desítkám Bolsonarových influencerů. Bolsonara Moraes oficiálně obvinil, že je součástí kriminální skupiny, která tuneluje veřejné prostředky na financování falešné propagandy.



Bolsonaro tedy dal dohromady přes půl milionu lidí, který na brazilský svátek Den nezávislosti demonstrovali, a obvinili Nejvyšší soud, že prý nerespektuje ústavu, že cenzuruje, že v zemi zavedl diktaturu soudců a že omezuje svobodu slova. Před davem Bolsonaro prohlásil, že už nebude rozhodnutí Nejvyššího soudu plnit, protože je považuje za nezákonná. A vydá výnos, který dá policejním silám právo nejednat podle příkazů Nejvyššího soudu. Bolsonaro prosazuje anarchii, centralizaci moci a vládu jednoho muže.



Toto je zázemí, které dekonstruuje falešný obraz síly, který se pokoušel Bolsonaro vytvořit v den brazilské nezávislosti 7. září.



Jason Miller, poradce Donalda Trumpa a tvůrce nové sociální sítě, která napodobuje Twitter a snaží se stát ultrakonzervativní verzí této aplikace, byl v předvečer Bolsonarovy akce na Moraesův příkaz zatčen na brazilském letišti a byl předveden k výslechu ohledně jeho účasti na financování a plánování protidemokratických protestů. Mlčel, byl propuštěn a odletěl zpět do USA. Jeho přítomnost při utváření Bolsonarovy strategie je však zjevná - Bolsonaro chce vytvořit atmosféru, která povede k tropické verzi povstání na americkém Kapitolu, které letos v lednu vyvolal Donald Trump.



Bolsonaro počítá s podporou té částí populace, která je dobře vyzbrojena. Je běžné, že vyšší střední třída vlastní zbraně, protože má majetek, který je třeba chránit, a Brazílie je jedním z nejnásilnějších národů na Zemi. Bolsonaro počítá i s příslušníky policie a armádou. Starší dámy mu moc nepomůžou.



Bolsonaro předvidá, že prezidentské volby v říjnu 2022 určitě prohraje. Ví, že je vysoce pravděpodobné, že skončí za sérii svých trestných činů ve vězení. Proto chce ve společnosti vyvolat strach z potenciální občanské války v případě, že nebudou splněna jeho přání.



Vojenský puč je ale velmi nepravděpodobný, protože brazilská armáda je v chaosu, generálové jsou rozhádáni a v důsledku mezinárodního nátlaku by země zkrachovala. Krátká občanská válka je však opravdu pravděpodobná. Ta ale bude neúspěšná, protože Bolsonaro by v ní postrádal jasnou centrální koordinaci, což znamená, že bychom viděli pouze neorganizované osamělé vlky se zbraněmi zabíjejícími „komunisty“, ničícími média a vládní budovy a střílejícími na ty lidi, které považují za Bolsonarovy nepřátele.



V neformálním rychlém průzkumu jsem slyšel od několika bratranců a bývalých spolužáků, všichni jsou z vyšší střední třídy, že by určitě vzali revolvery a šli do ulic, aby pomstili Bolsonara v případě, že bude buď zatčen, obžalován nebo prohraje volby. Strategicky, protože si je této podpory Bolsonaro vědom, opakuje hesla "Odejdu z prezidentského úřadu jen mrtvý. Odstraní mě odsud jen zatčením. Jen Bůh mě odsud odstraní" nebo „Aby mě odstranili z prezidentského úřadu, budou mě muset buď zatknout, nebo zabít, ale aby dokázali to první, musí nejprve udělat to druhé."



Davy Bolsonaro využívá k tomu, aby ho ochránily před nadcházející obžalobou, zatčením nebo prohrou voleb v příštím roce. Sociální nepokoje ho však nemohou udržet u moci, stejně jako Trump nebyl schopen zvrátit instituční mašinérii Spojených států. Vyšší třídy ovládají v Brazílii téměř bilion dolarů a mají zásadní vliv, stejně jako mnohamilionové masy občanů z nížší střední třídy a občanů nižší třídy, které v případě násilí páchaného zbraněmi z vyšší střední třídy budou bránit velmi mocní alternativní drogoví bossi, kteří mají mnohem lépe vyzbrojené neformální jednotky a centralizovanou organizaci.



„Je to jen prezident z Instagramu,“ opakoval řidič Uberu ráno po zelené a žluté demonstrantů podporujících Bolsonara. „Je tak falešný jako náš Den nezávislosti, která, jak všichni víme, byla vyhlášena císařovnou Leopoldinou Habsburskou (dcerou císaře Svaté říše římské Františka II. a jeho druhé manželky Marie Terezie z Neapole a Sicílie), a nevyhlásil ji Pedro I.“ Má na mysli skutečnost, že to byla Leopoldina, kdo ve skutečnosti plánoval, intrikánsky připravil, napsal, podepsal a uskutečnil naši nezávislost na Portugalsku v roce 1822, zatímco její manžel provozoval sex s markýzou ze Santosu. O vyhlášení nezávislosti Brazílie se dozvěděl až o několik dní později, po probuzení z alkoholického komatu - což mu umožnilo pózovat pro falešný portrét, kde prohlásil „Nezávislost nebo smrt!“ na břehu řeky Ipiranga. Je dobře zdokumentováno, že malíř musel malování mnohokrát přerušovat, zatímco Pedro zvracel do naší ikonické řeky.



„Bolsonaro je jako Don Pedro,“ uzavřel řidič. „Jen pózuje pro obrázky“.

1