Vyhraje Babiš

12. 9. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Musím uznat, že moje předpoklady, že piráti půjdou nahoru díky efektu sněhové koule a efektu "volím vítěze", jsou v troskách, píše Boris Cvek. Změnilo se to v červnu, kdy se koalice Spolu rozhodla bojovat o své místo na slunci. Brzy došlo k vyrovnání obou koalic, takže oba efekty už nemohly působit. Dva vítězové nebo dvě sněhové koule nemohou fungovat. Tak se dva prali a třetí se bude smát.







Piráti a STAN pod vlivem útoku zprava začali bojovat o segment voličů, který by jim mohl utéci ke Spolu, a tím prakticky ztratili veškerou možnost brát voliče Babišovi, pokud ji kdy vůbec měli... ale jednu chvíli na jaře se zdálo, že by to šlo.







Babiš je nyní pro českého tzv. levicového voliče jasný hegemon.







Opoziční koalice nemají šanci v těchto volbách lovit, celé se to od června posunulo strašně vpravo.

