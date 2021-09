Pražské ovzduší stále trápí znečištění oxidem dusičitým způsobené auty

20. 9. 2021

čas čtení 10 minut

Praha, 20. září 2021 – Projekt Centra pro životní prostředí a zdraví po více než roční pauze znovu mapoval míru znečištění ovzduší oxidem dusičitým (NO 2 ) v desítkách dopravně zatížených lokalit v Praze. Naměřené vysoké hodnoty naznačují, že některá místa jsou stále znečištěna NO 2 více, než připouští platný limit (1). Vědecké poznatky přitom dokládají, že znečištění NO 2 může být pro zdraví rizikové i při hodnotách, které splňují platné limity. Proto Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že 22. září zveřejní své nové doporučení hodnot, kterých by mělo být pro ochranu lidského zdraví dosaženo.

„Nejvyšší hodnoty jsme naměřili v Praze v blízkosti tunelového komplexu Blanka a dále v řadě lokalit podél severojižní magistrály, včetně samotného srdce města nedaleko Václavského náměstí. Konkrétně byly nejvyšší hodnoty zaznamenány v sousedství jednoho z ramen tunelového komplexu Blanka v Dejvicích (přes 110 ug/m3), v ulici Mezibranská (67,0 ug/m3), v ulici Ječná nedaleko rohu se Štěpánskou (přes 60 ug/m3) a na Sokolské ulici nedaleko křížení s Ječnou (vedle Národní lékařské knihovny, téměř 60 ug/m3). Poměrně vysoké hodnoty přes 50 ug/m3 jsme naměřili v ulici V Holešovičkách (Rokoska, přes 56 ug/m3) a v Holešovicích v ulici Argentinská (přes 55 ug/m3). V dalších 12 lokalitách Prahy 1, 2, 3, 5, 6 a 8 byly naměřeny hodnoty překračující 40 ug/m3,“ uvedl MUDr. Miroslav Šuta, který koordinoval projekt Centra pro životní prostředí a zdraví (2). V rámci projektu byly zhruba od poloviny června do poloviny července na 4 týdny umístěny pasivní vzorkovače na více než 50 místech Prahy s různou mírou dopravní zátěže. K vyhodnocení byly poté vzorkovače zaslány do švýcarské akreditované laboratoře (3). Analýza výsledků podobných měření z roku 2019 publikovaná ve vědeckém časopise Atmosphere doložila, že pasivní vzorkovače mohou být vhodným nástrojem pro orientační měření znečištění NO 2 v českých podmínkách (4).

„Zdravotní účinky znečištění oxidem dusičitým jsou v posledních letech studovány zejména ve Španělsku. Je prokazováno ovlivnění vývoje psychických funkcí a chování při expozici nad 30 ug/m3 NO 2 v průběhu těhotenství. Bylo pozorováno ovlivnění chování dětí v 15 měsících, při vyšetřování dětí ve 4 až 5 letech jsou zjišťovány změny pozornosti. Expozice NO 2 ve vyšším věku dětí snižuje rychlost neuropsychického vývoje. Studie z Londýna prokazuje při koncentracích NO 2 nad 40 ug/m3 zvýšení výskytu Alzheimerovy choroby. Studie 8 evropských kohort (projekt ELAPSE) potvrzuje zvýšení úmrtnosti při dlouhodobém vystavení koncentracím NO 2 vyšším než 20 ug/m3. Tyto výsledky dokazují, že snížit současný standard 40 ug/m3/rok je nutné,“ uvedl MUDr. Radim Šrám, DrSc., z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR.

„Hlavním zdrojem oxidu dusnatého (NO) jsou vysokoteplotní procesy ve spalovacích motorech a stacionárních zdrojích. Zatímco zdraví nebezpečnější oxid dusičitý (NO 2 ) představoval jen jednotky procent celkových NO x v čerstvých spalinách a vznikal až postupně v atmosféře, mnohé novější naftové motory jsou vybaveny katalyzátory, díky kterým v jejichž výfukových plynech NO 2 tvoří desítky procent NO x . Toto navýšení mělo být kompenzováno nižšími limity pro celkové emise NO x , dosaženými vysoce účinnými katalyzátory pro redukci NO x . Následkem obcházení emisní legislativy mnohými výrobci zůstává na našich silnicích velký počet automobilů, a nelze říci že nadprůměrného stáří, které vypouštějí v běžném provozu mnohanásobně více NO x , než odpovídá emisním limitům. Někdy jde i o více NO x na kilometr jízdy než u moderních autobusů. Auta vypouštějí emise přímo uprostřed ulic, přičemž z těchto "čerstvých" NO x tvoří velkou část NO 2 , a intenzita automobilového provozu v Praze neklesá,“ konstatuje prof. Ing. Michal Vojtíšek, Ph.D., z Fakulty strojní ČVUT v Praze. „Vidím jen dva směry rychlého řešení: buď si dát motory do pořádku a nekompromisně postihovat, případně výrazně zpoplatnit, provoz vozidel s nadměrnými emisemi NO x , nebo razantně omezit automobilovou dopravu a nahradit ji jinými způsoby přepravy. Pokud vezmeme v potaz statistiky Světové banky, dle kterých škody způsobené znečištěným venkovním ovzduším činí 5 % HDP, nebo Evropské komise, podle níž počet předčasných úmrtí v důsledku znečištění překračuje počet obětí dopravních nehod 10krát až 20krát, pak varianta nedělat nic a dál pokračovat v poškozování zdraví a ohrožování životů občanů je zcela nezodpovědná.“

„Vysoké koncentrace NO 2 naměřené v Praze ukazují, že ani 11 let poté, co limitní hodnoty vstoupily v platnost, nejsou patrně na území města dodržovány. Výsledky měření ukazují, že odpovědní politici stále nepochopili rozsah nebezpečí, které představují dieselové emise. WHO s největší pravděpodobností ve středu doporučí snížení limitu pro znečištění NO 2 , neboť řada studií upozorňuje na jeho škodlivé účinky i při hodnotách pod aktuálně platným limitem. Odpovědní politici proto musí podniknout kroky pro čistější ovzduší a pro ochranu zdraví obyvatel Prahy,“ uvedla Dorothee Saarová, vedoucí týmu Doprava a kvalita ovzduší organizace Deutsche Umwelthilfe.

Česká republika má plnit limity pro znečištění oxidem dusičitým už od ledna 2010, ale ministerstvo životního prostředí požádalo o poskytnutí výjimky pro Prahu, Brno, Ostravu a Ústí nad Labem, aby mohlo splnit limity až od 1. ledna 2015. Ani prodloužená lhůta ale Česku ke splnění limitů nestačila, a proto Evropská komise vede s Českou republikou tzv. infringement pro porušení evropského práva.

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, Centrum pro životní prostředí a zdraví, tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta@centrum.cz

MUDr. Radim Šrám, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, tel.: 241 062 596, e-mail: radim.sram@iem.cas.cz

Poznámky pro editory:

(1) V roce 2019 byl limit vycházející ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, který činí 40 ug/m3 a který je od 1. ledna 2010 závazný i pro ČR, překročen na monitorovací stanici Legerova v Praze (48 ug/m3).





(2) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Více na http://www.cpzpz.cz





(3) Měření se uskutečnilo v rámci mezinárodní spolupráce s německou organizací Deutsche Umwelthilfe (DUH) za pomoci pasivních vzorkovačů švýcarské firmy PASSAM AG.





(4) Vojtisek, M., Lom, M., Suta, M., Sikorova, J., Sram, R. J. High NO 2 Concentrations Measured by Passive Samplers in Czech Cities: Unresolved Aftermath of Dieselgate?, Atmosphere. 2021; 12(5):649. https://www.mdpi.com/2073-4433/12/5/649

Tabulka – Přehled hodnot naměřených v Praze během června a července 2021

Místo měření Městská část Průměrná koncentrace (µg/m3) Dejvice (výjezd z tunelu) Praha 6 110,6 Mezibranská 3 Praha 1 70,3 Ječná / Štěpánská Praha 2 60,3 Sokolská / Ječná Praha 2 59,0 V Holešovičkách (Rokoska) Praha 8 56,2 Argentinská / Dělnická Praha 7 55,7 Vychovatelna (bus) Praha 8 47,4 Rumunská / Sokolská Praha 2 47,4 U Bulhara Praha 1 47,2 Na Veselí Praha 4 45,4 Radlická 13 Praha 5 45,1 Evropská / Na Pískách Praha 6 44,0 Plzeňská 38a Praha 5 43,5 Resslova 3 Praha 2 41,9 V Holešovičkách 8/10 Praha 8 41,3 Želivského 35/37 Praha 3 40,9 Kafkova / Svatovítská Praha 6 40,4 M. Horákové / V Ořechovce Praha 5 40,4 V Botanice 3 Praha 5 39,3 Votická Praha 3 38,9 Bělocerkevská (bus) Praha 10 38,1 Legerova 14 Praha 2 38,1 Vinohradská 20 Praha 2 37,3 Svatovítská (tunel, vjezd) Praha 6 36,4 Radlická 14 / Anděl Praha 5 35,5 Plzeňská 14 (hotel Ibis) Praha 5 35,5 Duškova 7 Praha 5 35,2 Hlavní nádraží Praha 1 34,8 Veletržní 24 Praha 7 34,8 Bubenská 27 Praha 7 34,6 Plzeňská 72/74 Praha 5 34,3 Hotel Pawlovnia Praha 8 33,7 Ostrovského Praha 5 32,9 Svornosti 19a Praha 5 32,8 Zborovská 3 Praha 5 32,5 Flora (OC/bus) Praha 3 31,2 V Botanice (banka) Praha 5 31,1 5. května 39 Praha 4 30,2 Florenc (bus, zastávka) Praha 8 30,1 Na strži / Bauhaus Praha 4 29,9 Evropská (MOL) Praha 6 28,7 Vinohradská / Flora Praha 3 28,6 Korunovační 8 (ZŠ) Praha 7 28,4 Hvězdova 34 Praha 4 28,2 Janovského / Veletržní Praha 7 28,0 M. Horákové 92 Praha 7 27,5 Strakonická 21/23 Praha 5 27,3 Vinohradská 12 Praha 2 26,5 Negrelliho viadukt / Prvního pluku Praha 8 26,4 Sladkovského nám. Praha 3 26,2 Zenklova / Na Korábě Praha 8 25,2 Vinohradská 50 Praha 2 25,1 Kavalírka Praha 4 24,8 Hradčanská (metro) Praha 6 24,6 Vršovická / Slavia (tram) Praha 10 24,0 nám. Republiky (Kotva) Praha 1 23,7 Koněvova / Na Jarově Praha 3 22,9 Karlín (ČHMÚ) Praha 8 21,8 Hotel Olšanka Praha 3 21,8 Vrchlického 16 Praha 5 20,6 Kotevní 2 Praha 5 19,4 Billa Karlin Praha 8 19,6 Koněvova 16 Praha 3 18,5 Rohanská 23 Praha 8 15,6

////////////////////////////////////////////////////////

Centrum pro životní prostředí a zdraví

Center for environment and health

-----------------------------------------------

Thamova 21, 301 00 Plzen

e-mail: cpzpz@centrum.cz

FB: www.facebook.com/CpZPZ

////////////////////////////////////////////////////////