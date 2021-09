Mezitím v Absurdistánu 192: V Polsku jde do tuhého. Už umírají lidé

21. 9. 2021 / Tomasz Oryński

čas čtení 11 minut

Foto: Důl Turów. Viz níže.

Jak předpovídali všichni, kdo mají alespoň kus mozku v hlavě, akce polské vlády na hranici s Běloruskem (více o tom



Dzisiaj tj.19.09 w rejonie przygranicznym z 🇧🇾 znaleziono zwłoki trzech osób. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura.#zgranicy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 19, 2021 Jak předpovídali všichni, kdo mají alespoň kus mozku v hlavě, akce polské vlády na hranici s Běloruskem (více o tom ZDE ) vedly k tragediím. V civilizované zemi by se uprchlíci obrátili na polské pohraniční stáže a požádali by je o azyl. Ale poté, co je pohraniční stráže uprchlíky zbily a protizákonně je zatlačily zpět do Běloruska, kde uprchlíci čelí zbraním Lukašenkových násilníků, snaží se nyní usilovně skrývat se i před polskými uniformami. Což není jednoduché, je to tam pustina plná nebezpečných lesů a bažin – je to krajina, s níž nejsou lidé z Afriky nebo z Afghánistánu vůbec obeznámeni. Twitterový účet polské pohraniční stráže, na němž se pohraničníci nodmálně vytahují, kolika lidem zabránili přejít přes hranici, musel informovat, že u hranice byli nalezeni tři mrtví uprchlíci:







Oficiálním důvodem pro tato úmrtí je prý podle polské vlády hypotermie, podchlazení. Úřad polského premiéra oznámil, že budou podniknuty příslušné právní akce. "Chceme, aby se se všemi zacházelo důstojně,“ napsali na Twitteru. Takže je to, lidi, velmi dobrá zpráva: zjevně, když jste uprchlík, který se snaží dostat do Polska, bude s vámi konec konců zacházeno důstojně. Jen musíte být ale nejprve mrtvý.



Přišly zprávy o dalším mrtvém uprchlíkovi, nalezeném v Bělorusku. Běloruská propaganda tvrdí, že na mrtvole byly známky toho, že bylo mrtvé tělo taženo přes hranici z Polska. Polská propaganda to popírá, avšak žádné tyto zdroje nejsou spolehlivé. Zjevně, tím, že polská vláda zakázala novinářům přístup do pohraniční zóny, udělala vážnou chybu, protože teď není nikd nezávislý, kdo by potvrdil nebo popřel tato obvinění.



Svobodu tisku polská vláda drasticky omezuje nejen v této věci. Vzpomínáte, že když vládou vlastněný ropný gigant Orlen zakouoil síť místních novin (více o tom ZDE), jeho šéf Daniel Obajtek přislíbil, že v těch novinách nedojde k žádným změnám ohledně toho, co budou tisknout? No, tak on lhal. Ty místní noviny byly proměněny v další hlas vládní propagandy. Z listu Dziennik zachodni, z jednoho z největších regionálích deníků, který vychází ve Slezsku, odešlo na protest 19 novinářů (včetně celého redakčního týmu). A to je jen jeden z mnoha příkladů.



Pro nezávislé novináře je jejich práce stále obtížnější, přesto se jim však stále daří odhalovat nové skandály. Jako byla investigace majetku Adama Glapińského, ředitele Polské národní banky, který ho získal tak, že si vyměnil malý dům s člověkem, který má vazby na kremelské oligarchy, a vyhlásil, že hodnota a veliost obou nemovitostí je stejná (což je zřejmě daňový podvod). Teď také vyšlo najevo, že kromě té nemovitosti Glapiński získal i pozemek a ten pozemek bude mít podstatnou hodnotu, protože kolem něho postaví z nějakého důvodu polské Státní lesy silnici. Proto potřebujeme nezávislé novináře. I když všichni z nich nechtějí být nezávislí, nekonečná sága o prozrazených vládních emailech (poprvé jsme o to psali ZDE) zaznamenala další etapu, když se objevily screenshoty, z nichž vyplývá, že vláda konzultovala novináře z komerční televize TVN 24 Krzysztofa Skórzyńského ohledně toho, jak má odpovědět na otázky, které jí položila jiná média. Skórzyńsého mezitím televize TVN suspendovala, ale zůstává nezodpovězená otázka, jak to, že nikdo ve vládě, otřesené tolika skandály, stále jeeště nebyl donucen odejít z funkce?



Mezitím smrt uprchlíků není jediná smrt, která v poslední době šokovala Polsko. V sobotu došlo k tragédii také v táboře, který u úřadu polského premiéra založili protestující zdravotníci. Během tiskové konference se jakýsi starší pán, který seděl nedaleko, zabil střelnou ranou do hlavy. Podle některých zdrojů zanechal za sebou dopis, že se zabil na protest proti stávce (špatně placených) zdravotníků, protože “ta stávka je politickým protestem proti straně Právo a spravedlnost“.



Některým lidem ten počet mrtvých stále nestačí. Idol polských antivaxerů a popíračů covidu, ultrakatolický pravicový poslanec Grzegorz Braun, musel být odstraněn z jednání parlamentu, poté, co řval na ministra zdravotnictví: „Budeš viset!“ Televizní novinářka Agnieszka Gozdyra pozvala jeho stranického kolegu Janusze Korwina Mikkeho do svého pořadu a úpak předstírala, že byla šokována, když tento kontroverzní šílenec plně podpořil popravu ministra zdravotnictví (co v tom pořadu uvidíme příští týden? Pozve Godzyrová do studia stádo šimpanzů, kteří po sobě budou házet výkaly?)



Vedla Brauna pokračuje práce polského parlamentu jako obvykle. Během jednání komise pro veřejné finance navrhl opoziční poslanec Michał Gramatyka dodatek, který zabránil tomu, aby strana PiS převedla 11 miliard zlotých od místní správy sobě, do ústřední vlády. K překvapení všech byl tento dodatek v parlamentě schválen, což ze zjevných důvodů stranu PiS rozčílilo. Tak co že udělala? Požádala snad o nové hlasování, na základě nějaké záminky, že při tom předchozím hlasování došlo k nějaké procedurální chybě? Tak, jak to dělá tato strana obyčejně? Nikoliv. Strana PiS prostě jen navrhla jiné hlasování „týkající se práce na tomto zákoně předtím, než Michał Gramatyka navrhl tento dodatek“. A tentokrát strana PiS to hlasování vyhrála. Tak vidíte, problém vyřešen.



Ale tohle možná není se tak špatný nápad. Bylo by jistě daleko jednodušší, kdybychom prostě někdy v budoucnosti mohli hhlasovat tak, „aby se všechno vrátilo do takového stavu, než strana PiS převzala moc". Ale bohužel to tak nefunguje. Přesto to mělo určitou světlou stránku: alespoň hlasovali. V Polsku toto dnes již není standard. V jedné z místních rad ve Varšavě někteří členové rady chtěli vědět, jaký je právní základ pro umístění kříže na zeď v zasedací místnosti. Bylo k tomu přijato snad nějaké usnesení nebo hlasování? "Ježíš Kristus na kříži nepotřebuje právní základ," odpověděl jim starosta.



Církev je známá tím, že se příliš neobtěžuje právním základem pro své aktivity v Polsku. V nedávno vydané knize Gomora - moc, strach a peníze v polské církvi od Artura Nowaka a Stanisława Obireka její autoři tvrdí, že roční obrat církve je 17 000 000 zł, a tyto peníze většinou nikdo nesleduje, jsou zcela mimo dosah veřejné kontroly nebo daňového úřadu. To je obrovské množství peněz. Je to 102 milionů Kč. To však také vlastně vysvětluje, proč vláda strany PiS stále tak ráda pořád vyrábí elektřinu z uhlí. Když píšu tato slova, Soudní dvůr EU nařídil Polsku zaplatit 500 000 eur za každý jednotlivý den, kdy pokračuje v nezákonné těžbě uhlí v povrchovém uhelném dole v Turówě, přímo na české hranici, poté, co mu tento Soudní dvůr nařídil zastavit těžbu už 21. května (více o tomto konfliktu čtěte ZDE).



Není divu, že si polská vláda začíná uvědomovat, že pokud jde o finance, má vážné problémy. Vláda dokonce napsala dopisy okresům, které čelí ztrátě finančních prostředků z EU kvůli tomu, že se prohlásily za „anti-LGBT zóny“, a žádá je, aby to znovu zvážily.



Proč tedy tak horlivě pokračují ve spalování uhlí za každou cenu? Je možné, že jsou prostě blbí? Tento projev poslankyně PiS Marie Kurowské, členky parlamentní komise pro ochranu životního prostředí, naznačuje, že tomu tak může být:



Oto, czego dowiedziałam się na ostatniej Komisji Ochrony Środowiska z ust posłanki PiS-u Marii Kurowskiej. Zastanawiam się, czy nie pozwać jej za obrazę moich uczuć religijnych. pic.twitter.com/fDGTJlXi2r — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) September 18, 2021

Kurowska tvrdí, že stromy je nutno pokácet, protože jak stárnou, prý přestávají produkovat kyslík a místo toho ho začnou vysávat z atmosféry. Vážně. To ona skutečně tvrdía. Vláda zjevně dělá vše pro to, aby nás ochránila před vysáváním kyslíku, způsobovaným těmi zlobivými stromy sajícími kyslík: podle oficiálních údajů v roce 2020 Polsko vyvezlo 1 621 508 metrů krychlových borovicového dřeva a za pouhých 5 měsíců roku 2021 781 689 metrů krychlových. To znamená, že za pouhých 5 měsíců letošního roku Polsko vyvezlo téměř o 20% více než za celý rok 2016 (kdy bylo vyvezeno pouze 646 633 metrů krychlových dřeva). To ukazuje rozsah nadměrné kácení polských lesů za vlády strany PiS.Ale alespoň náš ministr školství přírodě rozumí. Poté, co Evropský parlament nařídil všem zemím EU uznat stejnopohlavní manželství uzavřená v jiných zemích, polský ministr školství Przemysław Czarnek vysvětlil, že jeho politická strana s tím nemůže souhlasit, protože v přírodě žádná homosexuální manželství neexistují . Doufám, že mu nikdo neřekne, že v přírodě také neexistují žádná heterosexuální manželství, jinak by strana PiS možná chtěla manželství úplně zakázat!Ministr zatím svá slova zdůrazňuje a svou "filozofii" rozšiřuje. "Opravdu vám musím vysvětlovat, že rodič je někdo, kdo přináší své zázračné dítě na tento svět, a mohou to být jen jen žena a muž, ne žena se ženou nebo muž s mužem?" To jsou zřejmé věci, které lidé vědí už miliardy let,“ řekl Czarnek. To nebylo příliš vstřícné vůči jeho šéfovi, premiérovi Morawieckimu, který je rodičem dvou adoptovaných dětí (opravdu je? Pokud věříme Czarnekovi, vlastně jím není). Vzhledem k jeho tvrzení, že to bylo lidem známo už před miliardami let, má ministr Czarnek zjevně ještě nějaké znalosti o historii Země, ale alespoň netvrdí, že Země vznikla před 6000 lety jako nějaký jiný křesťanský fundamentalista. Už to je obdivuhodné.Mezitím se někteří lidé ze strany PiS rozhodli rozvinout myšlenku ministra Czarnka dále. Podle listu Gazeta Wyborcza bylo o prokurátorovi, který byl přistižen, jak chodí nahý po městě (viz článek z minulého týdne ), známo, že už dříve měl nějaké „extravagance“. Už dříve měl údajně obtěžovat jednu policistku. Jeho kolegům se podařilo případ zamést pod koberec. Ale možná mají pravdu? Na jeho chování přece není nic špatného, protože jen dodržuje „přirozený zákon“, o kterém tolik slyšíme zprava? Koneckonců, v živočišné říši samci málokdy žádají o souhlas a prostě jdou i oni jen zkoušet štěstí i se svými samičkami. A teď si ten prokurátor sundal kalhoty, což by také mělo potěšit ministra Czarnka - viděl přece někdo z vás někdy v přírodě zvíře oblečené?