Slavný jazzový hudebník Jiří Mráz, zemřel v USA ve věku 77 let

28. 9. 2021

čas čtení 2 minuty





Než začal studovat v americkém Bostonu na škole, která se nyní jmenuje Berklee Colege of Music, jazzový basista George Mráz slyšel jednou v neděli ve svém rodném Československu v rozhlase Louise Armstronga v pořadu, v němž se většinou hrála klasická hudba, píše list Boston Globe. Přivedlo ho to k jazzu.



Jiří Mráz zemřel 16. září 2021 ve věku 77 let. Žil s manželkou v New Yorku.



Do Bostonu přišel koncem šedesátých let. Stal se součástí světové jazzové elity. Vystupoval s hudebníky jako Chet Baker, Michael Brecker, Bill Evans, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock a Oscar Peterson a hrál na jejich deskách. Vydával i vlastní desky.



Narodil se 9. září 1944 v Písku. V Americe používal křestní jméno George. Než začal studovat v americkém Bostonu na škole, která se nyní jmenuje Berklee Colege of Music, jazzový basista George Mráz slyšel jednou v neděli ve svém rodném Československu v rozhlase Louise Armstronga v pořadu, v němž se většinou hrála klasická hudba, píše list Boston Globe. Přivedlo ho to k jazzu.Jiří Mráz zemřel 16. září 2021 ve věku 77 let. Žil s manželkou v New Yorku.Do Bostonu přišel koncem šedesátých let. Stal se součástí světové jazzové elity. Vystupoval s hudebníky jako Chet Baker, Michael Brecker, Bill Evans, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock a Oscar Peterson a hrál na jejich deskách. Vydával i vlastní desky.Narodil se 9. září 1944 v Písku. V Americe používal křestní jméno George.





V jednom rozhovoru poznamenal, že si nahrával jazz z vysílání Hlasu Ameriky, ale v důsledku špatné kvality nahrávek nikdy řádně vlastně neslyšel basy. Proto se soustřeďoval na to, jak hrají jiné nástroje,.



Když studoval v Praze na konzervatoři, hrál každý večer v pražských klubech. "Můj učitel mě slyšel, jak hraju v druhém roce své školy smyčcové sólo a v hodině druhý den mu řekl: "To, co jsem slyšel, bylo strašné. Ale ukážeš mi, jaks to dělal?"



V článku na serveru London Jazz News připomněl český klavírista Emil Viklický, že tatínek Jiřího Mráze byl usmrcen při nehodě, kdy do jeho automobilu narazil ruský tank. "George se dověděl, že půl minuty před tím nárazem nabídl jeho otec, že sveze jednu starou paní, která mu nasedla do auta na předchozí stanici. Ta srážku přežila bez zranění. Protože šlo o ruský tank, česká policie nesměla nehodu vyšetřovat. To podstatnou měrou přispělo k rozhodnutí Jiřího Mráze emigrovat.



Viklický ho charakterizoval jako "největšího jazzového basistu všech dob".



Článek v listě Boston Globe ZDE

1