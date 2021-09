Znáte názory a postoje těch, které budete příští týden volit?

30. 9. 2021 / Jiří Hlavenka

čas čtení 1 minuta

Musím se pochlubit cizím, ale aspoň rodinným peřím). Stranické postoje a programy jsou naházeny do řady volebních kalkulaček - jak jsou na tom ale jednotliví kandidáti z čel krajských kandidátek? Volíte nejen stranu, ale i konkrétní osoby v nich, máte možnost kroužkovat a vytahovat nahoru ty, kteří si to dle vás zaslouží.

Součástí je minihra na zjištění vaší kompatibility s jednotlivými stranami, statistiky upozorňující na shodnost či naopak rozdílnost postojů uvnitř jednotlivých stran a koalic. Zkrátka další dílky do mozaiky pro vaše rozhodnutí - tak, aby bylo co nejvíce postavené na faktech a na raciu, a pokud možno co nejméně na emocích...