Zelená zahraniční politice? Možné implikace německých vládních koalic

29. 9. 2021 / Karel Dolejší

čas čtení 4 minuty

Pokud ministerstvo zahraničí "v tradici Joschky Fischera" převezmou Zelení, znehodnotí to dvě dekády ruských úplatků pro německé mainstreamové strany.

Po těsném vítězství SPD v nedělních německých parlamentních volbách může jednání o budoucí vládní koalici trvat i několik měsíců. Kancléřský kandidát Olaf Scholz dal přitom jasně najevo, že preferuje variantu "semafor" - spojení se Zelenými a liberální FDP. Alternativně by mohla ještě vzniknout "Jamaica" - CDU/CSU, Zelení a FDP. Opakování velké koalice SPD a CDU/CSU se v tuto chvíli jeví jako nejméně pravděpodobná varianta - sociální demokraté si ho nepřejí a CDU si vedením předvolební kampaně "proti levici" částečně sama přibouchla dveře.



Předseda FDP Christian Lindner situaci pochopil správně - obě menší strany jsou teď v postavení kingmakerů a mohou licitovat o to, kdo (SPD či CDU/CSU) jim nabídne více.

Řeknu rovnou, že šance Olafa Scholze se silnějším volebním mandátem stát se příštím kancléřem jsou větší než postavení Armina Lascheta z CDU, který prohospodařil následnictví po kancléřce Merkelové a s největší pravděpodobností bude brzy čelit stranickým vyzývatelům v boji o předsednickou funkci. Laschet nicméně musí uspět v boji o kancléřství alespoň po volbách, jinak se brzy stane politickou mrtvolou. To staví Zelené a FDP coby potenciální koaliční partnery do velmi příznivého postavení, protože Laschet bojující o politické přežití jim musí doslova nabídnout "modré z nebe", což zase posiluje i jejich postavení v jednání s konkurenční SPD.

Předpokládejme, že se dvě věci, které už z minulosti známe, nyní nezmění. Za prvé, prioritou FDP zůstane ministerstvo financí, na které si dělá zálusk Christian Lindner osobně. Za druhé, je tradiční politickou zvyklostí v Německu, že druhá nejsilnější koaliční strana dostává ministerstvo zahraničí.

Je nepochybné, že posledně zmíněný resort je jako stvořený pro spolupředsedu zelených Roberta Habecka. Ten se na rozdíl od stranické kancléřské kandidátky Annaleny Baerbockové v předvolební kampani osvědčil a nenese žádnou odpovědnost za prohospodaření jarního náskoku v průzkumech voličských preferencí. On zásadní chyby nedělal.

Pokud tedy ministerstvo zahraničí v té či oné trojkoalici připadne Zeleným (a usedne na něm Habeck či jiný kvalitní zástupce této strany), začne být situace zajímavá z pohledu středoevropských a východoevropských zemí.

Hlavním důvodem je, že takový vývoj by do značné míry znehodnotil dvě dekády investic do úplatků pro politiky obou hlavních německých stran, které má na kontě Kreml.

Připomínám, že vedle ultrapravicové AfD, kterou Kreml otevřeně podporuje, včetně snah podílet se na financování, tu máme ještě i schröderizaci dua CDU/CSU a SPD, tj. zkorumpování politiků obou stran přímým zapojením do ruského byznysu s ropou a plynem. Zmíněné Putinovy "investice" ovšem nesměrovaly k Zeleným. Ti považují ruského diktátora za příliš "fosilního" a nelíbí se jim jeho utlačitelské politické praktiky doma i v zahraničí.

Jinak řečeno, se "zeleným" ministrem zahraničí by Berlín mohl vůči Moskvě výrazně přitlačit. V situaci, kdy je bezskrupulózně cenově vydírán ruskými plynaři, může přehodnotit dosavadní proruské projekty typu Nord Stream 2 a začít s postupnou demontáží Putinem masivně zneužívané tradiční Ostpolitik. Tento politický projekt vznikl v úplně odlišné mezinárodní situaci, měl zcela jiný smysl než dnes - a především se v minulosti nestával tak očividným nástrojem ruské korupce německých politických stran.

Samozřejmě, leccos může nakonec ještě proběhnout jinak. Christian Lindner už jednou koaliční jednání výrazně "přepálil" a odešel s dlouhým nosem. Annaleně Baerbockové musí být jasné, že pokud se Robert Habeck stane ministrem zahraničí, tím spíše ji dříve či později u Zelených porazí v souboji o dominantní post "spolupředsedy". FDP může i tentokrát žádat příliš mnoho, což by vedlo k opakování GroKo - zatímco Baerbocková si pro sebe může vybrat ve spolkové vládě přiměřenější pozici, například ministra životního prostředí, a zahraničí záměrně "vypustit".

Teprve uvidíme, jak to celé dopadne. A určitě výsledek nezjistíme tento týden.

