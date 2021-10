Lidi si myslí, že je v jejich zemích daleko více imigrantů, než je tomu ve skutečnosti

1. 10. 2021 / Bohumil Kartous

Dnešní klíčový fakt: Pravděpodobně se mýlíte ohledně úplně všeho



Páteční statistcké okénko: Podle dat Eurobarometru z roku 2018 občané zemí EU silně nadhodnocují skutečné počty občanů, pocházejících ze zemí mimo EU, kteří pobývají na jejich území.

% rozdíl mezi vnímaným podílem migrantů ze zemí mimo EU v populaci a skutečností:



Slovensko 1283 %

Polsko 809 % Bulharsko 769 % Rumunsko 708 %

Maďarsko 340 %

Irsko 320% Zdroj ZDE Česko 289 % Itálie 251% Portugalsko 232%

Kypr 170%

Litva 168%

Švédsko 3 %

Chorvatsko 1 %

Estonsko -8 %



Pokud se ptáte, proč hybridní operace zaměřené na migraci a na zprávy o migraci jsou tak populární mezi jistými aktéry vně i uvnitř EU, zde máte značnou část odpovědi.





Nebýt našich emocí a neschopnosti rozeznávat realitu, tyto operace by neměly šanci. Tím nevolám po nahrazení lidí roboty. https://www.consilium.europa.eu/cs/infographics/migration-eurobarometer-2018/

Pozn. JČ: Lidé si také myslí, že v jejich zemi žije daleko více muslimů, než je tomu ve skutečnosti. Viz tento obrázek: Světle modrá: skutečný počet muslimů v každé zemi. Šedivé číslo vpravo: Co si lidé myslí,

Tak ve Francii žije 8 procent muslimů, Francouzi si myslí, že jich je tam 31 procent obyvatelstva!

V Británii žije 5 procent muslimů, Britové si myslí, že jich tam žije 21 procent. A nejkomičtější je Maďarsko. Tam žije 0,4 procent muslimů z celkové populace, Maďaři si myslí, že 7 procent!!







