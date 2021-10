Sebestředný Babiš: "Zveřejnili mé obvinění z Pandora Papers záměrně těsně před českými volbami"

5. 10. 2021

Se stejným obviněním přišli britští konzervativci, že prý Pandora Papers byly "záměrně zveřejněny v době konání výročního sjezdu Konzervativní strany".... :)



Miliardář Andrej Babiš, dosavadní český premiér, reagoval zuřivě na odhalení jeho tajných přesunů financí z Pandora Papers. Vyplynulo z nich, že



Miliardář Andrej Babiš, dosavadní český premiér, reagoval zuřivě na odhalení jeho tajných přesunů financí z Pandora Papers. Vyplynulo z nich, že Babiš použil složitou metodu tzv. "zpětných půjček", kterou používají propíratelé špinavých peněz, ke koupi luxusní vily a zámku na francouzské Riviéře. Když se stal v ČR politikem, měl tento svůj majetek dát do svého majetkového přiznání v parlamentě. To neučinil.Podle Babiše, píše deník Guardian, bylo zveřejnění informací o jeho podezřelých finančních transakcích tuto neděli součástí "špinavého politického spiknutí" ("Je to kampáň!") - těsně před českými všeobecnými volbami.





"Tak je to tady. Očekával jsem, že na mě něco vytáhnou těsně před volbami, aby mě poškodili a ovlivnili české volby," napsal Babiš na Twitteru. Tvrdí, že neudělal nic "protizákonného ani špatného". "To jin nebrání, aby se mě znovu nepokoušeli pomlouvat a ovlivnit české všeobecné volby".



Babiš nepopřel, že provedl zmíněné offshoreové transakce. Přiznal, že politik by se takto chovat neměl, ale poukázal na to, že v té době nebyl aktivní v politice. "Samozřejmě si politik nemůže dovolit nic takového udělat, ale já jsem tu transakci provedl před 12 lety." Jednotka Policie ČR pro organizovaný zločin uvedla, že zveřejněné informace týkající se Babiše a informace v Pandora Papers týkající se dalších asi 300 Čechů bude vyšetřovat. (Obávám se, že alespoň v případě Andreje Babiše zcela jistě dojde k zývěru, že je Babiš "zcela nevinný", pozn. JČ.)



Z informací zveřejněných v neděli v Pandora Papers také vyplynulo, jak čelnou roli hrají v offshoreových transakcích Spojené státy, především stát Jižní Dakota. Dokumenty dokázaly, že současní i bývalí světoví politikové systematicky používají tajně offshoreových jurisdikcí pro své finanční transakce.



V Moskvě Kreml tvrdil, že nic o Rusech v Pandora Papers zjištěno nebylo - přestože se v datech objevuje celá řada Putinových kamarádů a společníků, včetně jeho bývalé milenky. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov tvrdil, že jde o "nepotvrzené údaje".



Četné země, včetně Španělska, Mexika, Panamy, Pákistánu, Indie, Brazílie, Británie a Austrálie uvedly, že budou nyní Pandora Papers - 12 milionů dokumentů - bedlivě prošetřovat.



Podobně jako Andrej Babiš zuřila i královská rodina v Jordánsku. V neděli totiž vyšlo najevo, že jordánský král Abdullah II. utratil 100 milionů dolarů za nemovitosti v Británii a v USA. V Malibu v Kalifornii má luxusní rezidenci a tři domy v luxusní londýnské čtvrti Belgravia. Všechny byly skryty v tajné síti offshoreových korporací. Stejně jako Kreml, i jordánský královský dvůr vydal prohlášení, že odhalení obsahují "nepřesnosti" a "zveličují fakta".) Identifikace adres králových nemovitostí prý je "flagrantním porušením bezpečnostních předpisů a je hrozbou bezpečnosti Jeho Veličenstva i jeho rodiny". Jordánský král prý uhradil náklady na koupi těchto nemovitostí "ze svého".



Na Ukrajině použili opoziční politikové Pandora Papers k útoku na prezidenta Volodymyra Zelenského. Z Pandora Papers vyplývá, že Zelenskij měl nepřiznané peníze v offshoreové firmě, kterou tajně předal příteli v březnu 2019, několik týdnů předtím, než byl zvolen prezidentem. Předchůdce Zelenského Petro Porošenko na něho ostře zaútočil v parlamentě, že se tak Ukrajina dostala do světových titulků jako místo spojené s globální korupcí. "Jen se podívejte na Guardian, El Pais, Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle."



Evropští politikové charakterizovali Pandora Papers jako "alarm" pro evropské ministry financí. Chystají se totiž prý snížit počet zemí, které jsou na černé listině EU jako daňové ráje. Sve Giegold, europoslanec Strany zelených, charakterizoval toto rozhodnutí jako groteskní, absurdní a špatně načasované, Poukázal na to, že řada daňových rájů na černém seznamu EU vůbec nefiguruje, včetně britských Panenských ostrovů, které se v prozrazených dokumentech vyskytují často.



