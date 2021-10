Babiš ohrožuje bezpečnost České republiky

3. 10. 2021 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty





V rámci hysterické předvolební kampaně rozesílá Babiš českým voličům "individuální", podle něho "osobní a důležité" dopisy.



Hraje v nich na silně nacionalistickou notu, zneužívá iracionálního strachu, kteří mají mnozí Češi z vnějšího světa - ten strach se Babiš snaží ve svém volebním zájmu stůj co stůj posilovat - a celkově ten dopis působí, jako by ho rozesílal Tomio Okamura z SPD.



Babíš píše:



"Budou to volby, které rozhodnou o tom, jestli zůstaneme suverénní a stabilní zemí, jestli si zachováme naši životní úroveň a jestli ubráníme naši kulturu, tradice a způsob života."

Není to pravda. O nic takového v těchto volbách nejde. České kultuře, českým tradicím a českému způsobu života NIC NEHROZÍ.

Je velmi sporné, zda si za Babiše zachová Česká republika svou životní úroveň, protože se země vůbec nepřipravuje na rychle přicházející revoluci umělé inteligence, která naprosto zatočí se současnou ekonomikou - Babiš falešně lidi ukolébává a snaží se vytvářet dojem, že všechno v ČR bude i nadále jako v sedmdesátých letech dvacátého století - nebude. I sousední Německo, na němž Česko ekonomicky závisí, se připravuje na kataklysmatickou technologickou revoluci. Například je velmi sporné, zda vůbec přežije automobilka v Mladé Boleslavi, která je jednou z hlavních firem v České republice. Takže - ne.



Zatímco další ekonomický vývoj ČR je vážně ohrožen, a na to Babiš nereaguje, snaží se falešně vytvářet dojem, že je "ohrožena česká kulutra, tradice a český způsob života". To je naprostý nesmysl, NIKDO TYTO HODNOTY NEOHROŽUJE. NIKDO NECHCE PŘIPRAVIT ČR O JEJÍ SUVERENITU. OPRAVDU NEJSME PŘED SOVĚTSKOU INVAZÍ ZE SRPNA 1968.





"Budeme se muset od nynějška spolehnout hlavně sami na sebe a až pak na naše partnery. A je jedno, zda se jmenují NATO či Evropská unie. Je to především o nás samotných. O síle prosazovat naše národní zájmy, " tvrdí v dopise Babiš.





Lidi, probuďte se a vyžeňte tohoto manipulátora, který se vás snaží strašit nesmyslnými lžemi.







Babiš dále lže a snaží se vytvářit falešný dojem, že českou státnost, kulturu a národní pravomoci "ohrožuje Brusel". A opozice je prý "pro ztrátu naší národní suverenity a pro vytlačení naší vlastní národní kultury."Je to naprostá hloupost. Rozhodování v Bruselu probíhá na základě jednání se všemi členskými zeměmi NATO. Malé členské země mají v EU obrovský vliv. Mají právo veta. Dosažení jakýchkoliv rozhodnutí v EU je vždy založeno na přáních jednotlivých členských zemí.Jak obrovskou moc mají v Evropské unii malé členské země, je za poslední pět let vidět v pobrexitovém sporu Irské republiky s Velkou Británii.- Arogantní šedesátišestimilionová Británie se snažila při vyjednávání pobrexitových podmínek pětimilionovou Irskou republiku, svou bývalou, Brity těžce vykořisťovanou kolonii (Angličané v Irsku v 19. století způsobili hladomor) tvrdě převálcovat. Nepodařilo se jí to, protože Británie s překvapením zjistila, že se ve sporu o brexit za irské zájmy a za Irskou republiku energicky postavila celá Evropská unie.Strategicky snad nejnebezpečnější lží Andreje Babiše je snaha přesvědčit české občany, že ČR musí nadále "spoléhat jen sama na sebe".Tedy, Andreji, že to během dvacátého století tak dobře fungovalo. Češi se při spoléhání sami na sebe dokázali tak dobře ubránit před nacistickou okupací r. 1939, před komunistickým pučem r. 1948, který zemi udělal sovětskou kolonií, i před invazí Varšavského paktu r. 1968...Skutečně je rozumnou politickou strategií České republiky v nadcházející destabilizované globální situaci "spoléhat jen sami na sebe"?Andreji, ty si opravdu myslíš, že při "spoléhání sama na sebe" se Česká republika nestane novou kolonií?Vlastně ona už kolonií je - je otrokem oligarchických podnikatelských zájmů, které ji krutě vysávají a Babiš od toho odvádí pozornost bitím na zvon šovinismu a vyvoláváním iracionálního strachu.