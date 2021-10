Na co přísahá Robert Šlachta? To se budete divit

4. 10. 2021 / Bohumil Kartous

Robert a financování Přísahy

Robert má rád, když někdo sponzoruje jeho Přísahu. Jeden z největších sponzorů – účetní společnost Midas – je ale ve ztrátě. A tahle firma si půjčila půl milionu, aby mu ho mohla poslat na účet. Dříve se tomu říkalo praní špinavých peněz. Tak hlavně, že dnes v tom bývalý „elitní“ detektiv žádný problém nevidí. 👉 https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vyber-z-medii-ctvrtek-prisaha-robert-slachta-dar-penize-prvorodicky-soukrome_2109020706_ako

👉 https://denikn.cz/695124/firma-loni-skoncila-ve-ztrate-ted-poslala-prisaze-pul-milionu-pro-me-je-dulezite-ze-znam-motivaci-rika-slachta/









Robert a první miliony na kampaň

Billboardy s Robertem se objevily po celé ČR. Nikomu zdá se nevadí, že i na místech, kde to výslovně zakazuje zákon. Třeba o tom Robert nevěděl, ale všechno to stálo nemalé peníze. A Robert přišel s historkou, že si na to půjčil, ale neřekne prý od koho. Pak pod tlakem prozradil, že to bylo od kamaráda. Jen shodou náhod to byl „kolega“, který pracoval pro usvědčeného lháře, podvodníka Haška z ČSSD. Vzpomínáte, jak si Standa Gross půjčoval na byt od strýčka Vika?

👉 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/slachta-taji-kdo-platil-start-jeho-politickeho-hnuti-145639



👉 https://domaci.hn.cz/c1-66897340-slachta-si-pujcil-na-rozjezd-hnuti-milion-od-kolegy-ktery-delal-pro-exhejtmana-haska



Robert a Babišovy stopy

Největší Robertův sponzor se jmenuje Miloš Fürst. Dříve chodíval za Babišem do Sokolovny i na ministerstvo financí. Chlubíval se dokonce tím, že mu pomohl vyhrát volby. Pro Roberta pracuje i někdejší specialistka na kampaně ANO Zuzana Gedeonová a Martin Štěpanovský, který byl předtím správce facebookového profilu ANO.

👉 https://echo24.cz/a/SXU4B/kdo-pomaha-slachtovi-jeho-hnuti-priznalo-prvni-pr-pracovniky



👉 https://www.e15.cz/domaci/babisovi-jsem-pomohl-vyhrat-volby-rika-nejvetsi-sponzor-slachtovy-prisahy-1381187



Staří kmotři a nový Robert

V nejbližším okolí Roberta se objevují stará známá jména. O kmotrovi Hrdličkovi si štěbetají vrabci na střeše – ostatně znají se ještě z Nečasovy éry. Robertovi lidé (ve vedlejší větvi brněnské Stoky) vynášeli mafiánům informace z trestních spisů. A někdejší účetní kmotra Rittiga poslal na účet jeho spolku 200 000 korun - třetinu zisku své firmy. Krátce na to byl Rittig pravomocně zproštěn viny.

zdroj: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/slachtovi-darci-exspolupracovnik-rittiga-i-podnikatel-z-plzne-40358472



Robert a mafiánská Stoka

Z odposlechu: „Hlavně dřív měl rád prachy,“ říká Arifovič (mafián) Vokálovi (detektiv) v jednom z telefonátů. „Robert?“ táže se detektiv a Arifovič přitaká... “Měl ode mě všechno. A odkud? Albošských (albánských – pozn. redakce) měl peněz,“ naznačuje Arifovič, že si měl Šlachta v minulosti při vyšetřování trestné činnosti brát peníze...„Já vím, dneska to nemá, dneska dělá pana Čistýho,“ odpovídá Vokál. Arifovič přitakává: „Tak já vím, že dělá pana Čistýho, ale rozumíš, takovýhle peníze za takový hlouposti, aby se tam jednalo o nějakou závažnou věc, že někoho kryje, za nějakou vraždu, za nějakej únos, že budeš mít čistý svědomí.“

👉 https://www.forum24.cz/robert-slachta-v-nesnazich-mel-rad-prachy-rika-o-nem-jeho-kamarad/



Robertova parta(j)

Kompletní vedení Robertovy Přísahy tvoří jeho bývalí podřízení policisté a bývalí pracovníci bezpečnostních složek státu. Členy Přísahy jsou také jejich rodinní příslušníci, a v jednom případě je jím dokonce i bývalý agent.

zdroj: https://www.reportermagazin.cz/a/pfcPm/cesta-do-hlubin-slachtovyduse



Robert a člověk, který spoluzakládal Přísahu (a nechce být jmenován)

Na začátku to vypadalo docela nadějně. Robert si ale bez jakékoli diskuze dosadil na první dvě místa kandidátky svoje bývalé podřízené. Pak přišly rozkazy, befely a Babišovi poradci. S námi, obyčejnými civilisty, už se vlastně nikdo nebaví. Děláme jen takovou stafáž.



Robert očima bývalého kolegy

Co se týká Roberta, obecně se jedná o člověka, který, dle mého názoru, neměl v té funkci co dělat. Svým působením v čele ÚOOZ společně se svými věrnými nohsledy, které korumpoval nemalými penězi daňových poplatníků na odměnách a za vydatné podpory některých spřízněných ambiciózních státních zástupců, mohl realizovat své deviantní představy o své prospěšnosti.

👉 https://www.ceska-justice.cz/2020/07/ii-obvineny-exdetektiv-uooz-ratajsky-promluvil-slachta-traged-ktery-ublizil-nejen-policii/



Robert a kamarádství

Robert si vždy tykal s někdejším šéfem ÚOOZ Kubicem. Když šel Robert na čas na centrálu policie a byl de facto Kubiceho nadřízeným, přišel za ním a říká mu: Od teď bychom si měli vykat. No tak si vykali. Do té doby, než se stal Kubice ministrem vnitra.

👉 https://neovlivni.cz/robert-slachta-skutecny-pribeh/



Robert a cesta do velkého města

Robertovi zařizuje spoustu věcí maminka. Vyřídila za něj třeba i stavební povolení a rekonstrukci domu. Když si šel kupovat oblek, vzal si k tomu dalšího člověka. Zvláštní je, že Robert zůstal stát před krámkem a psal sms, co nakoupit. Ostatně i tu knihu, kterou se tak chlubí, mu na zakázku napsal známý novinář.

👉 https://neovlivni.cz/robert-slachta-skutecny-pribeh/













