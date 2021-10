Monitor Jana Paula: S konzumerismem na věčné časy! Aneb hurá k volbám, a pak nakupovat!

7. 10. 2021 / Jan Paul

IIustrativní obrázek jasně dosvědčuje, že řeči o trvale udržitelném rozvoji, jsou jen agitační hesla, protože tento způsob svobodného trhu k trvale udržitelnému rozvoji nikdy nemůže vést. Zabalit jedno jediné mrňavé cukrátko do umělé hmoty, je ukázka pustého konzumerismu, a cynismu k ekologii, a to nejsem žádný environmentální fanatik. Ze všech stran slyšíme, jak pustošíme životní prostředí, jak ničíme Zemi, podřezáváme si větev, a že je s tím třeba něco udělat, ale co s tím udělat v situaci, v níž konzum je alfou a omegou všeho?

Ani v jediném volebním programu jsem nenalezl byť jen jedinou zmínku o tom, že by se lidé měli snažit žít nekonzumně, že by měli či mohli spotřebovat jen to, co skutečně potřebují. Ani se nedivím, politici nemohou tak okatě kázat vodu a pít víno. Podobných příkladů jako je tento vyobrazený bonbón, nalezne každý v obchodech stovky. Říká se tomu volný trh, a svobodný výrobce bude vždycky nabízet a prodávat to, o co je zájem, co se kupuje a konzumuje. Je bláhové dělat si iluze, že trh vše vyřeší, už víme, že nevyřeší.

Václav Havel, jehož výročí narození si v těchto dnech připomínáme, tehdy v podzimních dnech roku 1989 kromě jiného řekl, že nebude usilovat o restaurování kapitalismu u nás, ale co prvního udělal svobodný český občan, když se otevřely hranice? Hurá do supermarketu? Havel byl poslední politik s humanistickým ideálem, ať si o tom myslí kdo chce, co chce. Idealismus k ideálům patří. Dnes jsou české supermarkety jako vymoženost svobody člověka na každém rohu, a v nich tisíce blbostí, které lidi kupují z pouhého rozmaru.

Když Havel svůj první prezidentský projev zahájil slovy, "Naše země nevzkvétá", byla to očistná lázeň slyšet veřejně to, co všichni už věděli, ale naše země nevzkvétá ani dnes po třiceti letech, nevzkvétá duchovně, to jen konzumerismus zaslepil lidem duši. Už staří Římané věděli, co to je dát lidem chléb a hry. Jez, bav se, a drž hubu! Nespílám kapitalistickému systému, ale vím, že bude vždycky ze své povahy bezohledný, nejsem ekologický fanatik ani levicový aktivista, jen už nevěřím pravicové politice a ani té středové. A to je zlé.

Pravicová politika se smrskla do atavistických frází o rozumném hospodaření, sociální demokraté už vlastně nevědí, co by měli prosazovat, a komunisté, ochotni všeho s každým, jsou jen hybridem časů minulých, strup na ráně. Většina politických stran maže lidem med kolem huby sliby o zajištěných jistotách člověka, ale lžou, protože v životě člověka není jisté nic. V žádném volebním programu jsem nenašel zmínku o nutnosti snížení spotřeby, která by vedla k umenšení konzumerismu, ke změně v hlavách lidí, jejich přístupu k životu, k Zemi.

Máme dbát na uhlíkovou stopu, na to či ono, ale konzumovat můžeme vesele dál, na všech úrovních. Zpolitizovaná EU, v níž máme jen neznatelný hlas, se rozhodla, že budeme jezdit auty na elektřinu, ale cožpak to vyřeší příčinu všeho toho ničení a plýtvání zdroji, když konzumerismus nabývá stále obludnějších rozměrů? Chceš to? Můžeš to mít! I to malé cukrátko mi domů doveze auto. Konzumerismus zaneřádil euro americkou civilizaci, a problémy řešíme vytvořením problému nového. Tak hurá k volbám a pak nakupovat!





