České debatě o změně klimatu dominuje energetická lobby

12. 10. 2021 / Albín Sybera

čas čtení 15 minut

Komenář vyšel v pátek na serveru Intellinews.com věnujícím se zpravodajství o podnikání ve střední a východní Evropě a je dostupný k přečtení v angličtině jako “ Energy lobby dominates Czech climate change debate “ Česká volební kampaň, která vrcholí tento týden, do značné míry ignorovala zásadní otázky, jako například to, jak se silně průmyslová středoevropská země vyrovná se změnou klimatu, místo toho se soustředila na iluzorní hrozby , jako je příliv afghánských uprchlíků. Předseda vlády Andrej Babiš nastolil tuto agendu v úspěšné snaze zmobilizovat své příznivce a ukrást hlasy krajně pravicové straně SPD. Opoziční strany byly nuceny k obrannému postoji, čímž se vyhýbaly klíčovým tématům, jako je změna klimatu nebo kritický postoj Evropské komise k střetu zájmů Andreje Babiše, miliardáře-populisty při nakládání s finančními prostředky EU .

Když se Babiš ve volební kampani zmínil o klimatické změně, tak jenom v souvislosti s kritikou „zeleného šílenství“ EU, které je podle něj jeho České republice „ vnuc ován o “. Klimaskepse a euroskepticismus jsou témata pravicových a extremistických voličů a jsou potenciálním bodem shody mezi premiérovou stranou ANO a pravicovou opoziční občanskou demokracií (ODS), pokud by došlo na takovou koalici.

Babiš, který se pokusil zablokovat cíl EU dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050, se zavázal, že se po volbách do tohoto boje znovu vrátí.

Zanedbání zásadního tématu, totiž, že Česká republika nutně musí přijmout opatření ke zmírnění změny klimatu a přeorientovat svůj průmysl na uhlíkově neutrální budoucnost, je velmi užitečné pro většinový státní energetický podnik ČEZ – který někteří čeští novináři označují za mocnější než vlád a – spolu se společnostmi EPH a Sev.en Energy, které vlastní dva z nejbohatších magnátů v zemi, Daniel Křetínský (č. 4 v žebříčku Forbes) a Pavel Tykač (na 9. místě). Obě soukromé energetické společnosti mají zkušenosti s obchodováním s ČEZem , obvykle takové, v nichž dominantní státní podnik podle všeho těží nejméně .

ČEZ, EPH a Sev.en Energy chtějí pomalý přechod na uhlíkově neutrální budoucnost, přičemž ČEZ a EPH si stanovily pro sebe uhlíkově neutráln í cíl až v roce 2050, zatímco Sev.en Energy doposud nestanovila žádné datum.

Obchodní model společnosti Sev.en Energy a EPH spočívající v nákupu uhelných dolů a uhelných elektráren za dumpingové ceny jinými energetickými společnostmi, je založen na velmi pomalém přechodu na obnovitelnou energii; rychlý přechod přes dražší uhlíkové kredity by mohl způsobit, že mnohé z jejich investic nebudou životaschopné.

Ignorování změny klimatu ve volební kampani v ČR odráží dominanci této energetické lobby v mizerné diskusi země o těchto budoucích výzvách, a zejména dokazuje i úzké vazby tohoto odvětví na dominantní politické strany i jeho kontrolu nad vlivnými médii.

Pokud by se Babišovi a klimaskeptikům podařilo uspět, tak hrozí, že tato energetická lobby bude i nadále dominovat debatě o změně klimatu, což zpomalí nezbytné přizpůsobení země uhlíkově neutrální budoucnosti.

„Žlutý baron“

Česko je jedním z nejhorších znečišťovatelů skleníkovými plyny v poměru na obyvatele v EU, přičemž přibližně 40% jeho energie pochází z uhlí. K tomu je třeba mít na paměti, že průmysl v Česku je energeticky velmi náročný. Babišův odcházející kabinet plánuje rozsáhlé investice do vylepšení jaderných zařízení v zemi jako cesty země k dekarbonizaci, neplánuje podporu obnovitelné energie (ačkoli nedávno vylepšil legislativu , která toto odvětví brzdila). Vládní cíle v oblasti obnovitelné energie a snižování skleníkových plynů jsou v EU pravidelně kritizovány za nedostatek ambicí.

Jedna oblast zelené energie, kde jsou pobídky obzvláště štědré, je v biopalivech , kde je největším hráčem Babišův agrochemický konglomerát Agrofert.

Podle analýzy zpravodajského webu Hlídacípes.org je dceřiná společnost Agrofertu Preol klíčovým dodavatelem složek biopaliv v zemi, využívaných státní ropnou společností ČEPRO, a v podstatě jediným tuzemským výrobcem.

V roce 2019 Babišova vláda podržela legislativu podporující produkci biopaliv, čímž obzvláště vyniklo Babišovo přízvisko „žlutý baron“, kterým ho pokřtil Deník Referendum s odkazem na všudypřítomná pole řepky ve vlastnictví Agrofertu, využívaná jako vstup biopaliv.

Obrovské a do očí bijící střety zájmů mezi Babišovou politickou mocí a jeho podnikatelským impériem (v žebříčku Forbes mu patří 6. místo) vyvolaly kritiku ze strany EU, která zastavila platby projektů Agrofertu, dokud vláda problém nevyřeší.

Vlastnictví mediálního domu Mafra Agrofertem bylo také kritizováno, když Mafra sloužila jako rozšířená mediální platforma pro Babiše a jeho stranu ANO. Během předvolební kampaně v ČR publikovaly Lidové noviny, nejstarší deník v zemi, nyní v Babišově vlastnictví, loajální zpravodajství o kampani ANO, včetně titulních stránek plných volebních slibů Andreje Babiše . Babiš popírá jakýkoli střet zájmů nebo používání svých médií na pomoc své politické straně.

Energetická lobby má velký vliv jak v politice, tak v médiích. Státem vlastněnému ČEZu v čele s Danielem Benešem za poslední desetiletí naslouchaly levicové i pravicové vlády, a také byl velkým hráčem prostřednictvím reklamy v českých médiích. V minulosti byl také obviněn z toho, že je zdrojem korupčních plateb politickým stranám a politikům, jsou to obvinění, která ČEZ vždy odmítal.

Beneš, který má blízko k prezidentu Miloši Zemanovi, je tak mocný, že dokonce dokázal nadiktovat Babišovi, že stát musí financovat investice ČEZu do jejího jaderného programu, a to i přesto, že premiér to původně odmítl.

„Greenpiss“

ČEZ však nyní předstihuje konglomerát společností EPH, který vlastní Daniel Křetínský a jeho staronový slovenský obchodní partner Patrik Tkáč, v roli největšího energetického byznysu, poté co obratem v roce 2020 převýšil ČEZ a to poprvé od svého vzniku v roce 2009. EPH vlastní rozsáhlou plynovou infrastrukturu v regionu střední a východní Evropy a hojně investuje do uhelných dolů a elektráren v Německu a Velké Británii.

Dalším velkým českým hráčem jsou Pavel Tykač a Jan Dienstl s jejich Sev.en Energy, která ovládá jedno z největších portfolií v oblasti těžby uhlí a elektráren, se silným zastoupením v tradičních těžebních oblastech v severních Čechách. Firmám EPH a Sev.en Energy také naslouchá vláda a zejména EPH může ovlivňovat veřejné mínění prostřednictvím svých médií.

Křetínského Czech News Center se může vyrovnat nebo dokonce i překonat mediální vliv premiérovy Mafry. CNC se pyšní jedním z nejrozsáhlejších portfolií časopisů a narativy serveru CNC Info.cz často publikuje bulvární list CNC Blesk, nejprodávanější deník v zemi.

Daniel Křetínský a Patrik Tkáč vždy popírali, že by ovlivňovali redakční linii CNC, mediální zástupce EPH mi letos v létě řekl: „Mohu vás ujistit, že akcionáři EPH a CNC nepovažují za správné doporučovat novinářům, kterým tématům by se měli věnovat.“

Avšak podle environmentálního analytika Josefa Patočky jsou „metody obou konglomerátů naprosto bezskrupulózní“ při plnění jejich obchodních cílů a zapojují se do „manipulace veřejného mínění, aby toto neohrožovalo zájmy fosilních společností“.

Patočka upozorňuje na investigaci serveru Aktualne.cz týkající se správy parodických webů zesměšňující ekologické aktivisty, „Greenpiss“ a „Hnutí DUCHA“, které očerňují nevládní organizace v oblasti životního prostředí.

Podle Aktualne.cz byl web „Greenpiss“ propojen se společnostmi Sev.en Energy prostřednictvím jedné PR firmy. Společnost Sev.en Energy v odpovědi zaslané e -mailem informovala IntelliNews, že se správou těchto stránek nezabývá a veřejné mínění se nesnaží manipulovat proti dekarbonizaci.

Patočka rovněž argumentuje, že Czech News Center a její server Info.cz „šíří dezinformace o klimatu a o obnovitelných zdrojích“.

Info.cz nepochybně má rejstřík pochybného zpravodajství. Publikoval například příběh o švédském teenagerovi, který byl údajně šikanou nucen, aby se proti své vůli připojil ke klimatickým stávkám. Příběh byl ale dezinformací, jak ukázala investigace jeho zdrojů.

Vojtěch Boháč, autor investigace a v současné době hlavní redaktor Voxpotu, řekl Intellinews, že „problém Info.cz je v tom, že dlouhodobě funguje de facto také jako PR agentura“.

Boháč se domnívá, že příběh „může být případem odfláknuté žurnalistiky, která hledá senzační titulek, anebo se může jednat o redakci, která své reportéry mlčky nechává dělat takovou ledabylou žurnalistiku“. Podotýká, že je obtížné dokázat řízenou manipulaci, ale upozorňuje, že takové zpravodajství je „obrovským problémem české žurnalistiky jako celku“.

"Víme, že Křetínský chce mít [v Info.cz] konzervativní redakci, ale nevíme, zda je to také v zájmu sledování dalších politických cílů," uzavírá Boháč.

Tehdejší redaktor Info.cz Tomáš Jirsa byl jednou z klíčových osobností zapojených do celorepublikové PR kampaně ve prospěch Číny a skrytě financované společností Home Credit skupiny PPF zesnulého oligarchy Petra Kellnera, jednoho z největších poskytovatelů malých spotřebitelských půjček v Číně. Zástupci PPF tvrdí, že cílem těchto aktivit bylo „racionalizovat“ veřejnou diskusi o Číně.

Reportáž Aktualne.cz z roku 2019 zdokladovala zapojení plateb od Home Creditu do PR kampaně, ale jak Lukáš Valášek, hlavní autor reportáže a redaktor Aktualne.cz, upozornil Intellinews, tak “Info.cz pravidelně zveřejňovalo neoznačené PR články“. Rozsah politických cílů v pozadí je však obtížné měřit.

Křetínského pozoruhodný vzestup nastal na pozadí vlád vedených ODS. Hostitelem jednoho z podcastů Info.cz je Mirek Topolánek, bývalý premiér za ODS, jehož pověst zlikvidoval korupční skandál a který následně působil ve vedení EPH. Topolánek často útočí na EU a její zelenou politiku, přičemž v jedné z posledních epizod hovoří o EU jako o „zeleném Talibanu“.

Ve vyobrazení EU jako zdroje nereálné zelené politiky, nebo dokonce totalitních tendencí, se euroskeptické příběhy propagované Info.cz shodují s agresivnějšími výroky vůči EU, které vyslovil Andrej Babiš nebo jeho populistický spojenec prezident Zeman.

"Není divu, že Topolánek nyní pracuje pro Křetínského – říkám tomu syndrom otočných dveří," podotýká Patočka v narážce na dny, kdy vedení ČEZ, lobbista Vladimír Johanes a Topolánek společně dovolenkovali v Toskánsku.

Políbit prsten

ODS – jejíž poslední tři vlády se zhroutily v korupčních skandálech – je nyní pod vedením Petra Fialy, který se zavázal vytlačit ze strany stínové lobbisty. ODS je součástí středopravé formace SPOLU, která sdružuje křesťanské demokraty a TOP09 jako jednoho z hlavních vyzyvatelů hegemona české politiky poslední dekády, ANO.

Ačkoli ODS zůstává nepřátelská vůči zeleným myšlenkám, TOP09 i Pirátská strana je přijímají. Piráti jsou lídry druhé opoziční koalice, sedí v Evropském parlamentu se skupinou zelených a mají mezi mladými velkou podporu.

Pokud budou obě opoziční koalice – které se zavázaly vládnout společně – mít možnost utvořit v ČR vládu, je šance, že tato útulná shoda mezi politiky a energetickou lobby bude zlikvidována.

Politici jako Radek Vondráček (ANO) a Alexandr Vondra (ODS) však veřejně hovořili o možnostech na povolební uspořádání mezi ANO a SPOLU. V kruzích blízkých SPOLU se také proslýchá, že již proběhla neformální jednání s ANO, což lídři SPOLU a ANO popírají.

Takové uspořádání by nejen vyhovovalo dlouhodobým postojům prezidenta Zemana podporujícího ANO, ale fakticky by to spojilo otevřený protievropský populismus ANO s jemněji formulovaným euroskeptismem ODS.

Konfigurace ANO-ODS již byla patrná také ve společném hlasování obou stran v otázkách některých klíčových legislativ během uplynulého roku. Patří sem daňové škrty loni v prosinci a blokování zásadnějších reforem insolvenčního systému.

Rovněž se proslýchá, že Křetínského média tiše stála za Babišem jako součást zákulisní dohody mezi těmito dvěma oligarchy. Babiš si údajně užívá, když jeho kolegové oligarchové přijdou pokleknout, aby „políbili prsten“. Jak se ukázalo, když se jeho deníku zmocnil zpravodajský web Seznam Zprávy , Babišův poradce Jaroslav Faltýnek – bývalý generální ředitel Agrofertu a dosud klíčová osoba strany ANO ve sněmovně – je velmi zaneprázdněn tajnými schůzkami s podnikateli.

Opoziční strany a nevládní organizace vidí Babiše jako zodpovědného za plíživou „oligarchizaci“ státu, což je proces, který podle nich ještě zrychlí, pokud by se znovu dostal k moci.

Státní instituce vedené ANO, jako je ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí, byly přinejmenším shovívavé při výběru poplatků za znečištění od společnosti AVE pro nakládání s odpady EP Industries.

Obec Čáslav dala AVE k soudu za údajné poskytnutí nepravdivých údajů o skládce, kterou AVE provozuje nedaleko Čáslavi, což podle ní způsobilo obci ztrátu téměř 1 miliardy korun na poplatcích za znečištění a ztrátu další 4 miliardy korun Státnímu fondu životního prostředí. Policie v současné době vyšetřuje společnost AVE v souvislosti s těmito tvrzeními.

Právě tento případ údajně vyvolal legislativní úpravy, které zbavují provozovatele skládek podobných nároků. Křetínský údajně loboval za slabou podobu odpadářské legislativy a poslanci ANO a ČSSD poté pomohli prosadit změny. IntelliNews se obrátilo na EPH s žádostí o komentář k tomuto článku, ale do požadovaného termínu nedostalo žádnou odpověď.

Shodou okolností Křetínského média umějí stát při Babišovi. V pondělí před volbami Blesk zveřejnil velký rozhovor s Babišem, ve kterém mu dal šanci pochválit jeho vládu a vyhnout se jakékoli kritice nezvládnutí pandemie COVID-19. Přátelský rozhovor bez kritických otázek také umožnil premiérovi předložit své vysvětlení o tom, proč nedeklaroval akvizice majetku na francouzské Riviéře prostřednictvím struktur v daňových rájích, jak odhalily Pandora Papers .

S médii Mafry hlasitě podporující premiéra, a s tichou podporou médií Křetínského CNC, tak není divu, že Babiš dokázal této volební kampani tak dominovat. Zda energetická lobby bude i nadále dominovat klimatické politice země, se uvidí až po dokončení povolebních jednání.









