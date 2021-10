Capo di tutti capi na návštěvě nemocnice

15. 10. 2021 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Má policie asistovat kancléři Mynářovi, když chce udělat něco nedovoleného? Není dovoleno, aby někdo na jednotce intenzivní péči (nebo ARO) navštěvoval pacienty bez souhlasu lékaře. A to kancléř Mynář udělal. Kdo tam vlastně tu policii poslal? Šéf Sněmovny tvrdí, že byl na návštěvě prezidenta na pozvání pana kancléře a že u té návštěvy asistovala policie.





Prý ho nenapadlo, že návštěva, u které asistuje policie, není schválena lékařem. Mluvčí nemocnice tvrdí, že personál „z úcty k autoritě kancléře“ předpokládal, že „návštěva byla konzultována“ s ošetřujícím lékařem. Nebyla. Proto nemocnice požádala policii, aby hlídala vstup k panu prezidentovi. To asi aby se tam pan kancléř nemohl znovu dostat… protože kdo jiný by měl tu odvahu, ba tu úctu? Není to tak, že pan kancléř prostě vsadil na to, že mu to projde, protože nemocnice, ve snaze nestřelit se do vlastní nohy, nepřizná pravdu?

Edit: policie mezitím popřela, že by doprovodila Vondráčka prezidentovi. Komu věřit? Předsedovi Sněmovny, nebo policii? Do jaké podivné hry se to pan Vondráček namočil. Vymyslel si to úplně s tou policií? Nebyla tam policie vůbec?

Nejdůležitější otázka je ale nejspíše ta, zda pan prezident byl ve stavu, kdy byl schopný se podepsat a kdy věděl, co dělá. To by mělo být lékařským faktem. Víme, že policie prý prošetřuje podezření, že podpis na listině, který prezident údajně učinil během návštěvy pana kancléře a pana předsedy Sněmovny, je zfalšovaný. Není to celé zlý sen?

Premiér této země i šéf vítězné formace ve volbách čekají, až jim lékaři umožní přístup k prezidentovi, zatímco kancléř a předseda Sněmovny si na pokoj intenzivní péče napochodují v doprovodu policie, aniž by se obtěžovali nějakou konzultací s lékaři.

Chápete to? Vyznívá to tak, že jediný pán v této zemi, jakýsi capo di tutti capi za kulisami, je pan kancléř, který ovládá policii, může si chodit po jednotkách intenzivní péče, jak ho napadne, a ještě za sebou vodit předsedu Sněmovny. Jen ta nemocnice nějak vypadla z role.













