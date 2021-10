Colin Powell (84) zemřel na komplikace vyvolané covidem

18. 10. 2021

V pondělí v poledne zemřel na komplikace vyvolané covidem Colin Powell (84), americký čtyřhvězdičkový generál a bývalý americký ministr zahraničí. Hrál klíčovou roli v ospravedlňování americké invaze do Iráku v roce 2003 a mylně v únoru 2003 tvrdil v OSN, že Saddám Husejn má zbraně hromadného ničení. Uvedl, že jeho informace pochýázejí od svědectví blíže neidentifikovaných emigrantů z Iráku. K americké invazi do Iráku došlo bez schválení OSN.







Powella ošetřovali na covid v národním zdravotnickém středisku Waltera Reeda v městě Bethesda v Marylandu. Byl plně očkován proti covidu, avšak měl vážne oslabenou imunitu v důsledku rakoviny krve, jíž trpěl.





Powell byl první americký černošský ministr zahraničí, za George W. Bushe v letech 2001-2005. Narodil se v New Yorku, vyrostl ve čtvrti Bronx a před vstupem do armády chodil do státních škol.





V letech 1989-1993 byl předsedou amerických spojených armádních šéfů štábů.



Powell odstoupil z funkce amerického ministra zahraničí v listopadu 2004, po znovuzvolení George W. Bushe prezidentem. Později tvrdil reportérům, že se snažil Bushe varovat před invazí do Iráku, ale že Bushe podpořil, když se ten rozhodl invazi provést.



